చైనా సైనిక చొరబాట్లతోనే సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తతలు: భారత్
చైనా బలగాలు పెట్రోలింగ్ నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించి వైదొలగడం వల్లనే వాస్తవాధీన రేఖ వెంట తరచుగా ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని MEA పేర్కొంది.
Published : October 23, 2026 at 8:28 PM IST
China Patrols Disturb LAC Peace MEA : భారత్- చైనా సరిహద్దుల్లో శాంతి భద్రతల పునరుద్ధరణ, ఇరాన్కు మానవతా సహాయం వంటి అంశాలపై భారత విదేశాంగ శాఖ (MEA) శుక్రవారం రోజు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. వాస్తవాధీన రేఖ (LAC) వెంబడి చైనా దళాలు ముందస్తుగా నిర్దేశించుకున్న గస్తీ (పాట్రోలింగ్) విధానాల నుంచి వైదొలగడం సహా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్నాయని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే సరిహద్దుల్లో తరచుగా ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడుతోందని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మెరుగుపడాలన్నా, ముందుకు సాగాలన్నా సరిహద్దు ప్రాంతంలో శాంతి, సామరస్యాలు నెలకొనడం అత్యంత ముఖ్యమని మరోసారి భారత్ వైఖరిని ఆయన వెల్లడించారు.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని సరిహద్దు వెంబడి పలు ప్రాంతాల్లో చైనా సైనికులతో ఇంకా ఘర్షణ జరుగుతూనే ఉందని, ఇండో- టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ (ITBP) డైరెక్టర్ జనరల్ శత్రుజీత్ కపూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఇలా స్పందించింది. గతంలో తాము నిరూపించినట్లుగానే చైనా సైన్యం నిబంధనలు అతిక్రమిస్తుండటం వల్లే సరిహద్దుల్లో శాంతి భద్రతలకు భంగం కలుగుతోందని జైస్వాల్ గుర్తుచేశారు. అయితే సరిహద్దు వివాదాల పరిష్కారానికి ఇరు దేశాలు దౌత్య, సైనిక మార్గాల్లో చర్చలను కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపింది.
"వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి ఎలాంటి అపోహలకు, పొరపాట్లకు తావులేకుండా చూసేందుకు, ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇరు పక్షాలు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న దౌత్య, సైనిక వ్యవస్థలను నిరంతరాయంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాయి." - రణధీర్ జైస్వాల్, భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి
రాజస్థాన్ అల్వార్లో గురువారం మాట్లాడిన ఐటీబీపీ డీజీ శత్రుజీత్ చైనా సరిహద్దు వెంబడి ఇప్పటికీ ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలోనే సరిహద్దు భద్రత కోసం తమ దళంలోని అన్ని బార్డర్ యూనిట్లలో డ్రోన్ ప్లాటూన్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. గల్వాన్ లోయ తరహా ఘర్షణ పరిస్థితుల్ని సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికి కొత్త తరహా 'స్ట్రైక్' కోర్సును కూడా సిద్ధం చేసినట్లు వెల్లడించారు.
గల్వాన్ ఘర్షణతో క్షీణించిన సంబంధాలు- ఇప్పుడిప్పుడే!
2020లో గల్వాన్ లోయలో తీవ్ర సంఘర్షణ తర్వాత భారత్- చైనా సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. అప్పటినుంచి సుమారు నాలుగేళ్లకు పైగా సైనిక ప్రతిష్టంభన కొనసాగింది. ఇటీవలి కాలంలో ఇరు దేశాలు ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకోవడంపై దృష్టి సారించాయి. 2024 అక్టోబరులో తూర్పు లద్దాఖ్లోని డెప్సాంగ్, డెమ్చోక్ ప్రాంతాల్లో సైనిక బలగాల ఉపసంహరణకు సంబంధించి ఒక ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకున్నాయి. దీని తర్వాత కొద్ది రోజులకే రష్యాలోని కజాన్లో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్ సమావేశమై ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతం దిశగా పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత 2025 ఆగస్టులో మోదీ- చైనాలోని టియాంజిన్లో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) వార్షిక సదస్సుకు హాజరయ్యారు. ఆ సమయంలోనే జిన్పింగ్తో మోదీ మరోసారి విస్తృత చర్చలు జరిపారు. చైనాతో సంబంధాలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి భారత్ కట్టుబడి ఉందని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఇటీవల 2026 సెప్టెంబరులో న్యూదిల్లీలో జరిగిన బ్రిక్స్ సదస్సు సందర్భంగా జిన్పింగ్ భారత్కు వచ్చారు. ఇక్కడ కూడా మోదీ, జిన్పింగ్ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు.
ఇరాన్కు అత్యవసర మందుల సరఫరా
మరోవైపు ఇరాన్కు ప్రాణ రక్షక మందుల రవాణాను భారత్ కొనసాగిస్తోందని విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. ఇరాన్కు చెందిన విమానాలకు భారత గగన తలాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి అనుమతి నిరాకరించారంటూ వచ్చిన వార్తలపై మీడియా ప్రశ్నించగా రణధీర్ జైస్వాల్ ఇలా స్పందించారు. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు భారత్- ఇరాన్ మధ్య విమాన రాకపోకలకు కొత్త సవాళ్లను సృష్టించాయని ఆయన చెప్పారు. అయినప్పటికీ మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరిస్తూ ప్రాణాల్ని రక్షించే అత్యవసర మందులను ఇరాన్కు రవాణా చేసే ప్రక్రియకు భారత్ నిరంతరం సహకారం అందిస్తూనే ఉందని జైస్వాల్ వెల్లడించారు. ఈ అంశంపై ఇరాన్ అధికారులతో కూడా నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు వెల్లడించారు.