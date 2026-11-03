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2029 నాటికి రూ.3 లక్షల కోట్ల రక్షణ ఉత్పత్తులు - రూ.50వేల కోట్ల ఎగుమతులే లక్ష్యం: రాజ్​నాథ్​ సింగ్

Rajnath Singh On Defence Production : 2029 నాటికి రక్షణ ఉత్పత్తుల విలువను రూ.3 లక్షల కోట్లకు, రక్షణ ఎగుమతులను రూ.50 వేల కోట్లకు చేర్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు రాజ్​నాథ్​ సింగ్​ తెలిపారు.

Rajnath Singh
కేంద్ర రక్షణమంత్రి రాజ్​నాథ్​ సింగ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 3, 2026 at 3:30 PM IST

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వేగంగా మారుతున్న యుద్ధ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని సైనిక సామర్థ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని రక్షణమంత్రి రాజ్​నాథ్​ సింగ్ పేర్కొన్నారు. దేశ రక్షణకు వ్యూహాత్మక స్వతంత్రత, స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎంతో అవసరమని నొక్కి చెప్పారు. రక్షణ రంగంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని అన్నారు. ఆయుధాలు, యుద్ధ పరికరాల కోసం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడే పరిస్థితిని తగ్గించి, దేశీయంగానే వాటిని తయారు చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలనేదే ప్రభుత్వం ఉద్దేశమన్నారు. ఇందులో భాగంగా 2029 నాటికి రక్షణ ఉత్పత్తుల విలువను రూ.3 లక్షల కోట్లకు, రక్షణ ఎగుమతులను రూ.50 వేల కోట్లకు చేర్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. మంగళవారం రాజస్థాన్​లోని జైసల్మేర్‌లో జరిగిన రక్షణ శాఖ సంప్రదింపుల కమిటీ సమావేశంలో రాజ్​నాథ్​ సింగ్​ ఈ మేరకు ప్రసంగించారు.

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