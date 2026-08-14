దేశంలో మొట్టమొదటి 'స్మారక' త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారో తెలుసా?
పంద్రాగస్టు వేడుకలకు దేశం రెడీ- భారతావనికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి శనివారానికి 80 ఏళ్లు- దిల్లీలో కన్నాట్ ప్లేస్లో రెపరెపలాడుతున్న 207అడుగుల పొడవైన త్రివర్ణ పతాకం- దాన్ని చూసి గర్వంతో ఉప్పొంగిపోతున్న భారతీయుల హృదయాలు
Published : August 14, 2026 at 6:09 PM IST
India First Monumental Tricolour : 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు యావత్ భారతావని సిద్ధమవుతోంది. దేశ భక్తితో ప్రతి భారతీయుడి గుండె ఉప్పొంగిపోతోంది. ఇప్పటికే 'హర్ ఘర్ తిరంగా' ప్రచారంలో భాగంగా ఇళ్లు, దుకాణాలు, వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు జాతీయ జెండాలను ఎగరవేశారు. అయితే దేశ రాజధాని దిల్లీ నడిబొడ్డున ఉన్న కన్నాట్ ప్లేస్ (రాజీవ్ చౌక్)లోని సెంట్రల్ పార్క్లో ఉన్న ఒక భారీ స్మారక జాతీయ జెండా మాత్రం అందర్నీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఇది దేశంలోనే మొట్టమొదటి స్మారక త్రివర్ణ పతాకం. గాలిలో రెపరెపలాడే ఈ త్రివర్ణ పతాకాన్ని దూరం నుంచి చూసినప్పుడు ప్రతి భారతీయుడి హృదయం గర్వం, ఆనందం, దేశభక్తితో నిండిపోతుంది. పంద్రాగస్టు వేడుకలను దేశ ప్రజలు శనివారం జరుపుకోనున్న నేపథ్యంలో ఈ స్మారక త్రివర్ణ పతాకం గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
12 ఏళ్ల క్రితం ఏర్పాటు
2014లో కన్నాట్ ప్లేస్లోని సెంట్రల్ పార్క్లో ఈ త్రివర్ణ పతాకాన్ని మొదటిసారిగా ఎగరవేసినప్పుడు ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద జాతీయ జెండాగా నిలిచింది. 'ఫ్లాగ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా' ఏర్పాటు చేసిన ఈ త్రివర్ణ పతాకం ఎత్తు 207 అడుగులు. 2014 మార్చి 7న అప్పటి ఎంపీ, ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు నవీన్ జిందాల్, ఉపాధ్యక్షురాలు షాలు జిందాల్, అప్పటి ఎన్డీఎంసీ ఛైర్మన్ జలజ్ శ్రీవాస్తవ ఈ జాతీయ జెండాను దేశానికి అంకితం చేశారు. ఆ తర్వాత దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో దీని కంటే పెద్ద త్రివర్ణ పతాకాలను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో అతిపెద్ద స్మారక త్రివర్ణ పతాకంగా కన్నాట్ ప్లేస్లోని సెంట్రల్ పార్క్లో ఉన్న జాతీయజెండానే నిలిచింది.
వాస్తు, ఇంజినీరింగ్ ప్రతిభకు మంచి ఊదాహరణ
ఈ భారీ త్రివర్ణ పతాకం కేవలం దేశ గౌరవానికి చిహ్నం మాత్రమే కాదు. వాస్తు, ఇంజినీరింగ్ ప్రతిభకు ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ కూడా. పార్క్ను సందర్శించే పర్యాటకులు, సాధారణ ప్రజల కోసం జాతీయ జెండాకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన వివరాలు, విశేషాలను వివిధ ఫలకాలు, సమాచార బోర్డులపై ప్రదర్శించారు. వీటిని చదివిన ప్రతి ఒక్కరిలోనూ దేశ భక్తి కలుగుతుంది. ఈ భారీ జెండా స్తంభం ఎత్తు 207 అడుగులు. దీని వ్యాసం 4.5 అడుగులు కాగా, బరువు 18 టన్నులు. దృఢమైన హై-టెన్షన్ స్టీల్తో దీన్ని నిర్మించారు.
జెండా కొలతలు
ఈ స్తంభంపై ఎగురవేసిన భారీ త్రివర్ణ పతాకం పొడవు 90 అడుగులు, వెడల్పు 60 అడుగులు. ఈ జాతీయ జెండాను ఒక ప్రత్యేకమైన పాలిస్టర్-సిల్క్ మిశ్రమంతో తయారు చేశారు. ఈ త్రివర్ణ పతాకం సెంట్రల్ పార్క్లో రేయింబవళ్లు ఎగురుతూ ప్రత్యేక ఆకర్షణ నిలుస్తోంది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి సన్నాహకంగా జులై 11న ఈ భారీ త్రివర్ణ పతాకాన్ని మార్చారు.
జెండా నిర్వహణ బాధ్యత ఎవరిదంటే?
'వర్దీ కా సమ్మాన్' అనే సంస్థ ఈ జాతీయ జెండా నిర్వహణ, తయారీని పర్యవేక్షిస్తోంది. కార్గిల్ యుద్ధం, ఆపరేషన్ ఖుక్రీ వంటి చరిత్రాత్మక సైనిక చర్యల్లో పాల్గొన్న అనుభవజ్ఞుడైన రిటైర్డ్ మేజర్ జనరల్ అసీమ్ కోహ్లీ ఈ సంస్థకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ జెండా నిర్మాణం, మన్నిక కోసం ఐఐటి దిల్లీకి చెందిన ప్రొఫెసర్ బిపిన్ కుమార్ గణనీయమైన కృషి చేశారు. జెండా దీర్ఘకాలిక మన్నిక కోసం దీని తయారీకి అధునాతన దారాలను ఉపయోగించారు. కాగా, ఈ భారీ జెండాను ఎగరవేయడానికి కనీసం 7-8 మంది సభ్యుల బృందం అవసరమని 'వర్దీ కా సమ్మాన్' సభ్యుడు గిర్జేశ్ పాండే వివరించారు. దీనిని ఎగరవేయడానికి ఒక ప్రత్యేక యంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తామని చెప్పారు. గాలిలో త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడే దృశ్యం దేదీప్యమానంగా ఉంటుందని అన్నారు.
జాతీయ జెండా రూల్స్
సాధారణంగా జాతీయ జెండాను సూర్యోదయం సమయంలో ఎగరవేయాలి. సూర్యాస్తమయ సమయంలో కిందికి దించాలి. అలాగే పౌరులు తమ ఇళ్లు, దుకాణాలు, కార్యాలయాలలో ఏడాది పొడవునా త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేయవచ్చు. త్రివర్ణ పతాకం డిజైన్ను దుస్తులపై చిత్రీకరించవచ్చు. కానీ నడుము కింద భాగంలో ధరించే వస్త్రాలపై లేదా లోదుస్తులపై జెండాను చిత్రించకూడదు. జాతీయ పతాకంపై ఎటువంటి అక్షరాలు, అంకెలను రాయకూడదు. చిరిగిన, అపరిశుభ్రంగా ఉన్న పతాకాన్ని ఎగురవేయడం నిషిద్ధం. జాతీయ జెండా పాడైపోతే దాన్ని ఒక ప్రైవేట్ ప్రదేశంలో కాల్చి పూర్తిగా గౌరవప్రదంగా నాశనం చేయాలి. జెండాను వాణిజ్య లాభం కోసం, ప్రకటనల కోసం ఉపయోగించడం చట్టరీత్యా నేరం.
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