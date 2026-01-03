అత్యవసరమైతే తప్ప వెనెజువెలాకు వెళ్లొద్దు- MEA సూచన
వెనెజువెలాకు అత్యవసరమైతే తప్ప వెళ్లొద్దని భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ హెచ్చరికలు జారీ
Published : January 3, 2026 at 11:02 PM IST
MEA Says Avoid Travel To Venezuela : వెనెజువెలాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వం తన పౌరులకు కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. భారతీయులెవరూ అత్యవసరమైతే తప్ప వెనెజువెలాకు ప్రయాణించవద్దని శనివారం రాత్రి భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం వెనెజువెలాలో ఉన్న భారతీయులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, బయట తిరగడం తగ్గించి సురక్షిత ప్రాంతాల్లోనే ఉండాలని సూచించింది. కరాకస్లోని భారత రాయబార కార్యాలయంతో నిరంతరం టచ్లో ఉండాలని కోరింది. సహాయం కోసం ఫోన్ నంబర్ లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా సంప్రదించవచ్చని తెలిపింది.
ప్రస్తుతం వెనెజువెలాలో సుమారు 50 మంది భారతీయులు (NRIs), 30 మంది భారత సంతతి వ్యక్తులు (PIOs) నివసిస్తున్నట్లు సమాచారం.