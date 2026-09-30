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13శాతం లోటుతో ముగిసిన నైరుతి రుతుపవనాలు- 2001 తర్వాత నాలుగో అత్యల్ప వర్షపాతం!

13 శాతం లోటుతో ముగిసిన 2026 నైరుతి రుతుపవనాలు- 2001 తర్వాత దేశంలో ఇది నాలుగో అత్యల్ప వర్షపాతం- అక్టోబర్- డిసెంబర్‌లోనూ ఎల్‌నినో కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ఐఎండీ అంచనా!

IMD Monsoon Report 2026
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((PTI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 8:06 PM IST

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IMD Monsoon Report 2026 : భారతదేశంలో నైరుతి రుతుపవనాల కాలం (జూన్- సెప్టెంబర్) అధికారికంగా ముగిసింది. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం 2026 వర్షాకాలం ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో అత్యంత నిరాశాజనకంగా ముగిసింది. సాధారణ వర్షపాతంతో పోలిస్తే ఈసారి వర్షాకాలంలో ఏకంగా 13 శాతం లోటు నమోదైంది. దేశంలో మొత్తం మీద చూస్తే సగటున 87 శాతం మాత్రమే వర్షపాతం నమోదు కావడం గమనార్హం. ఇక ఇది 2001 సంవత్సరం తర్వాత భారతదేశంలో వర్షాకాలంలో నమోదైన నాలుగో అత్యల్ప వర్షపాతంగా నిలిచింది. లాంగ్ పీరియడ్ యావరేజ్ (LPA- దీర్ఘ కాలం సగటు) ఆధారంగా 1971-2000 మధ్య కాలంలో సాధారణ వర్షపాతం 868.6 మిల్లీమీటర్లు కాగా, ఈ ఏడాది గణనీయంగా తగ్గుదల నమోదైంది.

'పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడిన ఎల్‌ నినో వాతావరణ పరిస్థితులు దేశవ్యాప్తంగా వర్షపాతాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది. ఈ పరిస్థితి అక్టోబర్- డిసెంబర్ కాలంలో కూడా 100 శాతం కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఇంకా ఇది 2027 మార్చి వరకు ముగిసే సూచనలు కనిపించడం లేదు.'
---భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకటన

తీవ్ర వర్షపాత లోటు- 282 జిల్లాల్లో కరువు ఛాయలు
దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు ఒకేలా లేవు. ఇక్కడ ఈసారి తీవ్ర అసమాన పరిస్థితులు కనిపించాయి. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం జిల్లాల్లో 38 శాతం అంటే ఏకంగా 282 జిల్లాలు తీవ్ర వర్షపాత లోటును ఎదుర్కొన్నాయి. ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని రోజుల వ్యవధిలో కూడా భారీ వ్యత్యాసాలు కనిపించాయి. జులై 8తో ముగిసిన వారంలో సాధారణం కంటే 45.4 శాతం అధిక వర్షపాతం నమోదు కాగా, ఆ మరుసటి వారమే ఏకంగా 51.1 శాతం లోటు కనిపించింది. ఇక్కడ వారంలోనే పరిస్థితులు తలకిందులయ్యాయన్నమాట. ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ నెలల్లో వర్షాలు దాదాపుగా ముఖం చాటేశాయి. సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో కూడా 36.3 శాతం లోటు వర్షపాతమే నమోదైంది. ఆఖరి వారంలో మళ్లీ అనూహ్య రీతిలో 49 శాతం ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. ప్రాంతాల వారీగా, నెలల వారీగా వర్షపాతంలో భారీ వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు స్పష్టమైంది.

ఐఎండీ ముందస్తు అంచనాలు- జరిగింది ఇదే
భారత వాతావరణ శాఖ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 13న విడుదల చేసిన ముందస్తు అంచనాల నివేదికలోనే 2026 సంవత్సరంలో సాధారణం కంటే తక్కువ (92 శాతం LPA) వర్షపాతం నమోదవుతుందని పేర్కొంది. మే నెలాఖరు నాటికి దీనిని మరింత తగ్గించి 90 శాతానికి అంచనాల్ని సవరించింది. చివరికి సెప్టెంబర్ ముగిసే నాటికి వాస్తవంగా నమోదైన వర్షపాతం 87 శాతం వద్ద నిలిచింది. అంటే ఇక్కడ అంచనాల్ని కూడా అందుకోలేక మరింత వెనుకే నిలిచింది. ఎల్ నినో ప్రభావమే ఈ లోటుకు ప్రధాన కారణమని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. దాదాపుగా ఐఎండీ అంచనా వేసిన పరిధిలోనే సగటు వర్షపాతం ఉన్నప్పటికీ, రుతుపవనాల తీవ్రత క్రమక్రమంగా మారుతూ వచ్చింది. అంటే వర్షాకాలం ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులకు లోనైంది.

ఎల్ నినో ముప్పు 2027 మార్చి వరకు!
భవిష్యత్తు వాతావరణ పరిస్థితులపైనా ఐఎండీ స్పందించింది. రాబోయే శీతాకాలం, రబీ సీజన్‌లో కూడా ఎల్ నినో ప్రభావం దాదాపు 100 శాతం కొనసాగుతుందని అంచనా వేసింది. ఇది చాలా ఎక్కువ కాలం ఉంటుందని, 2027 మార్చి వరకు కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. సాధారణంగా ఎల్ నినో ప్రభావాన్ని తగ్గించే హిందూ మహాసముద్రంలో ఏర్పడే ఇండియన్ ఓషన్ డిపోల్ (IOD) కూడా ఈసారి సానుకూలంగా లేకపోవడంతో రాబోయే కొన్ని నెలల్లో కూడా ఇలానే పొడి వాతావరణం, వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగే ముప్పు ఉందని తెలుస్తోంది. రాబోయే పంట కాలంపై దీని ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

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