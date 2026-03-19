భారత్, పాక్లకు అణ్వస్త్ర ముప్పు- పాక్ మిస్సైళ్లు అమెరికాను టార్గెట్ చేయగలవు : యూఎస్ నివేదిక
Published : March 19, 2026 at 11:01 AM IST
US Intelligence On India Pak : భారత్, పాకిస్థాన్ సంబంధాలకు ఇప్పటికీ అణ్వస్త్ర సంఘర్షణ ముప్పు ఉందని అమెరికా నిఘా వర్గాల వార్షిక ముప్పు అంచనా నివేదిక హెచ్చరించింది. భారత్, పాక్లు బహిరంగంగా సైనిక ఘర్షణను కోరుకోవడం లేదని, అయితే ఉగ్రవాద సంస్థలు పహల్గాం తరహా ఉగ్రదాడులను చేసి సైనిక సంక్షోభాన్ని సృష్టించే పరిస్థితులు నేటికీ ఉన్నాయని తెలిపింది. ఈమేరకు వివరాలతో కూడిన 34 పేజీల నివేదికను అమెరికా జాతీయ నిఘా విభాగం డైరెక్టర్ తులసీ గబార్డ్ బుధవారం సెనెట్కు సమర్పించారు. పాకిస్థాన్ అభివృద్ధిచేస్తున్న లాంగ్ రేంజ్ బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లకు అమెరికాను లక్ష్యంగా చేసుకునే సామర్థ్యం ఉందని అమెరికా సెనెట్కు ఆమె తెలిపారు.