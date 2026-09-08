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వచ్చే ఏడాది మే-జూన్‌లో బుల్లెట్ ట్రైన్​ ట్రయల్స్‌ : అశ్వినీ వైష్ణవ్

వచ్చే ఏడాది మే లేదా జూన్‌లో పట్టాలెక్కనున్న భారత తొలి స్వదేశీ బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌- 2027 చివరినాటికి వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభించే అవకాశం

Ashwini Vaishnaw On Bullet Train
కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 3:58 PM IST

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Ashwini Vaishnaw On Bullet Train : భారత్‌ సొంతంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ ప్రాజెక్టు కీలక దశకు చేరుకుంది. వచ్చే ఏడాది మే లేదా జూన్‌ నాటికి బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ను పట్టాలపైకి తీసుకువచ్చి పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ తెలిపారు. పరీక్షల దశ పూర్తయిన 2 నుంచి 4 నెలల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా రైలు ప్రారంభోత్సవం జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. గుజరాత్​లోని వడోదరలో నిర్వహించిన నమో ఫర్ వికసిత్ భారత్​ కార్యక్రమంలో వైష్ణవ్​ ఈ మేరకు వివరాలు వెల్లడించారు. బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ తొలి బాడీ ఫ్రేమ్‌ ఇటీవలే సిద్ధమైందని, ప్రస్తుతం దానిపై స్క్వీజ్‌ టెస్ట్‌ నిర్వహించేందుకు పంపించినట్లు తెలిపారు.

వికసిత్ భారత్​ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్​ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేస్తున్నామని అశ్వినీ వైష్ణవ్ చెప్పారు. పరీక్షలు, భద్రతా పరిశీలనలు పూర్తయిన తర్వాత దశలవారీగా వాణిజ్య సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 2027లో సూరత్-బిలిమోరా స్టేషన్ల మధ్య బుల్లెట్‌ రైలు సేవలను ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే గుజరాత్​లోని వడోదర నుంచి ముంబయికి ప్రయామ సమయం భారీగా తగ్గునుందని చెప్పారు. వడోదర నుంచి బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌లో కేవలం గంటన్నరలో ముంబయి చేరుకోవచ్చని వైష్ణవ్‌ తెలిపారు.

సూరత్‌-వాపి పనులు వేగంగా
బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ కారిడార్‌ నిర్మాణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయని మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా సూరత్‌-వాపి సెక్షన్‌ పనులను ఈ ఏడాది డిసెంబరు నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. ప్రాజెక్టులోని వివిధ విభాగాల్లో నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేస్తున్నామని చెప్పారు. భారత్‌ స్వదేశీ సామర్థ్యాలను పెంచుకునే దిశగా ఈ ప్రాజెక్టు కీలక అడుగుగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇక భారతీయ రైల్వేల్లో సమగ్ర మార్పులు తీసుకొస్తున్నట్లు తెలిపారు. నిర్వహణ వ్యవస్థ నుంచి రిజర్వేషన్ విధానాల వరకు పాత నిర్మాణ పద్ధతుల నుంచి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి వరకు అనేక అంశాలను ఆధునికీకరిస్తున్నామని చెప్పారు. సరుకు రవాణాను మరింత సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు కొత్త రకాల వ్యాగన్లను కూడా రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఉప్పు రవాణా కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వ్యాగన్‌ డిజైన్లను ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు.

కీలక ప్రాజెక్టులు పూర్తి
దేశంలో చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పలు రైల్వే ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేశామని మంత్రి చెప్పారు. జమ్మూకశ్మీర్‌లోని చెనాబ్‌ వంతెన, మిజోరంను రైల్వే నెట్‌వర్క్‌తో అనుసంధానించే ప్రాజెక్టులను ఇందుకు ఉదాహరణలుగా పేర్కొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 280 రైల్వే స్టేషన్లను పునరాభివృద్ధి చేశామని, సుమారు 36,000 కిలోమీటర్ల కొత్త రైల్వే ట్రాక్‌లను అభివృద్ధి చేశామని వెల్లడించారు. వందే భారత్‌ సాంకేతికత ఆధారంగా కార్గో రైళ్ల తయారీ కూడా కొనసాగుతోందని చెప్పారు. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ఎదురైన సవాళ్లను అధిగమిస్తూ రైల్వే అభివృద్ధి పనుల వేగాన్ని పెంచామని వైష్ణవ్‌ తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టులోని తొలి దశ 2020లో పూర్తయిందని, ఆ తర్వాత మిలిగిన విభాగాల పనులను మరింత వేగవంతం చేశామని చెప్పారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆధునిక భారతీయ రైల్వే వ్యవస్థ భవిష్యత్​ తరాలకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఇక ముంబయి- అహ్మదాబాద్ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన దాద్రానగర్ హవేలీ మీదుగా వెళ్తుంది. ముంబయి- అహ్మదాబాద్ మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడానికి దీనిని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ కారిడార్‌లో తొలి హై-స్పీడ్ రైలు సర్వీసు 2027 ఆగస్టులో ప్రారంభం కానుంది. పూర్తి కారిడార్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ముందే, సూరత్-బిలిమోరా విభాగాన్ని ప్రారంభించాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

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