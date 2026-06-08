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ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ ఘర్షణపై భారత్ ఆందోళన- వెంటనే ఉద్రిక్తతలు తగ్గించాలంటూ పిలుపు

పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై భారత విదేశాంగ శాఖ ఆందోళన- పౌరుల ప్రాణాలకు హాని కలగకుండా అన్ని పక్షాలు వ్యవహరించాలని సూచన

India On Middle East Tensions
Projectile streaks through the sky over central Israel during an Iranian missile attack, Sunday, June 7, 2026. (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 6:02 PM IST

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India On Middle East Tensions : ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య మళ్లీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో పశ్చిమాసియా ప్రాంతం మరోసారి అశాంతి దిశగా సాగుతోంది. పరస్పర దాడులు, క్షిపణి దాడులతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారిన నేపథ్యంలో భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. వెంటనే ఉద్రిక్తతలను తగ్గించుకోవాలని, శాంతి స్థాపన కోసం జరుగుతున్న దౌత్య చర్చలను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అన్ని పక్షాలకు పిలుపునిచ్చింది.

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INDIA ON MIDDLE EAST TENSIONS
INDIA ON MIDDLE EAST TENSIONS

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