బిహార్​ ఎలక్షన్స్​- ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిన మహాగఠ్​బంధన్​

పట్నాలో 'తేజస్వి ప్రతిజ్ఞ ప్రాణ్​' పేరుతో ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిన మహాగఠ్​బంధన్​- అందులో ఏమేమి హామీలు ఇచ్చారంటే?

INDIA Bloc Bihar Poll Manifesto
INDIA Bloc Bihar Poll Manifesto (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 28, 2025 at 5:23 PM IST

1 Min Read
INDIA Bloc Bihar Poll Manifesto : బిహార్ ఓటర్లను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా మహాగఠ్​బంధన్ కూటమి మంగళవారం పట్నాలో తమ ఎన్నికల మేనిఫేస్టో విడుదల చేసింది. "తేజస్వి ప్రతిజ్ఞ ప్రాణ్​" పేరుతో విడుదల చేసిన ఈ మేనిఫెస్టోలో- యువత, మహిళలు, రైతులు, పేదలపై వరాల జల్లు కురిపించారు.

పట్నాలోని ఓ ప్రముఖ హోటల్​లో మహాగఠ్​బంధన్​ మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు. కూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి, ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్​, కాంగ్రెస్​, వామపక్ష పార్టీలతో సహా మహాగఠ్​బంధన్ కూటమిలోని ప్రముఖ నేతలు అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వీఐపీ నుంచి ముకేశ్​ సాహ్ని, కాంగ్రెస్ నుంచి మదన్​మోహన్​ ఝా, ఐఐపీ నుంచి ఐపీ గుప్తా, మాలే నుంచి దీపాంకర్​ భట్టాచార్య, సీపీఐ నుంచి రామ్​నరేష్​ పాండే మొదలైనవారు ఉన్నారు.

వరాల జల్లు
మహాగఠ్​బంధన్ కూటమి తమ మేనిఫెస్టోలో వరాల జల్లు కురిపించింది. బిహార్​లోని ప్రతి ఇంటికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, భూమి లేని కుటుంబాలకు 5 డెసిమిల్ భూమి, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ వంటి కీలక వాగ్దానాలు ఇచ్చారు.

