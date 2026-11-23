ఆసియాలో మూడో అత్యంత శక్తిమంతమైన దేశంగా భారత్- సమర్థ నేతగా మోదీ మరో రికార్డు
Power Index 2026 : ఆసియాలో మూడో అత్యంత శక్తిమంతమైన దేశంగా భారత్ తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. అలాగే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రెండో అత్యంత సమర్థవంతమైన ప్రాంతీయ నాయకుడిగా రేటింగ్ పొందారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (ANI)
Published : November 23, 2026 at 2:21 PM IST
ఆసియాలో మూడో అత్యంత శక్తిమంతమైన దేశంగా, ప్రధాన శక్తిగా భారత్ తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రెండో అత్యంత సమర్థవంతమైన ప్రాంతీయ నాయకుడిగా రేటింగ్ పొందారు. లోవీ ఇన్స్టిట్యూట్ వారి ఆసియా పవర్ ఇండెక్స్ 2026 ప్రకారం, భారత్ పవర్ స్కోర్ 0.5 పాయింట్లు మెరుగుపడి 40.5 పాయింట్లకు చేరింది. దీంతో 2018 తర్వాత చైనాతో దాని అంతరం భారీగా తగ్గింది. ఈ ఇండెక్స్ ప్రకారం, 100 పాయింట్లకు గాను అమెరికా 78.9, చైనా 73.6 స్కోర్లతో 2026 నాటికి ఆసియాలో అగ్రరాజ్యాలుగా నిలిచాయి.