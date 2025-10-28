బిహార్ ఎలక్షన్స్- ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిన మహాగఠ్బంధన్
పట్నాలో 'తేజస్వి ప్రతిజ్ఞ ప్రాణ్' పేరుతో ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిన మహాగఠ్బంధన్- అందులో ఏమేమి హామీలు ఇచ్చారంటే?
Published : October 28, 2025 at 5:23 PM IST
INDIA Bloc Bihar Poll Manifesto : బిహార్ ఓటర్లను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా మహాగఠ్బంధన్ కూటమి మంగళవారం పట్నాలో తమ ఎన్నికల మేనిఫేస్టో విడుదల చేసింది. "తేజస్వి ప్రతిజ్ఞ ప్రాణ్" పేరుతో విడుదల చేసిన ఈ మేనిఫెస్టోలో- యువత, మహిళలు, రైతులు, పేదలపై వరాల జల్లు కురిపించారు.
పట్నాలోని ఓ ప్రముఖ హోటల్లో మహాగఠ్బంధన్ మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు. కూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్, కాంగ్రెస్, వామపక్ష పార్టీలతో సహా మహాగఠ్బంధన్ కూటమిలోని ప్రముఖ నేతలు అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వీఐపీ నుంచి ముకేశ్ సాహ్ని, కాంగ్రెస్ నుంచి మదన్మోహన్ ఝా, ఐఐపీ నుంచి ఐపీ గుప్తా, మాలే నుంచి దీపాంకర్ భట్టాచార్య, సీపీఐ నుంచి రామ్నరేష్ పాండే మొదలైనవారు ఉన్నారు.
వరాల జల్లు
మహాగఠ్బంధన్ కూటమి తమ మేనిఫెస్టోలో వరాల జల్లు కురిపించింది. బిహార్లోని ప్రతి ఇంటికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, భూమి లేని కుటుంబాలకు 5 డెసిమిల్ భూమి, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ వంటి కీలక వాగ్దానాలు ఇచ్చారు.
#WATCH | Patna, Bihar | Mahagathbandhan releases its manifesto titled 'Bihar Ka Tejashwi Pran' for the upcoming #BiharElection2025. pic.twitter.com/WvQS6MWTXZ— ANI (@ANI) October 28, 2025