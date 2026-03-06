భారత్లో ఇరాన్ నౌక - కొచ్చిలో ఎమర్జెన్సీ డాకింగ్, 183 సిబ్బందికి ఆశ్రయం
ఇరాన్ నౌకను కొచ్చిలో నిలపడానికి భారత్ అనుమతి- IRIS దేనా మునిగిపోవడానికి రోజుల ముందే గ్రీన్సిగ్నల్
Published : March 6, 2026 at 10:20 PM IST
Iran ship In India : ఇరానియన్ నౌకకు కేరళలోని కొచ్చిలో ఎమర్జెన్సీ డాకింగ్కు అధికారులు అనుమతి ఇచ్చారు. ఐరిస్ లావన్ (IRIS Lavan) అనే నౌకను కొచ్చి తీరంలో అత్యవసరంగా నిలుపుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఇరాన్ నుంచి భారత్కు అభ్యర్థించింది. ఈ మేరకు మార్చి 01న డాకింగ్కు అనుమతి ఇచ్చినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు శుక్రవారం తెలిపాయి. అలాగే నౌకలో ఉన్న 183 సిబ్బందికి వసతి సౌకర్యం కూడా కల్పించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఇటీవల విశాఖ వేదికగా జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్కు ఇరాన్కు చెందిన నౌక ఐరిస్ లావన్ వచ్చింది. అయితే తిరుగు ప్రయాణంలో నౌకలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. దీంతో కొచ్చిలో దీన్ని నిలిపేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఇరాన్ ఫిబ్రవరి 28న భారత ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్లు అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి. అందుకు మార్చి 1నే అనుమతి లభించిందని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ఐరిస్ లావన్ మార్చి 4న కొచ్చి ఓడరేవుకు చేరింది.
కాగా, ఇటీవల శ్రీలంక తీరంలో ఇరాన్కు చెందిన మరో యుద్ధనౌక ఐరిస్ డెనాపై దాడి జరిగింది. మిలన్లో భారత్ నిర్వహించిన నావికా విన్యాసంలో పాల్గొని వెళ్తున్న ఇరాన్ నౌకపై అమెరికా శ్రీలంక తీరంలో దాడి చేసింది. ఈ ప్రమాద సమయంలో నౌకలో 180 సిబ్బంది ఉండగా, అందులో 87 మంది మృతి చెందారు. మిగిలిన వాళ్లను శ్రీలంక నేవీ అధికారులు బయటకు తీశారు. ఈ IRIS దేనాను అమెరికా జలాంతర్గామి ముంచివేయడానికి కొన్ని రోజుల ముందే భారత్కు ఐరిస్ లావన్ను నిలుపుకునేందుకు ఇరాన్ నుంచి అభ్యర్థన వచ్చింది.