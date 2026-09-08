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భారత్- చైనా సంబంధాల్లో ముందడుగు- తూర్పు సెక్టార్‌లో తొలిసారి కార్ప్స్ కమాండర్ స్థాయి చర్చలు!

కార్ప్స్ కమాండర్ స్థాయి చర్చలు నిర్వహించిన భారత్- చైనా సైన్యాలు- 2 రోజుల పాటు బోర్డర్ మీటింగ్ పాయింట్స్‌లో భేటీ- రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు సానుకూల దిశలో పయనిస్తున్నాయని విదేశాంగ శాఖ ప్రకటన

MEA On India China Border
విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్‌ జైస్వాల్‌ (YouTube/MEA)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 7:21 PM IST

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India China Military Talks Arunachal : ఇటీవల భారత్- చైనా వాస్తవాధీన రేఖ (LAC) వెంబడి పరిస్థితులపై దృష్టి పెట్టాయి. ముఖ్యంగా శాంతి భద్రత పరిరక్షణ, సరిహద్దు వివాదాల పరిష్కారమే అజెండాగా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే భారత్- చైనా సంబంధాల్లో తాజాగా కీలక పరిణామం జరిగింది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సరిహద్దుకు సంబంధించిన తూర్పు సెక్టార్ వద్ద ఇరు దేశాల సైన్యాలు తొలిసారిగా కార్ప్స్ కమాండర్ స్థాయి చర్చలను నిర్వహించాయి. ఎల్ఏసీ వెంట శాంతి, స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించే దిశగా కీలక చర్చలు జరిగాయి.

ఈ చర్చలు 2 రోజుల పాటు నిర్వహించారు. భారత్ వైపుగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఉన్న వాచాలో సెప్టెంబర్ 6న, అలాగే చైనా వైపున ఉన్న దమై సరిహద్దు మీటింగ్ పాయింట్‌లో సెప్టెంబర్ 7న ఇలా రెండు రోజుల పాటు చర్చలు సానుకూలంగా జరిగినట్లు విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. సీనియర్ హైయెస్ట్ మిలిటరీ కమాండర్ లెవెల్ ఫ్లాగ్ మీటింగ్‌ జరిగినట్లు ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు సానుకూల దిశగా పయనిస్తున్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

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