వందేమాతరం గీతానికి 150 ఏళ్లు – దేశవ్యాప్తంగా ఘన వేడుకలు

సామూహిక గీతాలాపన కార్యక్రమం -ప్రారంభించనున్న నరేంద్రమోది

VANDEMATRAM CELEBRATIONS
VANDEMATRAM CELEBRATIONS (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 7:35 AM IST

Vandematram 150 year's celebrations: దేశ స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో కోట్లాది భారతీయుల హృదయాల్లో దేశ భక్తిని నింపిన జాతీయ గీతం 'వందేమాతరం' రచించి నవంబర్​ 7తో 150 ఏళ్లు పూర్తవుతున్నాయి. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని దేశవ్యాప్తంగా ఏడాది పొడవునా వేడుకలను నిర్వహించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

ఈ వేడుకలకు శుభారంభంగా శుక్రవారం (నవంబర్‌ 7)ఈ రోజు దిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన అతిథిగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరుకానున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వందేమాతరం గేయం ఆధారంగా రూపొందించిన డాక్యుమెంటరీని ఆవిష్కరించడంతో పాటు, స్మారక తపాలా బిళ్ల (Stamp), స్మారక నాణెం (Coin)లను కూడా విడుదల చేయనున్నారు.

కార్యక్రమంలో ప్రధానితో పాటు విద్యార్థులు, అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, వైద్యసిబ్బంది, పోలీసు అధికారులు, స్థానిక ప్రజలు పాల్గొంటారు. ఉదయం 9.50 గంటలకు దేశవ్యాప్తంగా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో సామూహికంగా 'వందేమాతరం' గేయాలాపన జరగనుంది. గేయాలాపన అనంతరం హాజరైనవారు స్వదేశీ వస్తువులను ఉపయోగించాలన్న ప్రతిజ్ఞ చేయనున్నారు.

వందేమాతరం గీతం 150 ఏళ్ల సంబరాల భాగంగా ఈ కార్యక్రమాలు కేవలం ఒక రోజుతో ముగియవు. సాంస్కృతిక మంత్రిత్వశాఖ ప్రకటించిన ప్రకారం, ఈ వేడుకలు ఏడాది పొడవునా కొనసాగుతాయి. నవంబర్​ 7 నుంచి రాజ్యాంగ దినోత్సవం (నవంబర్‌ 26) వరకూ దేశవ్యాప్తంగా కవిత్వం, వ్యాసరచన, చిత్రలేఖనం వంటి పోటీలు నిర్వహించనున్నారు.

VANDEMATRAM 150 YEARS CELEBRATIONS
VANDEMATRAM CELEBRATIONS

