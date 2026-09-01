భారత GDP వృద్ధిపై ప్రధాని మోదీ హర్షం- రాహుల్ గాంధీకి పరోక్షంగా చురకలు
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రధాని మోదీ వీడియో సందేశం- రాహుల్ గాంధీకి పరోక్ష చురకలు- విపక్షాల అసత్య ప్రచారాలకు జీడీపీ లెక్కలే సమాధానమన్న మోదీ
Published : September 1, 2026 at 10:28 AM IST
Modi On GDP Growth : ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో భారత జీడీపీ అంచనాలకు మించి 7.8శాతం వృద్ధి నమోదు చేయడం పట్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దేశ ప్రజల సంకల్ప బలం, సమష్టి కృషితోనే ఇది సాధ్యమైందంటూ ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ వీడియోను పంచుకున్నారు. ఒకవైపు ఇరాన్ యుద్ధంతో ప్రపంచమంతా సంక్షోభంలో కూరుకుపోయి, సరఫరా గొలుసు దెబ్బతిన్నప్పటికీ భారత్ మాత్రం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని ప్రధాని ఆ సందేశంలో వివరించారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన 'ఛాత్రోం కీ గూంజ్' క్యాంపెయిన్పై ఆయన పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. కొందరి ఝూట్ కీ గూంజ్ను ప్రచారాన్ని ఛేదించుకుని దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరుగులు పెడుతోందని వివరించారు. వోకల్ ఫర్ లోకల్, వెడ్ ఇన్ ఇండియా మంత్రాన్ని పఠించాలని యువతకు ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు.
"భారతదేశంలో నిరాశలో కూరుకుపోయిన కొందరు వ్యక్తులు అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తూ, నలువైపులా నిరాశను వ్యాప్తి చేసే పనిలో పడ్డారు. వీటన్నింటినీ అధిగమించి, ఆ మాటలన్నింటినీ పటాపంచలు చేస్తూ మన దేశం 7.8% వృద్ధిని సాధించింది. మనం ఈ వృద్ధి వేగాన్ని ఇలాగే కొనసాగించాలి. మనం ఇంకా ముందుకు సాగాలి, ఇందుకోసం ఆత్మనిర్భర్ భారత్గా మారడం చాలా అవసరం. స్వదేశీ మంత్రమైన 'వోకల్ ఫర్ లోకల్'ను పాటించాలి. విహారయాత్రల కోసం విదేశాలకు వెళ్లడం మానుకోవాలి. పెళ్లిళ్లు విదేశాల్లో చేసుకోకూడదు. 'వెడ్ ఇన్ ఇండియా' అనే మంత్రాన్ని ఆచరించాలి. అలాగే, అవసరం లేకపోతే బంగారం కూడా కొనుగోలు చేయకూడదు. మనం స్వదేశీ విధానాలపై ఎంతగా పట్టుబడితే, స్వయం సమృద్ధిపై ఎంతగా దృష్టి పెడితే మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 100 ఏళ్లు పూర్తయ్యే నాటికి మన యువతకు 'వికసిత్ భారత్'ను అందిస్తామన్న పూర్తి నమ్మకం నాకుంది."
- నరేంద్రమోదీ, ప్రధానమంత్రి
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi posts on the social media platform, Instagram; PM says "... We must embrace the mantra of 'Swadeshi' and 'Vocal for Local.' We should avoid traveling abroad merely for leisure or hosting weddings in foreign lands; instead, we should live by… https://t.co/5ad5RKJiG5 pic.twitter.com/PVN04APP3e— ANI (@ANI) September 1, 2026