'బహ్రెయిన్లో ఉన్న ఇండియన్స్ అప్రమత్తంగా ఉండాలి'- భారత్ అడ్వైజరీ జారీ
పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణలు- బహ్రెయిన్లో నివసిస్తున్న భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన- అడ్వైజరీ జారీ చేసిన భారత్
India Advisory To Indians In Bahrain (Associate Press (Representative image))
Published : March 9, 2026 at 8:25 PM IST
India Advisory To Indians In Bahrain : పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణల వేళ భారత్ కీలక ప్రకటన చేసింది. బహ్రెయిన్లో నివసిస్తున్న భారత పౌరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరింది. స్థానిక అధికారుల భద్రతా మార్గదర్శకాలను పాటించాలని సూచించింది. అలాగే సహాయం కోసం హెల్ప్లైన్ నంబర్లను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు బహ్రెయిన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఒక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది.