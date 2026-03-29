WTOలో భారత్ దీటైన వైఖరి- చైనా నేతృత్వంలోని IFD ఒప్పందానికి నో చెప్పిన ఇండియా

డబ్ల్యూటీఓ సభ్యదేశాలకు భారత్​ సూచన- పారదర్శకత పేరుతో వాణిజ్య ప్రతీకారాన్ని సమర్ధించకూడదని వెల్లడి- చైనా నేతృత్వంలోని ఐడీఎఫ్​ ఒప్పందానికి వ్యతిరేకత

India opposes China in WTO
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal (ANI)
Published : March 29, 2026 at 11:48 AM IST

India opposes China in WTO : ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (WTO) 14వ మంత్రివర్గ సమావేశంలో భారత్ తన వైఖరిని మరోసారి స్పష్టంగా వెల్లడించింది. చైనా నేతృత్వంలో ముందుకు వస్తున్న ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫెసిలిటేషన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ (ఐఎఫ్​డీ) ఒప్పందాన్ని డబ్ల్యూటీఓలో ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో చేర్చడాన్ని భారత్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. ఈ ఒప్పందం డబ్ల్యూటీఓ ప్రాథమిక సూత్రాలను దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ స్పష్టం చేశారు. పారదర్శకత పేరుతో వాణిజ్య ప్రతీకార చర్యలను సమర్ధించుకూడదని పేర్కొన్నారు.

'మహాత్మా గాంధీ సత్య సిద్ధాంతం నుంచి ప్రేరణ తీసుకుని నిజయం కోసం ఒంటరిగానై నిలబడటానికి భారత్​ సిద్ధంగా ఉంది. ఐడీఎఫ్ ఒప్పందాన్ని అనెక్స్​-4 కింద డబ్ల్యూటీఓలో చేర్చడాన్ని భారత్​ అంగీకరించలేదు. డబ్ల్యూటీఓ ఒప్పందంలోని అనెక్స్​4లో ఉన్న బహుళపక్ష వాణిజ్య ఒప్పందాలు అన్ని సభ్య దేశాలకు తప్పనిసరి కావు. వాటిని అంగీకరించిన దేశాలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. అందుకే అలాంటి ఒప్పందాలను డబ్ల్యూటీఓలో చేర్చడం అనేది సంస్థ ప్రాథమిక సూత్రాలను దెబ్బతీస్తుందని భారత్ భావిస్తోంది' అని పీయూశ్ గోయల్ తెలిపారు.

నిర్మాణాత్మక చర్చలకు భారత్​ సిద్ధం
ఇక డబ్ల్యూటీఓ సంస్కరణ చర్చల్లో భాగంగా బహుళపక్ష వాణిజ్య ఒప్పందాలపై చట్టపరమైన రక్షణలు, మార్గదర్శకాలు అవసరమని గోయల్ సూచించారు. ఇలాంటి ఒప్పందాలు డబ్ల్యూటీఓలో విభజనకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని తెలిపారు. అందువల్ల ముందుగా చట్టపరమైన భద్రతా చర్యలు, స్పష్టమైన నియమాలు అవసరమని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో డబ్ల్యూటీఓ సంస్కరణ అజెండా కింద నిర్మాణాత్మక చర్చలకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు.

గతంలో అబుదాబిలో జరిగిన 13వ మంత్రివర్గ సమావేశంలో కూడా భారత్​ ఇదే అంశంపై తన అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేసింది. 2017లో చైనా, మరికొన్ని దేశాలు ఈ ఐఎఫ్​డీ ప్రతిపాదనను ముందుకు తీసుకువచ్చాయి. ముఖ్యంగా చైనా పెట్టుబడులపై ఆధారపడే దేశాలు, సార్వభౌమ సంపద నిధులు కలిగిన దేశాలు ఈ ఒప్పందానికి మద్దతు ఇస్తున్నాయి.

'పారదర్శకతో వాణిజ్య ప్రతీకారం వద్దు'
ఇదే సమయంలో పారదర్శకత అనే అంశాన్ని వాణిజ్య ప్రతీకారానికి ఆయుధంగా ఉపయోగించకూడదని డబ్ల్యూటీఓ సభ్య దేశాలకు భారత్​ హెచ్చరించింది. టెక్నికల్ బారియర్స్ టు ట్రేడ్ ఒప్పందంలో భాగంగా సభ్య దేశాలు తమ వాణిజ్య విధానాలు, సబ్సిడీలు, నియంత్రణ చర్యలపై సమాచారం పంచుకోవాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. పారదర్శకత అవసరం అనేది అందరూ అంగీకరిస్తున్నప్పటికీ, దాన్ని అమలు చేసే విధానం కీలకమని భారత్ పేర్కొంది. సమాచారం అందించలేకపోతే శిక్షలు విధించడం వంటి చర్యలు తగవని అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. చాలా దేశాలకు అవసరమైన సాంకేతిక సామర్థ్యం లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని భారత్ వెల్లడించింది. అందుకే, అన్ని దేశాలు సమానంగా తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తించగలిగేలా సామర్థ్యాభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాలని భారత్ సూచించింది. ఇది లేకుండా పారదర్శకత పేరుతో ఒత్తిడి తేవడం అన్యాయం అవుతుందని పేర్కొంది.

ఇక డబ్ల్యూటీఓ సంస్కరణల్లో భాగంగా కఠినమైన పారదర్శకత నియమాలను తీసుకురావాలని అమెరికా ఒత్తిడి తెస్తోంది. సబ్సిడీలు, టారిఫ్‌లు, విధాన మార్పులపై సమాచారం సమయానికి ఇవ్వడంలేదని అనేక దేశాలను ఆరోపిస్తోంది. అయితే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఈ విషయంలో తమ ఆందోళనలను వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

మార్చి 27న జరిగిన 'లెవల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్' అంశంపై జరిగిన సమావేశంలో కూడా ఈ విషయాన్ని పీయూశ్ గోయల్ ప్రస్తావించారు. డబ్ల్యూటీఓలో సమాన అవకాశాలు ఉండేలా అన్ని దేశాలు కలిసి పని చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుని, ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించుకునేలా మద్దతు అవసరమని పేర్కొన్నారు.

ఇక సదస్సు సందర్భంగా పియూశ్ గోయల్ కెనడా వాణిజ్య మంత్రితో ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించి, ఫ్రీ ట్రేడ్ ఒప్పందంపై జరుగుతున్న చర్చలను సమీక్షించారు. అలాగే ఒమాన్ వాణిజ్య శాఖ ప్రతినిధులతో కూడా సమావేశమై ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చించారు.

