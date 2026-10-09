రాష్ట్రపతి భవన్కు ర్యాలీగా ఇండీ కూటమి నేతలు- సీఈసీపై ముర్ముకు ఫిర్యాదు
ఇండీ కూటమి నేతలు సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కమార్పై రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకి ఫిర్యాదు చేశారు. మొదట పార్లమెంటు సంవిధాన్ సదన్ సెంట్రల్ హాలులో సమావేశమైన నేతలు అక్కడి నుంచి రాష్ట్రపతి భవన్కు ర్యాలీగా వెళ్లారు.
Published : October 9, 2026 at 8:32 PM IST
Opposition Protest against SIR : రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో ఇండీ కూటమి నేతలు సమావేశమయ్యారు. ఎస్ఐఆర్, సీఈసీ వ్యవహారంపై రాష్ట్రపతికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఇండీ కూటమికి చెందిన 10 మంది నేతలు రాష్ట్రపతిని కలిసి సీఈసీ ఏకపక్ష నిర్ణయాలు, సర్ పరిణామాలు, ఎన్నికల కమిషనర్ల మధ్య విభేదాలపై ఫిర్యాదు చేశారు. రాష్ట్రపతిని కలిసిన నేతల్లో మల్లిఖార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, మమతా బెనర్జీ, సుప్రియ సూలే, ఎంఏ బేబీ, మనోజ్ ఝా, డి రాజా, జమ్మూకశ్మీర్ సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా, రాజీవ్ రాయ్, తురుమవలన్ ఉన్నారు.
అంతకుముందు పార్లమెంటు సంవిధాన్ సదన్ సెంట్రల్ హాలులో సమావేశమైన ఇండియా కూటమి నేతలు పార్లమెంటు నుంచి రాష్ట్రపతి భవన్ వరకు ర్యాలీగా వెళ్లారు. తృణమూల్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ సహా పలువురు మహిళా నేతలు కూడా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. అయితే మార్గమధ్యలో వారిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులతో కూటమి నేతలు వాగ్వాదానికి దిగారు.
VIDEO | Delhi: INDIA bloc MPs begin march from Parliament. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/gBakvAumwq— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026
#WATCH | Delhi: Former West Bengal CM Mamata Banerjee is on her way to Rashtrapati Bhavan. INDIA bloc MPs are going to meet President Droupadi Murmu to raise their concerns regarding the functioning of the Election Commission of India. https://t.co/GDeYsExOq4— ANI (@ANI) October 9, 2026
#WATCH | Delhi: INDIA bloc MPs hold a protest at Vijay Chowk against CEC Gyanesh Kumar. 10 Opposition MPs are meeting President Droupadi Murmu to raise their concerns regarding the functioning of the Election Commission of India. https://t.co/gN9QVcfWVX— ANI (@ANI) October 9, 2026