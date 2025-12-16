Telangana Panchayat Elections Results2025

దావోస్-2026​కు రేవంత్, చంద్రబాబు సహా ఐదుగురు సీఎంలు- ముగ్గురు కేంద్రమంత్రులు

డబ్ల్యూఈఎఫ్ వార్షిక సదస్సుకు సీఎంలు రేవంత్, చంద్రబాబు- హాజరవనున్న కేంద్ర మంత్రులు అశ్వినీ వైష్ణవ్, శివరాజ్ చౌహాన్, ప్రహ్లాద్ జోషి- దావోస్‌కు ముకేశ్ అంబానీ, ఎన్.చంద్రశేఖరన్, సంజీవ్ బజాజ్, సునీల్ భారతీ మిట్టల్

Indian Delegation For WEF 2026
Indian Delegation For WEF 2026 (ANI & ETV Bharat)
Published : December 16, 2025 at 4:29 PM IST

Choose ETV Bharat

Indian Delegation For WEF 2026 : స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్ నగరం వేదికగా 2026 జనవరి 18 నుంచి 24 వరకు జరగనున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (డబ్ల్యూఈఎఫ్) వార్షిక సదస్సులో భారత్ నుంచి 8 మంది ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. ఈ జాబితాలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు, అసోం సీఎం హిమంత బిస్వశర్మ, మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్, మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్​, సీనియర్ కేంద్ర మంత్రులు అశ్వినీ వైష్ణవ్, శివరాజ్ చౌహాన్, ప్రహ్లాద్ జోషి ఉన్నారు. వీరితో పాటు గుజరాత్ డిప్యూటీ సీఎం హర్ష రమేశ్ భాయ్ సంఘావీ, ఉత్తరప్రదేశ్ సర్కారుకు చెందిన ఉన్నత స్థాయి బృందం, భారత ప్రభుత్వ పరిశ్రమల ప్రోత్సాహక విభాగం కార్యదర్శి అమర్‌దీప్ సింగ్ భాటియా, అలయన్స్ ఫర్ గ్లోబల్ గుడ్ : జెండర్ ఈక్విటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ సంస్థ తరఫున మాజీ కేంద్రమంత్రి స్మృతి ఇరానీ సదస్సుకు హాజరుకానున్నారు. ఇంకా ఏయే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ బృందాలను దావోస్‌కు పంపుతాయనే దానిపై త్వరలోనే మరింత క్లారిటీ రానుంది. డబ్ల్యూఈఎఫ్ వార్షిక సదస్సులో దాదాపు 60 దేశాల ప్రభుత్వాధినేతలు పాల్గొనబోతున్నారు. రికార్డు స్థాయిలో 130 దేశాలకు చెందిన 3వేల మందికిపైగా ప్రపంచ నేతలు, కంపెనీల ప్రతినిధులు హాజరుకాబోతున్నారు.

దావోస్‌ సదస్సుకు భారతీయ వ్యాపార దిగ్గజాలు
భారత్‌లోని వివిధ కంపెనీలకు చెందిన 100 మందికిపైగా సీఈఓలు, అత్యంత కీలక హోదాల్లో ఉన్నవారు దావోస్‌ సదస్సులో పాల్గొననున్నారు. ఈ జాబితాలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ, టాటా గ్రూప్ తరఫున ఎన్.చంద్రశేఖరన్, బజాజ్ గ్రూప్ తరఫున సంజీవ్ బజాజ్, యాక్సిస్ బ్యాంకు నుంచి అమితాబ్ చౌదరి, గోద్రెజ్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి నాదిర్ గోద్రెజ్, జేఎస్‌డబ్ల్యూ గ్రూప్ నుంచి సజ్జన్ జిందాల్, భారతీ గ్రూప్ నుంచి సునీల్ భారతీ మిట్టల్, ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు నందన్ నీలేకనీ, ఇన్ఫోసిస్ సీఈఓ సలీక్ ఎస్ పరేఖ్, విప్రో నుంచి రిషద్ ప్రేమ్‌జీ, ఎస్సార్ సీఈఓ ప్రశాంత్ రూయా, ఎస్‌బీఐ నుంచి చల్లా శ్రీనివాసులు సెట్టి, ఇండియన్ ఆయిల్ ఛైర్మన్ అర్విందర్ సింగ్ సాహ్ని, గెయిల్ నుంచి సందీప్ కుమార్ గుప్తా ఉన్నారు. జుబిలంట్ భార్తియ గ్రూప్ నుంచి హరి ఎస్ భార్తియ, జెరోదా నుంచి నిఖిల్ కామత్, పేటీఎం నుంచి విజయ్ శేఖర్ శర్మ, రిన్యూ సీఈఓ సుమంత్ సిన్హా, ఎన్‌టీపీసీ నుంచి గుర్దీప్ సింగ్, ఆర్‌ఈసీ నుంచి జితేంద్ర శ్రీవాస్తవ కూడా హాజరవుతారు.

అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రముఖులు సైతం
పలు ముఖ్యమైన అంతర్జాతీయ సంస్థల ఉన్నతాధికారులు కూడా ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నారు. ఈ జాబితాలో ప్రపంచ బ్యాంకు అధ్యక్షుడు అజయ్ ఎస్ బంగా, అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టాలినా జార్జీవా, యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ క్రిస్టిన్ లగార్డే, యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనోమ్ ఘెబ్రెయెసుస్, యునెస్కో డైరెక్టర్ జనరల్ ఖాలెద్ ఎల్ ఎనానీ, ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (డబ్ల్యూ‌టీఓ) డైరెక్టర్ జనరల్ ఎన్‌గోజీ ఒకోంజో ఇవీలా, లండన్ మేయర్ సాదిఖ్ ఖాన్ ఉన్నారు. జీ7, జీ20, బ్రిక్స్ కూటములలోని దేశాల ప్రభుత్వాధినేతలు లేదా అధికార ప్రతినిధులు కూడా ఈ సదస్సులో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. పాకిస్థాన్ నుంచి ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్, విదేశాంగ మంత్రి మహ్మద్ ఇషాక్ దర్, ఆర్థిక మంత్రి మహ్మద్ ఔరంగజేబ్, పాకిస్థాన్ పీపుల్స్ పార్టీ ఛైర్మన్ బిలావల్ భుట్టో జర్దారీ హాజరవుతారు.

సదస్సు థీమ్‌, లక్ష్యాలు ఇవీ
'ఎ స్పిరిట్ ఆఫ్ డైలాగ్' అనే థీమ్‌తో 2026 సంవత్సరం జనవరిలో ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (డబ్ల్యూఈఎఫ్) వార్షిక సదస్సును నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సదస్సు సందర్భంగా ప్రపంచ దేశాల ప్రతినిధులు తమ ఉమ్మడి సమస్యలు, సవాళ్లు, వ్యాపార-వాణిజ్య అవకాశాలపై చర్చిస్తారని డబ్ల్యూఈఎఫ్ వెల్లడించింది. అన్ని దేశాల్లో ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడంపై ఫోకస్‌తో ఈ సదస్సు జరుగుతుందని తెలిపింది. ప్రజల సౌకర్యం కోసం పెట్టుబడులను పెంచడం, నూతన ఆవిష్కరణలను అందరికీ అందుబాటులోకి తేవడం, నూతన ఆవిష్కరణల ఫలాలు అందరికీ అందే స్థాయిలో వాటి ఉత్పత్తిని పెంచడం అనే విభాగాల్లో ప్రపంచ దేశాల మధ్య సహకారాన్ని పెంచుతామని డబ్ల్యూఈఎఫ్ పేర్కొంది.

