సాయంత్రం 4 వరకు ఏ పార్టీ మాతో భేటీకి సమయం కోరలేదు: ఇండికూటమి మార్చ్ అనంతరం ఈసీ ప్రకటన
రాహుల్ గాంధీ ధర్నాపై కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన- సాయంత్రం 4 వరకు ఏ పార్టీ కూడా మాతో భేటీకి సమయం కోరలేదని ఈసీ స్పష్టం-
Published : October 6, 2026 at 10:26 PM IST
EC Response On India Bloc March : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ దిల్లీలో చేపట్టిన ధర్నాపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన విడుదల చేసింది. సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా భేటీకి సమయం కోరలేదని స్పష్టం చేసింది. ఎన్నికల సంఘాన్ని కలవాలంటే అధికారిక ప్రతినిధి ద్వారా ముందుగా అపాయింట్మెంట్ కోరాలని పేర్కొంది. ఇరు పక్షాల పరస్పర అంగీకారంతో భేటీ సమయం ఖరారు చేయడం గతేడాది నిర్దేశించిన విధానమని తెలిపింది.
240 మంది ఎంపీలతో పార్లమెంట్ అనెక్స్లో భేటీ నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ నుంచి ప్రతిపాదన వచ్చిందన్న ఈసీ ఆ ప్రతిపాదన అసాధరణమైనదని స్పష్టం చేసింది. ఎంపీల వినతిపత్రం స్వీకరించేందుకు సీనియర్ అధికారిని పంపుతామని తేల్చిచెప్పింది. తమ ప్రతిపాదనను ఎంపీలు తిరస్కరించారని వివరించింది. రాజకీయ పార్టీలు ఎప్పుడైనా తమను కలిసేందుకు కోరవచ్చన్న ఎన్నికల సంఘం సౌకర్యాన్ని బట్టి భేటీ తేది, సమయాన్ని నిర్ణయిస్తామని వెల్లడించింది.