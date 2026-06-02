ఐరాస సంస్కరణల్లో సభ్య దేశాల ప్రాధాన్యత, పారదర్శకత కీలకం : భారత్
ఐరాస అభివృద్ధి వ్యవస్థలో సభ్య దేశాల ప్రాధాన్యతలకు గౌరవం ఇవ్వాలని భారత్ పిలుపు- అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో జాతీయ యాజమాన్యమే కేంద్రబిందువుగా ఉండాలని స్పష్టీకరణ
Published : June 2, 2026 at 10:20 AM IST
India On UN Development Reforms : ఐక్యరాజ్యసమితి చేపడుతున్న సంస్కరణల సందర్భంగా సభ్య దేశాల ప్రాధాన్యతలకు అత్యున్నత స్థానం కల్పించాలని భారత్ స్పష్టం చేసింది. ప్రపంచ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆ దేశాల జాతీయ యాజమాన్యాలే కేంద్రబిందువుగా కొనసాగాలని ఐరాసాలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ పేర్కొన్నారు. ఐరాస ఆర్థిక, సామాజిక మండలి (ఈసీఓఎస్ఓసీ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అభివృద్ధి కార్యకలాపాల విభాగ సమావేశంలో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు.
ఐరాస కార్యకలాపాల్లో అభివృద్ధి విభాగానికి ఉన్న ప్రాధాన్యతను కొనసాగించాలని పర్వతనేని హరీశ్ కోరారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆయా దేశాల అవసరాలు, ప్రాధాన్యతలు, విధానాల ఆధారంగానే అమలు కావాలని తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు విజయవంతం కావాలంటే వాటి రూపకల్పన, అమలులో సభ్య దేశాల పాత్ర కీలకమని పేర్కొన్నారు. అందుకే సభ్య దేశాల జాతీయ భావనను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బలహీనపరచకూడదని స్పష్టం చేశారు.
Participated in the dialogue with the Dy SG @AminaJMohammed who is also the Chair of 🇺🇳 Sustainable Development Group in the ECOSOC Operational Activities for Development Segment.— Parvathaneni Harish (@AmbHarishP) June 2, 2026
Underscored the importance of preserving the primacy of the UN development pillar and reiterated… pic.twitter.com/0o4GqMgYxe