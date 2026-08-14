1057 మంది భద్రతా సిబ్బందికి శౌర్య, సేవా పతకాలు- కేంద్ర హోంశాఖ ప్రకటన
కేంద్ర హోం శాఖ కీలక ప్రకటన- పోలీస్, ఫైర్, జైళ్ల సిబ్బందికి 1,057 గ్యాలెంట్రీ, సేవా పతకాలు
Published : August 14, 2026 at 10:23 AM IST
Independence Day Gallantry Awards : దేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కేంద్ర హోంశాఖ 1057 శౌర్య, సేవా పతకాలను ప్రకటించింది. ఇందులో పోలీసు, అగ్నిమాపక, హోంగార్డ్స్& సివిల్ డిఫెన్స్, కరెక్షనల్ సర్వీసెస్కు చెందిన మొత్తం 1057 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు.
గ్యాలెంట్రీ అవార్డ్స్
కేంద్ర హోంశాఖ ఈసారి 301 గ్యాలెంట్రీ అవార్డులను ప్రకటించింది. అందులో 272 మంది పోలీసులు, 29 మంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఉన్నారు. ప్రాంతాల వారీగా చూసుకుంటే, నక్సలైట్ (ఎల్డబ్ల్యూఈ) ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పనిచేసిన 197 మందికి, జమ్మూకశ్మీర్- 51, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు-12, ఇతర ప్రాంతాలు- 41 మందికి ఈ గ్యాలెంట్రీ పతకాలు ప్రకటించారు. సమాజంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడడంలో, నేరాలను అదుపులో ఉంచడంలో, ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలను నివారించడంలో ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడిన సిబ్బందికి 'మెడల్ ఫర్ గ్యాలెంట్రీ' పతకాన్ని అందజేస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్యాలెంట్రీ మెడల్ వచ్చింది వీరికే
- కొర్లాన మల్లేశ్ - ఏఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ (ఏపీ)
- పైడి శ్రీరామమూర్తి - ఏఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ (ఏపీ)
- ఆడారి హేమసుందరరావు- ఏఆర్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (ఏపీ)
- చింతపల్లి సత్యనారాయణ- ఏఆర్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (ఏపీ)
- రౌతు మహేశ్- ఏఆర్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (ఏపీ)
- ఆబోతుల అప్పలనాయుడు- ఏఆర్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (ఏపీ)
- రుత్తల కన్నబాబు- ఏఆర్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (ఏపీ)
- బి. సత్యారావు - జూనియర్ కమాండో (తెలంగాణ)
- కె.సందీప్ కుమార్- జూనియర్ కమాండో (తెలంగాణ)
- జె.వంశీకృష్ణ- జూనియర్ కమాండో (తెలంగాణ)
సేవా పతకాలు
విధి నిర్వహణలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి 'రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పతకం' (పీఎస్ఎం), నిరంతర అంకితభావతంతో పనిచేసిన వారికి 'మెరిటోరియస్ సేవా పతకం' (ఎంఎస్ఎం) అందజేస్తారు. ఈసారి కేంద్ర హోంశాఖ 92 మందికి రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పతకాలను ప్రకటించింది. విభాగాల వారీగా చూసుకుంటే పోలీస్ సర్వీస్- 83, అగ్నిమాపక విభాగం- 4, సివిల్ డిఫెన్స్ అండ్ హోంగార్డ్స్- 3, కరెక్షనల్ సర్వీస్- 02 చొప్పున ప్రకటించారు.
పీఎస్ఎం పతకాలు
- విజయ్ కుమార్ గుడి - ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ (ఏపీ)
- వెంకటరామి రెడ్డి బాలంకరి, ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ (ఏపీ)
- నర్సయ్య జోగుల, అడిషనల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (తెలంగాణ)
- ఆర్ జగదీశ్వర్ రెడ్డి, పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ (తెలంగాణ)
ఎంఎస్ఎం పతకాలు
ఈ ఏడాది 664 మందికి మెరిటోసియస్ సేవా పతకాలను ప్రకటించారు. పోలీస్ సర్వీస్-606, అగ్నిమాపక సిబ్బంది-28, సివిల్ డిఫెన్స్ అండ్ హోంగార్డ్స్- 18, కరెక్షనల్ సర్వీస్- 12 మెడల్స్ చొప్పున ప్రకటించారు.
- గీతాదేవి వెలగా - పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ (ఏపీ)
- సుబ్బారావు తుమ్మల- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏపీ)
- జగ్గు నాయుడు పెంట- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏపీ)
- రామకృష్ణ ఐ- అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏపీ)
- చంద్రమోహన్ సాదేపల్లి- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏపీ)
- కంజక్షన్ పసుపులేటి- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏపీ)
- మహబూబ్ బాషా సయ్యద్, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ (ఏపీ)
- శ్రీనివాస రాజు మంతిన - హెడ్ కానిస్టేబుల్ (ఏపీ)
- ఎం రామప్రసాద్- ఆర్మ్డ్ పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఏపీ)
- మోహనరావు యలపు - అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఏపీ)
- శేషపాణి పగడాల- ఆర్మ్డ్ పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఏపీ)
- రాజారావు రోలుపల్లి- హెడ్ కానిస్టేబుల్ (ఏపీ)
- బసవయ్య పొదిలి, ఆర్మ్డ్ పోలీస్ సబ్ఇన్స్పెక్టర్ (ఏపీ)
- చెంచురామయ్య నడిపినేని- అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఏపీ)
- పి.జగదీశ్వర్ - ఇన్స్పెక్టర్ (తెలంగాణ)
- పి. వెంకటరమణ - అడిషనల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (తెలంగాణ)
- భూమన రవికుమార్ రెడ్డి- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (తెలంగాణ)
- బచలకూర రమేశ్- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (తెలంగాణ)
- గంగారాం అశాల - అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (తెలంగాణ)
- ఆర్.జి.శివమారుతి- అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (తెలంగాణ)
- సి.రాములు- హెడ్ కానిస్టేబుల్ (తెలంగాణ)
- డి.సత్యనారాయణ- అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ (తెలంగాణ)
- కె. తిరుపతిరాజు- హెడ్ కానిస్టేబుల్ (తెలంగాణ)
- భూపతి శ్రీనివాసరావు- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (తెలంగాణ)
1947 ఆగస్టు 15న బ్రిటీష్ పాలన నుంచి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం లభించింది. ఈ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం మనం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాం. ఆనవాయితీ ప్రకారం, ఈ ఏడాది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో దిల్లీలోని ఎర్రకోటలో 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు జరగనున్నాయి.
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