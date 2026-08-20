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భద్రతా మండలిలో సంస్కరణలు చేయాల్సిందే- 'గ్లోబల్ సౌత్' దేశాలకు సముచిత స్థానం అవసరం: భారత్

ఐరాసలో సంస్కరణలో మరోసారి గళమెత్తిన భారత్- ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మార్పులు తక్షణ అవసరమన్న భారత రాయబారి యోజనా పటేల్

India On Unsc Reforms
రాయబారి యోజనా పటేల్ (x/@IndiaUNNewYork)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 6:58 AM IST

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India On Unsc Reforms : ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో అత్యవసరంగా సంస్కరణలు చేపట్టాలని భారత్ మరోసారి డిమాండ్ చేసింది. వాస్తవాలకు అనుగుణంగా ఐరాస మారాలని పేర్కొంది. అంతర్జాతీయ నిర్ణయాల్లో 'గ్లోబల్ సౌత్' దేశాలకు సముచితమైన ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని భారత్ పునరుద్ఘాటించింది. ఐరాస భద్రతా మండలి పనితీరుపై జరిగిన చర్చలో ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత్ శాశ్వత మిషన్ రాయబారి యోజనా పటేల్ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, భద్రతా మండలిలో సంస్కరణల అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు. సంస్కరణల అవసరం అనేది గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఇప్పుడు అత్యవసరంగా కనిపిస్తోందని అభిప్రాయపడ్డారు.

1945 నాటి ప్రపంచం ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయిందని పటేల్ పేర్కొన్నారు. అప్పట్లోని ఐరాస సభ్య దేశాల సంఖ్యతో పోలిస్తే, నేడు ఆ సంఖ్య నాలుగు రెట్లు పెరిగిందని వెల్లడించారు. ఎనిమిది దశాబ్దాల క్రితం ఒక సంఘటన ఆధారంగా ఏర్పడిన విధానాలు నేటికీ కొనసాగడం సరికాదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఈ పరిస్థితిలో మార్పు రావాల్సిందని ఆమె సూచించారు. అది కూడా వీలైనంత త్వరగా జరగాలన్నారు. ఐరాస భద్రతా మండలి సంస్కరణలపై భారత్ వైఖరి ఎప్పట్నుంచో స్పష్టంగా ఉందని, సభ్యత్వాలలోని రెండు కేటగిరీలలోనూ విస్తరణ జరగాలని ఆమె కోరారు. ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు తగిన ప్రాధాన్యం దక్కాలన్నారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే కేవలం చర్చలకే పరిమితం కావొద్దన్నారు. నిర్దిష్ట కాలపరిమితితో కూడిన చర్చలు అత్యంత అవసరమన్నారు.

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