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తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న దేశభక్తి- ఆ ఊర్లో 500 మంది సైన్యంలో సేవలు- 'సోల్జర్స్ విలేజ్'గా పేరు

5000 జనాభా ఉన్న ఊర్లో 500 మంది ఆర్మీ ఉద్యోగులు- దేశసేవలో నిమగ్నమవుతున్న యువత- తరతరాల నుంచి దేశభక్తిని మనసులో ఇముడ్చుకున్న విలేజ్

Soldiers Village In Bihar
సోల్జర్స్ విలేజ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 6:39 PM IST

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Soldiers Village In Bihar : సైనికులు సరిహద్దుల వెంబడి రేయింబవళ్లు కష్టపడి పహారా కాస్తేనే దేశ ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. శత్రు మూకల నుంచి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు. దేశం కోసం సైనికులు తమ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని త్యాగం చేసి కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ విధులు నిర్వర్తిస్తారు. అయితే బిహార్‌లోని ఓ గ్రామానికి చెందిన సుమారు 500 మంది యువకులు సైన్యంలో సేవలందిస్తున్నారు. మాతృభూమి కోసం పోరాడుతున్నారు. అందుకే దేశభక్తి మెండుగా ఉన్న ఊరుని సైనికుల గ్రామం (సోల్జర్స్ విలేజ్) అని పిలుస్తున్నారు. దేశం శనివారం 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్న తరుణంలో ఆ 'సోల్జర్స్ విలేజ్' గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కటిహార్ జిల్లా కేంద్రానికి సుమారు 43 కిలోమీటర్ల దూరంలో మీర్జాపుర్ బఘార్ గ్రామం ఉంది. ఈ ఊరి జనాభా 5,000. ఈ గ్రామం కేవలం తన భౌగోళిక ఉనికితోనే కాకుండా దేశభక్తి, సైన్యంలో చేరే సంప్రదాయంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. ప్రస్తుతం ఈ గ్రామానికి చెందిన సుమారు 500 మంది యువకులు దేశ సేవలో నిమగ్నమయ్యారు. యావత్ భారతావని రక్షణ కోసం పాటుపడుతున్నారు. నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటూ దేశ సరిహద్దులో పహారా కాస్తున్నారు.

Soldiers Village In Bihar
ఆర్మీ నియామక పరీక్షల కోసం సన్నద్ధమవుతున్న యువత (ETV Bharat)

పూర్వీకుల అడుగుజాడల్లో యువత
ఉదయం కాగానే పరుగు పందెం (రన్నింగ్) కోసం బయటకు వచ్చే యువకులతో మీర్జాపుర్ బఘార్ గ్రామ వీధులు సందడిగా మారుతాయి. కొందరు మైదానాల్లో కఠిన సాధన చేస్తూ చెమటలు చిందిస్తే, మరికొందరు రాత పరీక్షలకు సన్నద్ధమవడంలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఆ ఊరి యువకులు సైన్యంలో చేరడాన్ని కేవలం ఉద్యోగం పొందే మార్గంగా మాత్రమే చూడరు. దేశ సేవ, మాతృభూమిని రక్షించే ఒక పవిత్రమైన సంకల్పంగా భావిస్తారు. ఆ ఊర్లోని ప్రతి ఇంటికి సైన్యంతో ఏదో ఒక అనుబంధం ఉంది. అనేక కుటుంబాలకు చెందిన సభ్యులు ప్రస్తుతం సైన్యంలో సేవలందిస్తున్నారు. ఇంకొందరు సైన్యం నుంచి రిటైర్ అయ్యి గ్రామంలో స్థిరపడ్డారు. మీర్జాపుర్ బఘార్ యువత కూడా తమ పూర్వీకుల అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ సైన్యంలో చేరడానికి సిద్ధమవుతోంది.

Soldiers Village In Bihar
ఆర్మీ నియామక పరీక్షల కోసం సన్నద్ధమవుతున్న యువత (ETV Bharat)

'యువతలో సైన్యంలో చేరాలనే తపన పెరుగుతోంది'
సైన్యంలో చేరి దేశానికి సేవ చేయాలనే బలమైన కోరిక మీర్జాపుర్ బఘార్ యువతలో చిన్నప్పటి నుంచే ఉంటుందని స్థానికుడు రామచంద్ర యాదవ్ తెలిపారు. తన కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు సభ్యులు (సోదరుడు, ఇద్దరు కుమారులు, మనవరాలు) దేశ సేవలో నిమగ్నమయ్యారని పేర్కొన్నారు. తమ గ్రామంలోని చిన్నారులు ఆర్మీ యూనిఫామ్‌ చూస్తూ, దేశ సేవకు సంబంధించిన స్ఫూర్తిదాయకమైన కథనాలను వింటూ పెరుగుతారని వివరించారు. అందుకే చిన్నారులు పెద్దయ్యే కొద్దీ సైన్యంలో చేరాలనే తపన వారిలో బలపడుతుందని చెప్పారు.

Soldiers Village In Bihar
పూర్వీకుల అడుగుజాడల్లో యువత (ETV Bharat)

మా గ్రామం వీరులగడ్డ : స్థానికుడు
మీర్జాపుర్ బఘార్ గ్రామాన్ని వీరులగడ్డగా అభివర్ణించారు ఆ ఊరి పెద్ద పింటూ యాదవ్. విధుల్లో ఉండగా తమ గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు సైనికులు వీరమరణం పొందారని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ గ్రామ యువతలో దేశభక్తి స్ఫూర్తి ఏమాత్రం తగ్గలేదని వెల్లడించారు. పైగా కొత్త తరంలో సైన్యంలో చేరాలనే తపన మరింత బలపడిందని తెలిపారు. సైన్యంలో చేరే యువత సంఖ్య విషయంలో కటిహార్ జిల్లాలో 'మీర్జాపూర్ బఘార్' గ్రామానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉందన్నారు. గ్రామంలోని అనేక మంది యువకులు సైన్యంలో సేవలు అందిస్తున్నారని వివరించారు. ప్రస్తుతం పెద్ద సంఖ్యలో యువకులు ఆర్మీ నియామక పరీక్షల కోసం సన్నద్ధమవుతున్నారని స్పష్టం చేశారు.

Soldiers Village In Bihar
దేశసేవలో నిమగ్నమవుతున్న యువత (ETV Bharat)

1942లోనే ఆంగ్లేయులపై తిరుగుబాటు
"దేశ సేవ స్ఫూర్తి మా గ్రామానికి కొత్తేమీ కాదు. ఇది తరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం. బ్రిటీష్ పాలనలో కూడా గ్రామ యువత ఆంగ్లేయులకు వ్యతిరేకంగా గొప్ప ధైర్యసాహసాలను ప్రదర్శించారు. 1942లో జరిగిన క్విట్ ఉద్యమంలో గ్రామ యువత చూపిన తెగువను పెద్దలు ఇప్పటికీ గుర్తుచేసుకుంటారు" అని గ్రామానికి చెందిన యువ సామాజిక కార్యకర్త కరణ్ మానస్ వివరించారు. సైన్యంలో చేరడానికి సిద్ధమవుతున్న మీర్జాపుర్ బఘార్ గ్రామానికి చెందిన యువకుడు నందన్ యాదవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆర్మీ నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా నిర్వహించిన రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించానని తెలిపాడు. ప్రస్తుతం శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష ( ఫిజికల్ టెస్ట్) కోసం సన్నద్ధమవుతున్నానని చెప్పాడు. తమ పూర్వీకులు దేశానికి సేవ చేశారని అన్నాడు. వారి నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన ప్రస్తుత తరం కూడా సైన్యంలో చేరి దేశ సేవ చేయాలని ఆకాంక్షిస్తోందని వెల్లడించాడు.

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MILITARY VILLAGE IN INDIA
INDIA 80TH INDEPENDENCE DAY 2026
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500 SOLDIERS VILLAGE IN KATIHAR
SOLDIERS VILLAGE IN BIHAR

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