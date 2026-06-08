ఎస్ఐఆర్ సహా ఎన్నికల అక్రమాలపై త్వరలోనే CJIకు లేఖ రాస్తాం : మల్లికార్జున ఖర్గే
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర రాజీనామా చేయాల్సిందే- ఇండియా కూటమి డిమాండ్
Published : June 8, 2026 at 3:57 PM IST
INDIA Bloc To Write To CJI On SIR : ఎస్ఐఆర్, ఓటు చోరీ సహా, అన్ని ఎన్నికల అక్రమాలపై త్వరలోనే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ)కి త్వరలోనే లేఖ రాస్తామని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే సోమవారం పేర్కొన్నారు. సోమవారం దిల్లీలో జరిగిన ఇండియా కూటమి సమావేశంలో మొత్తం 25 రాజకీయ పార్టీ లు పాల్గొన్నాయని, ఇవి అన్నీ కలిసి ఎన్నికల అక్రమాలు, ఓట్ల చోరీ అంశాలపై త్వరలోనే సీజేఐకు లేఖ రాయాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించాయని ఖర్గే తెలిపారు. అలాగే దేశం ఎదుర్కొంటున్న 5 ముఖ్యమైన సమస్యలపై కలిసికట్టుగా పోరాడాలని తామంతా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చామని అన్నారు. అంతేకాదు ప్రతి 2నెలలకు ఒకసారి కూటమి నాయకులు అంతా కలిసి సమావేశం కావాలని నిర్ణయించుకున్నామని చెప్పారు.
మరోవైపు లక్షలాది మంది యువత భవిష్యత్తుతో ఆడుకొని, వారి నమ్మకాన్ని వమ్ము చేసిన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఇండియా కూటమిలోని అన్ని పార్టీలు ఏకగ్రీవంగా డిమాండ్ చేశాయని ఖర్గే తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: After the INDIA bloc meeting, Congress National President Mallikarjun Kharge says, " it was agreed to send a letter to the chief justice of india on sir, vote loot and stealing elections. the letter is to be delivered to the chief justice of india very soon. second… pic.twitter.com/WIfiwnGzvE— ANI (@ANI) June 8, 2026
వెంటనే అఖిలపక్ష సమావేశం పెట్టాలి!
దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న క్లిష్టమైన ఆర్థిక పరిస్థితులు, నిరుద్యోగం, విపరీతంగా పెరుగుతున్న ధరలు, రైతుల సమస్యలపై చర్చించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అఖిల పక్ష సమావేశం (ఆల్ పార్టీ మీటింగ్) ఏర్పాటు చేయాలని ఇండియా కూటమి డిమాండ్ చేసింది. త్వరలో పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో, విపక్షాల మధ్య సరైన సమన్వయం ఉండేలా చూసుకోవడానికి ఇండియా కూటమి ఇలానే భేటీ అవుతుంటుందని ఖర్గే స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం కూటమిలోని పార్టీలు అన్నీ ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి భేటీ కావడానికి అంగీకరించాయని తెలిపారు. ఇండియా కూటమి తదుపరి సమావేశం ఆగస్టులో హైదరాబాద్లో జరుగుతుందని ఆయన ప్రకటించారు. దిల్లీలో జరిగిన ఈ ముఖ్యమైన సమావేశానికి శివసేన (యూబీటీ) నేత ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, అలాగే జేఎంఎం నాయకుడు హేమంత్ సోరెన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యారని ఖర్గే వెల్లడించారు.
#WATCH | Delhi | After the INDIA bloc meeting, Congress National President Mallikarjun Kharge says, " the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise and farmers' issue and other… pic.twitter.com/yNlytlKjBZ— ANI (@ANI) June 8, 2026