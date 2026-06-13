ETV Bharat / bharat

2029 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో 'ఇండి' కూటమి ఆల్రెడీ గెలిచేసింది : రాహుల్ గాంధీ

2029 ఎన్నికలపై రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఇండి కూటమిలో లోక్​సభ ప్రతిపక్షనేత స్పీచ్- పోటీలో గెలవడానికి నిష్పక్షపాతమైన ఎన్నికలే లేవని వ్యాఖ్యలు!

Congress Leader Rahul Gandhi
Congress Leader Rahul Gandhi (Source : IANS (File))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi On 2029 Election : 2029 ఎన్నికలపై లోక్​సభ ప్రతిపక్షనేత, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఇండియా' కూటమి 2029 ఎలక్షన్స్​లో ఇప్పటికే విజయం సాధించిందని అన్నారు. గత సోమవారం దిల్లీలో జరిగిన ఇండి కూటమిలో తాను చేసిన ప్రసంగాన్ని రాహుల్ గాంధీ శనివారం షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇండి కూటమిలో ఐక్యత ఆవశ్యకతను నొక్కి చెప్పారు. అలాగే తాము 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఓడిపోలేదని, 2029 ఎన్నికల్లో ఇప్పటికే విజయం సాధించామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ప్రసంగాన్ని అనువాదం చేసిన రాహుల్
ఇటీవల జరిగిన ఇండి కూటమి సమవేశంలో తాను హిందీలో ప్రసంగం చేశానని చెప్పారు. అయితే దానిని కూటమి మిత్రపక్షాలు అనువాదం చేయమని అడిగాయని అందుకే ఆ స్పీచ్​ను ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇవాళ అందిస్తున్నట్లు రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. జూన్ 8న జరిగిన కూటమి సమావేశంలో 20 మందికి పైగా నాయకుల ప్రసంగాలు, వ్యాఖ్యలు విన్న తర్వాత చివరగా తాను ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తెలిపారు.

"భారతదేశ ఆలోచనా విధానం, దేశ ఆత్మ సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు, వ్యవస్థలు హస్తగతం చేసుకున్నప్పుడు, ప్రజల గొంతుక అణచివేసినప్పుడు, ఐక్యతతో కూడిన ప్రతిఘటన మాత్రమే ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. నేను మళ్లీ చెబుతున్నా, మేం 2024 ఎన్నికల్లో ఓడిపోలేదు. ఇక 2029 ఎన్నికల్లోనూ మేం ఇప్పటికే విజయం సాధించాం. ఐక్యంగా ఉండి ప్రజలను సంఘటితం చేస్తాం. అలాగే బీజేపీని, అది భారతదేశ వ్యవస్థలను తన గుప్పిట్లోకి తీసుకోవడంపై మేం ప్రతిఘటిస్తాం" అని ఇండి కూటమి మీటింగ్​లో తన హిందీ ప్రసంగాన్ని ట్రాన్స్లేట్​ చేస్తూ రాహుల్​ ఎక్స్​లో ట్వీట్ షేర్ చేశారు.

అలాగే దేశ ప్రజలు ప్రస్తుతం అధికార ఎన్​డీఏపై తీవ్రమైన ఆగ్రహంతో ఉన్నారని, అది చూస్తే రానున్న 2029 పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో విజయం విజయం తమదే అని కూటమి పక్షాలతో రాహుల్ చెప్పారు. అయితే స్వేచ్ఛాయుతమైన, నిష్పక్షపాతమైన ఎన్నికలు జరగకపోవడం వల్లే పోటీలో గెలవలేకపోతున్నామని అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రతిపక్ష నాయకులు ఐక్యంగా ఉండాలని గాంధీ పిలుపునిచ్చారు. కూటమిలోని అందరూ కలిసి నిలబడి ప్రతిఘటిస్తే, అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ)ని సులభంగా ఓడించవచ్చని రాహుల్ అన్నారు.

DMK దూరం!- అదంతా బీజేపీ ప్రచారం!
ఇటీవల తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ టీవీకేకు మద్దతు ఇవ్వడంతో ఇండి కూటమికి డీఎంకే దూరమైందని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా దీనిపైనా రాహుల్ స్పందించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య సమన్వయం లేదన్న అభిప్రాయాన్ని రాహుల్ తోసిపుచ్చారు. ఇదంతా బీజేపీ చేస్తున్న ఫేక్ ప్రచారం అని అన్నారు. 'ఇవి బీజేపీ చేస్తున్న ఫేక్ ప్రచారాలు. ఇందులో ఏ మాత్రం నిజం లేదు. డీఎంకే విషయంలో నేను ఇప్పుడే హామీ ఇవ్వగలను. భారతదేశ భావనను కాపాడే విషయానికి వస్తే, ఈ కూటమిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి వస్తారని నాకు 100 శాతం నమ్మకం ఉంది' అని రాహుల్ పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON 2029 ELECTION
RAHUL GANDHI VS BJP
RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.