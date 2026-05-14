అంతర్జాతీయ సంక్షోభాల నివారణలో బ్రిక్స్ నిర్మాణాత్మక పాత్ర : ఎస్ జైశంకర్
ప్రపంచ, ప్రాంతీయ పరిణామాలపై సమీక్షించుకోవడానికి బ్రిక్స్ దేశాలకు ఈ సదస్సు ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని వ్యాఖ్య
Published : May 14, 2026 at 12:04 PM IST
Jaishankar Speech in BRICS : దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో గురువారం ప్రారంభమైన 2026 బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సదస్సులో భారత విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచంలో సైనిక ఘర్షణలు, ఆర్థిక అనిశ్చితులు, వాణిజ్య అవరోధాలు, సాంకేతికత సవాళ్లు, వాతావరణ మార్పులు జరుగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో జరుగుతున్న బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉందని ఆయన తెలిపారు. అంతర్జాతీయ సంక్షోభాల నివారణలో బ్రిక్స్ నిర్మాణాత్మక, స్థిరీకరణ పాత్రను పోషిస్తుందనే ఆశాభావాన్ని జైశంకర్ వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ, ప్రాంతీయ పరిణామాలపై సమీక్షించుకోవడానికి బ్రిక్స్ దేశాలకు ఈ సదస్సు ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందన్నారు.