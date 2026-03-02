ETV Bharat / bharat

'భారత్​ ఎల్లప్పుడూ శాంతినే కోరుకుంటోంది'- ప్రధాని మోదీ

భారత్‌- కెనడా దేశ ప్రధానుల సంయుక్త ప్రకటన- అంతర్జాతీయ సౌరశక్తి కూటమిలో చేరాలని కెనడా నిర్ణయం- కెనడా నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన ప్రధాని మోదీ

canada pm india visit
canada pm india visit (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 2, 2026 at 1:19 PM IST

1 Min Read
canada pm india visit : భారత్​ ఎల్లప్పుడూ శాంతినే కోరుకుంటుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుత పరిస్థుతులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దౌత్యం, చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని ప్రధాని సూచించారు. దిల్లీలో కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీతో చర్చల అనంతరం ఉమ్మడి సమావేశంలో మోదీ పాల్గొన్నారు. రెండు దేశాల మధ్య పలు ఒప్పందాలకు సంబంధించి భారత్‌- కెనడా సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశాయి. విద్యుత్‌, టెక్నాలజీ రంగాల్లో సహకరించుకోవాలని రెండు దేశాలు నిర్ణయించాయి. అంతర్జాతీయ సౌరశక్తి కూటమిలో చేరాలని కెనడా నిర్ణయించింది. గ్లోబల్‌ బయోఫ్యూయల్‌ కూటమిలో చేరాలని కెనడా నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపింది. కెనడా నిర్ణయాన్ని ప్రధాని మోదీ స్వాగతించారు.

