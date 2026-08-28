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భారత్-చైనా సరిహద్దు వివాదం- శాంతియుత పరిష్కారానికి ఇరుదేశాలు అంగీకారం: MEA

సరిహద్దు ఒప్పందంపై భారత్-చైనా చర్చలు - త్వరలోనే సానుకూల ఫలితాలు- భారతవిదేశాంగ శాఖ వెల్లడి

Ministry of External Affairs Spokesperson Randhir Jaiswal
భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్​ జైస్వాల్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 5:31 PM IST

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India China Border Dispute Resolution : భారత్​, చైనా మధ్య జరుగుతున్న సరిహద్దు చర్చలు(ఎర్లీ హార్వెస్ట్​) గురించి భారత విదేశాంగ శాఖ (ఎంఈఏ) అధికార ప్రతినిధి రణధీర్​ జైస్వాల్​ శుక్రవారం కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ఈ చర్చల ద్వారా ఇరుదేశాలు సరిహద్దు వివాదాన్ని శాంతియుతంగా, ఇరుపక్షాలకు ఆమోదయోగ్యమైన, సహేతుకమైన, న్యాయమైన రీతిలో పరిష్కరించుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. 2005లో ఏర్పరుచుకున్న మార్గదర్శకాలు, నియమ, నిబంధల ప్రకారమే, ఈ చర్చలు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించినట్లు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా సరిహద్దులను గుర్తించే ప్రక్రియలో వీలైనంత త్వరగా మంచి ఫలితాలు సాధించాలని ఇరుదేశాలు నిర్ణయించాయని రణధీర్​ జైస్వాల్​ చెప్పారు. ఇందుకోసం WMCC (సరిహద్దు వ్యవహారాలపై సంప్రదింపులు, సమన్వయం కోసం ఏర్పాటు చేసిన వర్కింగ్ మెజానిజం) పరిధిలోని సరిహద్దు గుర్తింపు నిపుణుల కమిటీ తన చర్చలు మరింత వేగవంతం చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు.

TAGGED:

INDIA CHINA BORDER TALKS
INDIA CHINA BORDER DISPUTE

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