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ఇండియా కూటమి కేవలం ఒక ఊహ మాత్రమే- క్షేత్రస్థాయిలో వారి మధ్య ఐక్యత లేదు: బీజేపీ

'ఇండియా కూటమికి మిషన్​ లేదు, విజన్ లేదు- అంతా విభజనే'- బీజేపీ విమర్శలు

Shehzad Poonawalla, BJP national spokesperson
Shehzad Poonawalla, BJP national spokesperson (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 3:17 PM IST

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INDIA Bloc A Figment Of Imagination : ఇండియా కూటమి కేవలం ఒక ఊహ మాత్రమేనని, క్షేత్రస్థాయిలో వాటి మధ్య ఎలాంటి ఐక్యత లేదని బీజేపీ విమర్శించింది. సోమవారం ఇండియా కూటమి మీటింగ్​కు ముందే కాషాయపార్టీ ఈ విధంగా విమర్శలు గుప్పించింది.

ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రాంతీయ పార్టీలైన టీఎంసీ, డీఎంకేలు ఓడిపోయాయి. దీనితో మారిన రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, అధికార బీజేపీని ఎలా ఎదుర్కోవాలో చర్చించడానికి, తమ మధ్య ఉన్న గొడవలను సర్దుబాటు చేసుకోవడానికి 23 విపక్ష పార్టీల ముఖ్యనేతలు సోమవారం సమావేశమయ్యారు.

ఈ నేపథ్యంలోనే బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్​ పూనావాలా ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో కాంగ్రెస్​-డీఎంకే, జేఎంఎం-కాంగ్రెస్​, వామపక్ష పార్టీల మధ్య గొడవల వల్ల ఇండియా కూటమి లోలోపల పూర్తిగా దెబ్బతిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పైగా కాంగ్రెస్ వివిధ ప్రాంతీయ పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకోవడంలో ఉన్న ఉద్దేశాన్ని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్​) కూడా తప్పుపట్టిందని అన్నారు.

"డీఎంకే వర్సెస్​ కాంగ్రెస్​, జేఎంఎం వర్సెస్​ కాంగ్రెస్​ గొడవల తర్వాత, అలాగే కాంగ్రెస్​పై వామపక్ష పార్టీలు దాడి చేసిన తర్వాత, ఇండియా కూటమి పూర్తిగా ముక్కలైంది. ఇప్పుడు ఆప్ కూడా కాంగ్రెస్​ను లక్ష్యంగా చేసుకొని విమర్శలు చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ తమతో కలవడానికి కారణం తనకు తాను బలోపేతం చేసుకోవడం తప్ప, దేశం కోసం కాదని ఆప్ పలు చిన్నపార్టీలకు చెప్పింది. తాము కూడా ఇండియా కూటమిలో ఉండమని తేల్చిచెప్పింది. అసలు ఇండియా కూటమి అనేదే లేదు. అది కేవలం ఒక ఊహ మాత్రమే. పైపైన మీటింగ్​లు జరుగుతాయి. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం వాటి మధ్య ఎలాంటి ఐక్యత లేదు. ఆ కూటమికి అసలు బలమే లేదు. ఇండియా కూటమికి ఎప్పుడూ ఒక లక్ష్యం లేదు. ఇందులో అంతా అయోమయం, స్వార్థం, గొడవలే ఉన్నాయి. ఆ గొడవలు రోజువారీగా బయటపడుతున్నాయి. ఆ పార్టీలు కలిసి వచ్చింది నమ్మకంతో కాదు, కేవలం వారి అవసరాల కోసమే."
- షెహజాద్​ పూనావాలా, బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి

కాంగ్రెస్ వాడుకొని వదిలేస్తుంది!
షెహజాద్​ పూనావాలా ఒక వీడియో స్టేట్​మెంట్ ఇస్తూ, "ప్రాంతీయ పార్టీలకు కాంగ్రెస్​పై నమ్మకం లేదు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ వారిని వాడుకొని వదిలేస్తుంది" అని ఆరోపించారు. 'కాంగ్రెస్ వెన్నుపోటు పొడిచే పార్టీ అని, ఆ పార్టీతో కలిసి కూర్చోవడం తమకు ఇష్టం లేదని డీఎంకే చెప్పింది. ఝార్ఖండ్​లో రెండో రాజ్యసభ సీటు విషయంలో జేఎంఎంకు కాంగ్రెస్​తో గొడవ జరుగుతోంది. కాంగ్రెస్ కనీసం తమను అడగలేదని జేఎంఎం అంటోంది. ఆర్​జేడీ, ఉద్ధవ్ ఠాక్రే శివసేన, ఇతర పార్టీలు కూడా కాంగ్రెస్​ తమను వాడుకొని, ఆ తర్వాత వదిలేస్తుందని అనుకుంటున్నాయి' అని అన్నారు. అంతేకాదు ఇండియా కూటమి కేవలం పేపర్లలో, వార్తల్లో, పైపై చర్యల్లో మాత్రమే ఉంది తప్ప నిజంగా ఎక్కడా లేదని షెహజాద్ ఎద్దేవా చేశారు. బంగాల్​, కేరళ, పంజాబ్​, దిల్లీ, హరియాణా, రాజస్థాన్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఇండియా కూటమిలోని పార్టీలు ఒకదానిపై ఒకటి పోటీ పడుతున్నాయని, దీనిని బట్టి చూస్తే, వారి మధ్య నిజంగా ఐక్యత ఉందా? ఆయన ప్రశ్నించారు.

విభేదాలు మరచిపోదాం!
కాగా, ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వరుస పరాజయాలు, అంతర్గత విభేదాలు, సవాళ్ల మధ్య ఇండియూ కూటమి నేతలు దిల్లీలోని కాన్‌స్టిట్యూషన్‌ క్లబ్‌లో సోమవారం సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీకి కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, సోనియాగాంధీ, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ, తేజస్వి యాదవ్, అఖిలేశ్​ యాదవ్, సుప్రియా సూలే, ఒమర్ అబ్దుల్లా, మెహబూబా ముఫ్తీ సహా 23 పార్టీల నేతలు హాజరయ్యారు. అయితే ఈ సమావేశానికి డీఎంకే, ఆమ్‌ఆద్మీ పార్టీ నేతలు దూరంగా ఉన్నారు. ప్రజా సమస్యలే అజెండాగా ముందుకు సాగాలని ఈ కూటమి నేతలు నిర్ణయించారు.

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