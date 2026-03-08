ETV Bharat / bharat

LNG Supply India : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థలు ప్రభావితమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్‌, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య పెరిగిన ఉద్రిక్తతల కారణంగా హర్మూజ్‌ జలసంధి ప్రాంతంలో నౌకాశ్రయం కార్యకలాపాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో భారత్‌కు సహజ వాయువు (ఎల్‌ఎన్‌జీ) సరఫరా విషయంపై ఖతార్ ప్రభుత్వం కీలక భరోసా ఇచ్చింది. హర్మూజ్‌ మార్గం తిరిగి ప్రారంభమైన వెంటనే భారత్‌కు ఎల్‌ఎన్‌జీ సరఫరాలను పునఃప్రారంభిస్తామని ఖతార్ తెలిపినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ప్రస్తుతం దేశంలో ఇంధన నిల్వలు సంతృప్తికర స్థాయిలో ఉన్నాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అందువల్ల తక్షణంలో పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలను పెంచే ఆలోచన లేదని స్పష్టం చేశారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో మార్పులు జరిగినా వినియోగదారులపై భారం పడకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. హర్మూజ్‌ జలసంధి ప్రపంచ ఇంధన రవాణాలో అత్యంత కీలక మార్గాల్లో ఒకటి. పర్షియన్ గల్ఫ్‌ను సముద్ర మార్గంతో అనుసంధానించే సన్నని మార్గం ద్వారా ప్రపంచంలోని గణనీయమైన చమురు, గ్యాస్ సరఫరాలు జరుగుతాయి. ప్రస్తుతం అక్కడ నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా కొంతకాలంగా నౌకాశ్రయం కార్యకలాపాలు అంతరాయం ఎదుర్కొన్నాయి.

