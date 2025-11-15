బిహార్లో ఎన్డీఏ విజయంపై ఇండియా కూటమి నేతల రియాక్షన్ ఇదే!
బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలపై స్పందించిన ఇండియా కూటమి నేతలు
Published : November 15, 2025 at 4:38 PM IST
India Bloc React On Bihar Results : బిహార్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి డబుల్ సెంచరీతో తిరుగులేని విజయాన్ని సాధించింది. 202 సీట్లు తన ఖాతాలో వేసుకోగా మహాగఠ్బంధన్ 35 స్థానాలకే పరిమితం అయ్యింది. ఈ ఫలితాలపై ఇండియా కూటమి సభ్యులు స్పందించారు. ఘోర ఓటమి తర్వాత రాష్ర్టీయ జనతా దళ్(ఆర్జేడీ) తొలిసారి స్పందించింది. ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్ అని ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ ఆరోపించారు.
రాజకీయ ప్రయాణంలో ఓటమి ఓ భాగం : ఆర్జేడీ
రాజకీయ ప్రయాణంలో గెలుపోటములు అనివార్యమని ఎక్స్ వేదికగా వ్యాఖ్యానించింది. ప్రజాసేవ అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అని అంతం లేని ప్రయాణమని తెలిపింది. ఈ ప్రయాణంలో ఎత్తుపల్లాలు సహజమేనని పేర్కొంది.గెలుపులో అహంకారం ఉండదని అలాగే ఓటమి బాధ లేదని వెల్లడించింది. ఆర్జేడీ అనేది పేదల పార్టీని పేర్కొంది. పేదల తరఫున తమ గొంతుకను వినిపిస్తూనే ఉంటామని ఆర్జేడీ స్పష్టం చేసింది.
ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్ జరిగింది : తేజస్వీ యాదవ్
ఈ ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్ జరిగిందని ఆర్జేడీ నేత మహాగఠ్బంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్ ఆరోపించారు. ఓట్ల డేటాను షేర్ చేస్తూ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఆర్జేడీ 1.8 కోట్ల ఓట్లు-25 సీట్లు; బీజేపీ 96 లక్షల ఓట్లు-91 సీట్లు; జేడీయూ 90 లక్షల ఓట్లు-83 సీట్లు. అధికారం, వ్వవస్థ, ఏజెన్సీలు, డబ్బు బలం ఉంటే రిగ్గింగ్ సాధ్యమే. బిహార్ అంతటా అత్యధిక ఓట్లు సాధించినందున ప్రజల తీర్పు ఇప్పటికీ ఆర్జేడీ వైపు ఉంది. ఆర్జేడీ ఈ ఎన్నికల్లో 23శాతం అత్యధిక ఓటు శాతం సాధించింది' అని తేజస్వీ యాదవ్ తెలిపారు.
పోరాటం కొనసాగుతోంది : ఖర్గే
బిహార్ ప్రజల నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తున్నామని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. రాజ్యాంగ సంస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలహీనపరిచే శక్తులపై పోరాటం కొనసాగుతుందని చెప్పారు. ఈ ఈ ఎన్నికల ఫలితాలను వివరంగా అధ్యయనం చేసి, తగిన వివరణను తరువాత అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ పోరాటం చాలా సుదీర్ఘమైనది, దీన్ని పూర్తి అంకితభావం, ధైర్యం, నిజాయితీతో కొనసాగిస్తామని ఖర్గే అన్నారు.
ఎన్నికల ఫలితాలు అందరికీ ఓ పాఠం : సీఎం స్టాలిన్
బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలతో ఇండియా కూటమి ఎంతో నేర్చుకోవాలని సూచించారు. నిర్ణయాత్మక విజయం సాధించిన జేడీయూ అధినేత నీతీశ్కుమార్కు ఎక్స్ వేదికగా స్టాలిన్ అభినందనలు తెలిపారు. విజయం కోసం అవిశ్రాంతంగా పోరాడిన ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీయాదవ్కు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 'సంక్షేమాలు, సామాజిక, సైద్ధాంతిక సంకీర్ణాలు, స్థిరమైన ప్రచారంపై ఎన్నికల ఫలితాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇండియా కూటమిలో అనుభవజ్ఞులైన రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో వచ్చే కొత్త రాజకీయ సవాళ్లను పరిష్కరించేందుకు వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక వేయగలరు. ఈ ఫలితంలో ఎన్నికల సంఘంపై వచ్చిన ఆరోపణలను పూర్తిగా కొట్టిపారేయలేం. ఈసీ ప్రతిష్ఠ దిగజారిపోయింది. ఓడిపోయిన అభ్యర్థుల్లో కూడా విశ్వాసాన్ని ప్రేరేపించేలా ఎన్నికల సంఘం ఉండాలి. బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు అందరికీ ఓ పాఠం' అని సీఎం స్టాలిన్ అన్నారు.
మహాగఠ్బంధన్ ఓటమిని విశ్లేషిస్తున్నామని ఎన్సీపీ శరద్ పవర్ వర్గం నేత సుప్రియా సూలే పేర్కొన్నారు. 'జో జీతా వోహీ సికందర్' అనే డైలాగ్ చెబుతూ నీతీశ్ కుమార్కు అభినందనలు తెలిపారు
బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలపై శివసేన(యూబీటీ) నేత ప్రయాంకా చతుర్వేది స్పందించారు. ప్రియమైన ప్రతిపక్ష నాయకులారా, అనవసర సలహా: దేశ మహిళలతో మాట్లాడండి. వారు లేకుండా ప్రత్యామ్నాయం సాధ్యం కాదు' అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఓటమి కారణాలపై ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి : శశిథరూర్
ఓట్ల లెక్కింపు జరగుతుండగానే కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శశిథరూర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.కాంగ్రెస్ తన ఓటమికి గల కారణాలను ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని వ్యాఖ్యానించారు. 'కారణాలు వివరంగా అధ్యయనం చేయాల్సిన బాధ్యత పార్టీపై ఉంది. అయితే విపక్ష కూటమిలో మేం సీనియర్ భాగస్వామి కాదు. ఆర్జేడీ కూడా తన ప్రదర్శనను పరిశీలించుకోవాలి. ఇలాంటి విషయాల్లో మొత్తం కూటమి పనితీరుని పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం. బిహార్ ఫలితాలు తీవ్రంగా నిరాశ పరిచాయి. తప్పు ఎక్కడ జరిగిందో అధ్యయనం చేయాలి. నేను బిహార్లో ప్రచారం చేయలేదు. ఎన్నికల ప్రచారానికి నన్ను ఆహ్వానించలేదు' అని శశిథరూర్ పేర్కొన్నారు.
