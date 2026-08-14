పంద్రాగస్టు వేడుకల్లో తొలిసారి ఖాళీ కుర్చీలు- వారి జ్ఞాపకాలతోనే కార్యక్రమ నిర్వహణ
80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి పూర్తయిన ఏర్పాట్లు- అక్కడ ఈసారి వేడుకల్లో కనిపించని స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు- జైలు శిక్షల నుంచి రాష్ట్ర బహిష్కరణ వరకు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించిన వీరులు
Published : August 14, 2026 at 6:27 PM IST
Vacant Seats In Independence Day Celebrations : దేశవ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని రత్లాంలో జరగనున్న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో ఈసారి ఖాళీ కుర్చీలు కనిపించనున్నాయి. ఎందుకంటే రత్లాంకు చెందిన ఒక్క స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు కూడా ఇప్పుడు భౌతికంగా ప్రజల మధ్య లేరు. వారంతా తుదిశ్వాస విడిచారు. అందుకే వేడుకల్లో కొన్నేళ్లుగా వారికి కేటాయిస్తున్న కుర్చీలు తొలిసారి ఖాళీగా కనిపించనున్నాయి.
17 మంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు
వాస్తవానికి 1920 నుంచి 1946 వరకు సాగిన వివిధ ప్రజా ఉద్యమాల్లో రత్లాం ప్రాంతానికి చెందిన యువకులు, మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. బ్రిటిష్ పాలనకు, అప్పటి రత్లాం రాజ్య పాలనకు వ్యతిరేకంగా అంతా ఒక్కటై ఆందోళనలు చేపట్టారు. వారిలో 17 మంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధులుగా గుర్తింపు పొందారు. వారంతా స్వాతంత్ర్య భారత తొలి ఉదయాన్ని స్వయంగా చూశారు. రత్లాంకు చెందిన ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల్లో మణిశంకర్ కోటియా, రతన్లాల్ సోనీ, భగవాన్ భాయ్, దులీచంద్ జైన్, చంద్రప్రభా దూబో, ఆశా భాబ్రా, హర్చంద్ సహతాని తదితరులు ఉన్నారు.
వీరితోపాటు రామచంద్ర పోర్వాల్, మిర్జా మొహతేరాయ్, బసంతీలాల్ శర్మ అలియాస్ బంగాలీ, బద్రీలాల్ ధూత్, రస్మయ్ బోస్, చున్నూ ఖాన్, చంపాలాల్, రతన్ లాల్ ఆచార్య, హరివల్లభ్, రాజ్మల్ చౌరడియా, ఉత్పల్ కుమార్ రాయ్ చౌధరీ ఉన్నారు. వారిందరికీ కేంద్రప్రభుత్వం అందించే స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల గౌరవ నిధి అందేది. ప్రతి జాతీయ పండుగ సందర్భంగా నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో వారిని ప్రత్యేకంగా సన్మానించేవారు. అయితే కాలక్రమంలో ఒక్కొక్కరుగా కన్నుమూయడంతో ఇప్పుడు రత్లాం జిల్లాలోని ఒక్క స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు కూడా భౌతికంగా ప్రజల మధ్య లేరు.
జైలు నుంచి రాష్ట్ర బహిష్కరణ వరకు!
దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం రత్లాంకు చెందిన సమరయోధులు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించారు. అరెస్టులు, పోలీసుల దాడులు, జైలు శిక్షలు మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్ర బహిష్కరణ వంటి కఠిన శిక్షలను కూడా ఎదుర్కొన్నారు. అయినా బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా తమ పోరాటాన్ని కొనసాగించారు. రెండేళ్ల క్రితం మరణించిన రాజ్మల్ చౌరడియా, తన స్వాతంత్ర్య పోరాట అనుభవాలను తరచూ మీడియో, ప్రజలతో పంచుకునేవారు. 1934-35 ప్రాంతంలో రత్లాంలోని ఓ విదేశీ వస్త్ర దుకాణానికి నిప్పు పెట్టిన ఘటనలో ఆయన పేరు వినిపించింది. దీంతో ఆయన తన సహచరులతో కలిసి ఇందౌర్కు వెళ్లారు. అక్కడ జరిగిన ఓ సమావేశంపై పోలీసులు దాడి చేసి రాజ్మల్ చౌరడియాతోపాటు ఆయన సహచరులను అరెస్ట్ చేశారు. ప్రధాన నిందితుడి పేరు చెప్పేందుకు నిరాకరించడంతో పోలీసులు వారిని తీవ్రంగా కొట్టారు. దీంతో రాజ్మల్ తలకు పెద్ద గాయమైంది.
1160 రోజులపాటు రాష్ట్ర బహిష్కరణ
మణిశంకర్ కోటియా కూడా బ్రిటిష్ పాలనతోపాటు రత్లాం రాజ్యపాలనకు వ్యతిరేకంగా చురుగ్గా పోరాడారు. అప్పటి ప్రభుత్వం విధించిన అదనపు పన్నులు, ఫ్యాక్టరీ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఆయనతోపాటు సుజాన్మల్ జైన్, దులీచంద్ జైన్, హరివల్లభ్ మెహతా ఉద్యమించారు. నిరంతరం ఆందోళనలు, నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంతో మణిశంకర్ కోటియాపై రత్లాం రాజ్య ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. ఏకంగా 1160 రోజుల పాటు రాష్ట్ర బహిష్కరణ విధించింది. ఆ సమయంలో ఆయన ఇందౌర్, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటూ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. మణిశంకర్ కోటియా కుమారులు వినయ్, స్వదీప్ తమ తండ్రికి సంబంధించిన పాత ఫొటోలు, పత్రాలను ఇప్పటికీ భద్రపరిచారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తమ తండ్రి, ఆయన సహచరులు నిర్వహించిన ఉద్యమాలకు సంబంధించిన వివరాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.
బాంబుల కేసులో 10 ఏళ్ల జైలు
రత్లాం స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ చరిత్రలో బసంతీలాల్ శర్మ అలియాస్ బంగాలీ పేరు కూడా కీలకంగా నిలిచింది. ఆయన మనవడు రవి శర్మ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బసంతీలాల్ శర్మ కోల్కతాలో చదువుకుని రత్లాంకు తిరిగి వచ్చారు. అనంతరం స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. 1941లో అహ్మదాబాద్లో బాంబులు తయారు చేశారనే ఆరోపణలపై ఆయనను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆ కేసులో ఆయనకు పదేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు రూ.125 జరిమానా విధించారు. అయితే జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ సూచనతో ప్రముఖ న్యాయవాది ఎం. మున్షీ బసంతీలాల్ శర్మ తరఫున కేసును వాదించారు. అనంతరం ఆయన విడుదలయ్యారు. ఏదేమైనా ఇప్పుడు రత్లాం స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు ఇప్పుడు ఎవరూ భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం వారు చేసిన పోరాటం మాత్రం ప్రజల జ్ఞాపకాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. ఒకప్పుడు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన వారి కుర్చీలు ఇప్పుడు తొలిసారి ఖాళీగా కనిపించనున్నాయి.
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