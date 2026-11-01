భారత్ తొలి బుల్లెట్ రైలు - ఫస్ట్ లుక్ ఇదే
India First Bullet Train: దేశంలోనే మొదటి బుల్లెట్ రైలు వచ్చే ఏడాది పట్టాలెక్కనుంది. ముంబయి-అహ్మదాబాద్ మధ్య నడిచే ఈ రైలును పూర్తిగా స్వదేశీ సాంకేతికతతో, మన దేశ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తయారు చేస్తున్నారు.
Published : November 1, 2026 at 10:06 PM IST
భారతదేశపు మొట్టమొదటి బుల్లెట్ రైలు పట్టాలెక్కేందుకు సిద్ధమవుతోంది. వచ్చే ఏడాది ముంబయి-అహ్మదాబాద్ మధ్య అందుబాటులోకి రానున్న ఈ రైలును పూర్తిగా స్వదేశీ సాంకేతికతతో కర్ణాటకలోని బీఈఎంఎల్ (BEML) కేంద్రంలో శరవేగంగా తయారు చేస్తున్నారు. తాజాగా కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఈ తయారీ పనులను పర్యవేక్షించారు. గంటకు 280 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగంతో దూసుకెళ్లే ఈ బుల్లెట్ రైలులో ప్రయాణికుల కోసం ఎన్నో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు, పటిష్టమైన భద్రతా ప్రమాణాలను కల్పిస్తున్నారు. దేశీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ అత్యాధునిక స్వదేశీ బుల్లెట్ రైలు విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
దేశంలోనే మొట్టమొదటి బుల్లెట్ రైలు వచ్చే ఏడాది పట్టాలెక్కనుంది. ముంబయి-అహ్మదాబాద్ మధ్య నడిచే ఈ రైలును పూర్తిగా స్వదేశీ సాంకేతికతతో, మన దేశ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తయారు చేస్తున్నారు. కర్ణాటకలోని భారత్ ఎర్త్ మూవర్స్ లిమిటెడ్ బీఈఎంఎల్ (BEML) కేంద్రంలో ఈ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఈ తయారీ కేంద్రాన్ని సందర్శించి పనులను పర్యవేక్షించారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో తయారవుతున్న ఈ రైలుకు అత్యంత కఠినమైన 'స్క్వీజ్ టెస్ట్' నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఒక వీడియోను కూడా కేంద్రమంత్రి ఎక్స్ మాధ్యమంలో విడుదల చేశారు.
🚅 Are you ready? Making of Bharat’s first Bullet Train! #Bharat_BulletTrain https://t.co/c4X0jEvusM— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 1, 2026
ఈ బుల్లెట్ రైలును పరీక్షల సమయంలో గరిష్ఠంగా గంటకు 280 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడపనుండగా, సాధారణ ప్రయాణ వేగం మాత్రం గంటకు 249 కిలోమీటర్లుగా ఉండనుంది. మొత్తం 202 మీటర్ల పొడవుండే ఈ రైలులో 8 కోచ్లు ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో అవసరమైతే రెండు రైళ్లను కలిపి 16 కోచ్ల రైలుగా మార్చుకునే వెసులుబాటు ఇందులో ఉంది. రైలుకు రెండు వైపులా డ్రైవర్ క్యాబిన్లు ఉంటాయి. ఎప్పటికప్పుడు నిర్వహణ కేంద్రంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకునేలా 'ఇంటెలిజెంట్ ఆన్బోర్డ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్'ను ఇందులో ఏర్పాటు చేశారు. గాలి వల్ల వచ్చే శబ్దాన్ని తగ్గించేలా రైలు ముందు భాగాన్ని, బాడీని ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు.
ఈ రైలులో ఒకేసారి 557 మంది ప్రయాణించవచ్చు. ఏడు సాధారణ కోచ్లలో 3x2 సీటింగ్, ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ కోచ్లో 2x2 సీటింగ్ ఉంటుంది. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఇందులో అత్యాధునిక వసతులు కల్పించారు. కాళ్ల దగ్గర విశాలమైన స్థలంతో పాటు, దివ్యాంగులు సులభంగా లోపలికి ప్రవేశించేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. బ్యాగేజీ పెట్టుకునేందుకు పైన ర్యాక్లతో పాటు, పెద్ద లగేజీ కోసం కింద కూడా స్థలం కేటాయించారు. లోపల ఆకర్షణీయమైన ఎల్ఈడీ లైటింగ్ ఉంటుంది. ప్రతి సీటు వరుసలో మొబైల్, ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ పోర్టులు, బయటి అందాలను చూసేందుకు విశాలమైన కిటికీలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రయాణికులకు ఇంగ్లీష్, హిందీతో పాటు ప్రాంతీయ భాషల్లో సమాచారం అందించేందుకు ఎల్సీడీ డిస్ప్లేలు, ఆడియో అనౌన్స్మెంట్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. అత్యవసర సమయాల్లో సిబ్బందితో మాట్లాడేందుకు ప్రత్యేక కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ, అత్యాధునిక టాయిలెట్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ఏ కాలంలోనైనా ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యంగా ఉంచేందుకు వీలుగా ప్రతి కోచ్లో రెండు హెచ్వీఏసీ యూనిట్లను అమర్చారు.
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