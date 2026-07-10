పెరుగుతున్న భానుడి భగభగలు- తీవ్రమైన వేడి ముప్పు పొంచి ఉన్న భారతీయ నగరాలు ఇవే!
అత్యధిక హీట్ రిస్క్ నగరాలున్న దేశాల జాబితాలో భారత్- తీవ్ర వేడి ముప్పు ఉన్న రెండో అత్యంత ప్రమాద నగరంగా అహ్మదాబాద్- కార్మికుల ఆదాయం, జీవన వ్యయాలపైనా ప్రభావం
Published : July 10, 2026 at 7:13 PM IST
India At Extreme Heat Effect : వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్రంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారత్కు మరో ఆందోళనకర హెచ్చరిక వచ్చింది. ప్రపంచంలోని 205 అతిపెద్ద నగరాలపై నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ అధ్యయనం ప్రకారం- తీవ్ర వేడి, వడగాల్పుల ముప్పు ఎక్కువగా ఉన్న నగరాల సంఖ్యలో భారత్ ప్రపంచంలోనే తొలి నాలుగు దేశాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇక్కడ భారత్తో పాటు పాకిస్థాన్, నైజీరియా, ఘనా దేశాల్లో అత్యధిక సంఖ్యలో హీట్ రిస్క్ నగరాలు ఉన్నాయని పరిశోధకులు వెల్లడించారు. సస్టైనబుల్ సిటీస్ అండ్ సొసైటీ జర్నల్లో ప్రచురితమైన ఈ అధ్యయనాన్ని యూకేలోని ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు నిర్వహించారు. ప్రపంచంలోనే అధిక ఎండల ప్రమాదం అత్యధికంగా ఉన్న నగరంగా ఇరాక్లోని అల్ బస్రా తొలి స్థానంలో నిలవగా, భారత్ నుంచి గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ రెండో స్థానంలో ఉంది.
టాప్- 50 లో భారత్ నుంచి 14 నగరాలు
ఇక్కడ హీట్ పరంగా ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన 50 నగరాల జాబితాలో ఒక్క భారత్ నుంచే ఏకంగా 14 సిటీలు ఉండటం గమనార్హం. వీటిలో అహ్మదాబాద్తో పాటుగా జైపుర్, నాగ్పుర్, మధురై, పుణె, చెన్నై, బెంగళూరు, కాన్పుర్, లఖ్నవూ వంటి ప్రధాన నగరాలు ఉన్నాయి. వీటిలో పర్యటక కేంద్రాలు, బిజినెస్ హబ్లు కూడా ఉండటం పరిస్థితి తీవ్రతను సూచిస్తోందని పరిశోధకులు తెలిపారు.
ఈ స్టడీ ప్రకారం ఒక నగరంలో కేవలం ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉండటమే ప్రమాదానికి ఏకైక కారణం కాదు. ఒక నగరంలో నివసించే ప్రజల ఆర్థిక పరిస్థితులు, ప్రజల వయస్సు, ఆదాయ స్థాయి, ఆరోగ్య సదుపాయాలు, ఎయిర్ కండిషనింగ్ వంటి వసతులు, వేడిని తట్టుకునే సామర్థ్యం, చెట్ల విస్తీర్ణం, పచ్చదనం, మౌలిక సదుపాయాలు వంటి అనేక అంశాల్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈ ర్యాంకింగ్స్ రూపొందించారు. ఇంకా కనీసం 10 లక్షలకుపైగా జనాభా ఉన్న నగరాల్నే ఇక్కడ ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నారు. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకురాలు నేత్మీ జయరత్నే కరియవాసం మాట్లాడుతూ తీవ్ర ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావాన్ని కేవలం వాతావరణంతో మాత్రమే అంచనా వేయలేమన్నారు. దక్షిణాసియా, ఆఫ్రికా దేశాల్లో తీవ్ర వేడికి తోడు పేదరికం, మౌలిక సదుపాయాల కొరత, పరిమిత ఆరోగ్య సేవలు కలిసి ప్రజలకు ప్రాణాంతక పరిస్థితుల్ని సృష్టిస్తున్నాయని చెప్పారు.
95 శాతం రిస్క్ సిటీలు ఆసియా- ఆఫ్రికాలోనే!
ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదంలో ఉన్న నగరాల్లో 95 శాతానికిపైగా దక్షిణాసియా, ఆగ్నేయాసియా, సహారా ఆఫ్రికా ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నాయని అధ్యయనం వెల్లడించింది. అయితే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న ప్రతి నగరం ప్రమాదంలో ఉన్నట్లు కాదని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. ఉదాహరణకు థాయ్లాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్, సౌదీ అరేబియాలోని జెడ్డాలో వేడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, మెరుగైన శీతలీకరణ సదుపాయాలు, మౌలిక వసతులు ఉండటంతో ప్రమాద స్థాయి తక్కువగా ఉందని తెలిపారు. దీనికి విరుద్ధంగా పాకిస్థాన్లోని కరాచీ, ఫైసలాబాద్, నైజీరియాలోని కడూనా వంటి నగరాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అంత అధికంగా లేకపోయినా సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్న కారణంగా అత్యంత ప్రమాదకర నగరాల జాబితాలో చేరాయని వెల్లడించారు.
వేడిని తట్టుకునేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏసీల వినియోగం వేగంగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, పూర్తిగా వాటిపైనే ఆధారపడటం సరైన పరిష్కారం కాదని ఆక్స్ఫర్డ్ వర్సిటీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, ఈ అధ్యయనం కోసం సహ పరిశోధకురాలిగా పనిచేసిన రాధికా ఖోస్లా హెచ్చరించారు. అధిక విద్యుత్ వినియోగం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందన్నారు. చెట్ల పెంపకం, ఎయిర్ కూలర్లు, ఫ్యాన్లు వంటి తక్కువ విద్యుత్ వినియోగించే వాటికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు.
ఈ పరిస్థితులతో మరింత పేదరికంలోకి!
ఇదిలా ఉండగా అడెల్పి గ్లోబల్ (Adelphi Global) విడుదల చేసిన మరో రిపోర్ట్లో తీవ్ర వేడి ప్రభావం భారత్ సహా బంగ్లాదేశ్, ఇండోనేసియా, నైజీరియా దేశాల్లో వ్యవసాయం, నిర్మాణ రంగ కార్మికుల జీవనోపాధిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని వెల్లడించింది. ఈ దేశాల్లో కార్మికులు ఏటా 20కిపైగా పని దినాల్ని ఈ హీట్ స్ట్రెస్ కారణంగానే కోల్పోతున్నారని నివేదిక పేర్కొంది. దీంతో వారి ఆదాయం తగ్గడంతో పాటు వైద్య ఖర్చులు పెరిగి జీవనం మరింత భారంగా మారుతోందని తెలిపింది. అసంఘటిత రంగ కార్మికులు, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేని కుటుంబాలు ఈ పరిస్థితుల్లో మరింత పేదరికంలోకి జారుకునే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
భారత తొలి హైడ్రోజన్ ట్రైన్కు రైల్వే శాఖ ఆమోదం- ఎన్ని స్టాపులో తెలుసా?
ఈ20 పెట్రోల్తో వాహనాల మైలేజీ 3 నుంచి 5 శాతం తగ్గొచ్చు : కేంద్రం