భారత్‌తో కుదిరిన ఒప్పందంపై సోమవారమే న్యూజిలాండ్ సంతకం- డీల్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే!

రెండు దేశాల మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కీలక దశకు- టారిఫ్‌ల తగ్గింపుతో ఎగుమతులకు ఊతం- భారత ఉత్పత్తులకు న్యూజిలాండ్ మార్కెట్‌లో డ్యూటీ ఫ్రీ ప్రవేశం

India New Zealand Agreement
Prime Minister Narendra Modi with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon during a joint press meet at Hyderabad House in New Delhi on Monday, March 17, 2025 (IANS)
Published : April 24, 2026 at 10:29 AM IST

India New Zealand Agreement : భారత్–న్యూజిలాండ్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA) మరో కీలక దశకు చేరుకుంది. ఈ ఒప్పందంపై సోమవారం (ఏప్రిల్ 27) అధికారికంగా సంతకం చేయనున్నట్లు న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా వీడియో సందేశం విడుదల చేస్తూ ఈ ఒప్పందం రెండు దేశాల ఆర్థిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని తెలిపారు.

న్యూజిలాండ్‌లోని క్రైస్ట్‌చర్చ్‌లో హామిల్టన్ జెట్ అనే ప్రముఖ తయారీ సంస్థను సందర్శించిన సందర్భంగా లక్సన్ ఈ వీడియో తీశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 70కి పైగా దేశాలకు వాటర్ జెట్ పరికరాలను ఎగుమతి చేస్తున్న ఈ సంస్థకు ప్రస్తుతం భారత్‌కు ఎగుమతులపై సుమారు 8.25 శాతం టారిఫ్ చెల్లించాల్సి వస్తోంది. అయితే కొత్త ఎఫ్‌టీఏ అమల్లోకి వస్తే ఈ టారిఫ్ భారం క్రమంగా తగ్గిపోతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

మరిన్ని ఉద్యోగాలు, అధిక ఆదాయాలు
టారిఫ్‌ల తగ్గింపుతో న్యూజిలాండ్ కంపెనీలకు భారత్ మార్కెట్లో పోటీ సామర్థ్యం పెరుగుతుందని, దీని వల్ల మరిన్ని ఆర్డర్లు లభించి ఉద్యోగావకాశాలు కూడా పెరుగుతాయని లక్సన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. "భారత్‌తో ఈ ఒప్పందం మాకు కీలక మైలురాయి. ఇది మరిన్ని ఉద్యోగాలు, అధిక ఆదాయాలు, విస్తృత ఎగుమతులకు దారి తీస్తుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారత్– న్యూజిలాండ్ మధ్య ఈ ఒప్పందంపై చర్చలు 2025 మార్చి 16న అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూశ్ గోయల్, న్యూజిలాండ్ ట్రేడ్ మంత్రి టాడ్ మెక్‌క్లే మధ్య జరిగిన సమావేశంలో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అనంతరం ఐదు రౌండ్ల చర్చలతో పాటు పలు ప్రత్యక్ష, వర్చువల్ సమావేశాల ద్వారా వేగంగా చర్చలు పూర్తయ్యాయి. 2025 డిసెంబర్ 22న ఈ ఒప్పందం తుది రూపు దాల్చింది. ఈ ఎఫ్‌టీఏను భారత్ అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేసిన ఒప్పందాలలో ఒకటిగా భావిస్తున్నారు. వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన ఈ ఒప్పందం ఆర్థిక, వ్యూహాత్మకంగా కీలకంగా నిలుస్తోంది.

ఒప్పందం ప్రకారం భారత్‌కు చెందిన అన్ని ఎగుమతులకు (100 శాతం టారిఫ్ లైన్లు) న్యూజిలాండ్ మార్కెట్లో డ్యూటీ ఫ్రీ యాక్సెస్ లభించనుంది. దీని వల్ల టెక్స్‌టైల్స్, రెడీమేడ్ దుస్తులు, లెదర్ ఉత్పత్తులు, పాదరక్షలు, సముద్ర ఆహారాలు, రత్నాలు, హస్తకళలు, ఇంజనీరింగ్ ఉత్పత్తులు, ఆటోమొబైల్ రంగాలకు భారీ ఊతం లభించనుంది. ఈ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు, మహిళలు, యువత, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు (MSMEలు) ఇది పెద్ద అవకాశాలను తీసుకురానుంది. అదే సమయంలో న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన 95 శాతం ఎగుమతులపై భారత్ టారిఫ్‌లను తగ్గించనుంది. వూల్, కలప, బొగ్గు, వైన్, అవకాడో, బ్లూబెర్రీ వంటి ఉత్పత్తులకు భారత మార్కెట్లో మరింత సులభ ప్రవేశం లభించనుంది. అయితే రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడే ఉద్దేశంతో పాలు, క్రీమ్, చీజ్, పెరుగు వంటి డెయిరీ ఉత్పత్తులు, అలాగే ఉల్లిపాయలు, చక్కెర, మసాలాలు, తినే నూనెలు, రబ్బరు వంటి వస్తువులపై ఎలాంటి సుంక సడలింపులు ఇవ్వలేదు.

ప్రతి ఏడాది 1,000 వర్క్ అండ్ హాలిడే వీసాలు
ఈ ఒప్పందం సేవల రంగంలో కూడా విస్తృత అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. ఐటీ, విద్య, ఫైనాన్స్, టూరిజం, నిర్మాణ రంగాల్లో భారత నిపుణులకు న్యూజిలాండ్‌లో కొత్త అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ముఖ్యంగా 5,000 మంది భారత నైపుణ్య ఉద్యోగులకు టెంపరరీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంట్రీ వీసా కేటాయించడం ద్వారా మూడు సంవత్సరాల వరకు పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులో ఐటీ, ఇంజనీరింగ్, హెల్త్‌కేర్, విద్య, నిర్మాణ రంగాలతో పాటు ఆయుశ్ వైద్యులు, యోగా గురువులు, చెఫ్‌లు, సంగీత ఉపాధ్యాయులు కూడా ఉంటారు. అదనంగా ప్రతి ఏడాది 1,000 వర్క్ అండ్ హాలిడే వీసాలు కూడా జారీ చేయనున్నారు. విదేశాల్లో చదవాలనుకునే భారత విద్యార్థులకు కూడా ఈ ఒప్పందం ప్రయోజనం కలిగించనుంది. ముఖ్యంగా STEM కోర్సులు చేసిన వారికి మూడు సంవత్సరాల వరకు, డాక్టరేట్ పూర్తి చేసిన వారికి నాలుగు సంవత్సరాల వరకు పని చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి.

వాణిజ్యానికి సంబంధించిన నాన్-టారిఫ్ అడ్డంకులను తగ్గించే చర్యలు కూడా ఈ ఒప్పందంలో ఉన్నాయి. కస్టమ్స్ ప్రక్రియలను సులభతరం చేయడం, పారదర్శకత పెంపు, సానిటరీ, ఫైటోసానిటరీ ప్రమాణాల మెరుగుదల వంటి అంశాల ద్వారా వాణిజ్యానికి అనుకూల వాతావరణం కల్పించనున్నారు. భారత్– న్యూజిలాండ్ మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలు ఇప్పటికే స్థిరంగా పెరుగుతున్నాయి. 2024-25లో వస్తువుల వాణిజ్యం సుమారు 1.3 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోగా, మొత్తం వస్తువులు, సేవల వాణిజ్యం కలిపి 2.4 బిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైంది. సేవల వాణిజ్యం మాత్రమే 1.24 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. ఈ కొత్త ఎఫ్‌టీఏతో వచ్చే ఐదేళ్లలో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని 5 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా వచ్చే 15 ఏళ్లలో సుమారు 20 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

