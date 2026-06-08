ETV Bharat / bharat

ఇండియా కూటమి ప్రధాని అభ్యర్థిని ఇప్పుడే ప్రకటించాలి : సంజయ్ రౌత్​

రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలోనే ఇండియా కూటమి వ్యూహాలు- సీఎం అభ్యర్థిని ప్రకటించకపోవడం వల్లనే మహారాష్ట్రలో దెబ్బతిన్నాం- సంజయ్​ రౌత్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Sanjay Raut, Shiv Sena (UBT) Rajya Sabha MP
Sanjay Raut, Shiv Sena (UBT) Rajya Sabha MP (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 8:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIA Bloc PM Face For 2029 Polls : దిల్లీలో ఇండియా కూటమి నాయకులు సమావేశమైన వేళ శివసేన (యూబీటీ) రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్​ రౌత్​ సోమవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2029 లోక్​సభ ఎన్నికల కోసం ఇండియా కూటమి ఇప్పుడే తన ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిని ప్రకటించాలని ఆయన సూచించారు. ప్రస్తుతం విపక్ష కూటమి అంతా ఐక్యంగానే ఉందని అన్నారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలోనే తమ భవిష్యత్ వ్యూహాన్ని నిర్ణయించుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ​

TAGGED:

RAUT ABOUT INDIA BLOC PM FACE
INDIA BLOC PM CANDIDATE FOR 2029
SANJAY RAUT ABOUT INDIA BLOC
INDIA BLOC MEETING UPDATES
INDIA BLOC PM FACE FOR 2029 POLLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.