ఇండియా కూటమి ప్రధాని అభ్యర్థిని ఇప్పుడే ప్రకటించాలి : సంజయ్ రౌత్
రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలోనే ఇండియా కూటమి వ్యూహాలు- సీఎం అభ్యర్థిని ప్రకటించకపోవడం వల్లనే మహారాష్ట్రలో దెబ్బతిన్నాం- సంజయ్ రౌత్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Sanjay Raut, Shiv Sena (UBT) Rajya Sabha MP (ANI)
Published : June 8, 2026 at 8:24 PM IST
INDIA Bloc PM Face For 2029 Polls : దిల్లీలో ఇండియా కూటమి నాయకులు సమావేశమైన వేళ శివసేన (యూబీటీ) రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ సోమవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2029 లోక్సభ ఎన్నికల కోసం ఇండియా కూటమి ఇప్పుడే తన ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిని ప్రకటించాలని ఆయన సూచించారు. ప్రస్తుతం విపక్ష కూటమి అంతా ఐక్యంగానే ఉందని అన్నారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలోనే తమ భవిష్యత్ వ్యూహాన్ని నిర్ణయించుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.