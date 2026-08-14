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1057 మంది భద్రతా సిబ్బందికి శౌర్య, సేవా పతకాలు- కేంద్ర హోంశాఖ ప్రకటన

కేంద్ర హోం శాఖ కీలక ప్రకటన- పోలీస్, ఫైర్, జైళ్ల సిబ్బందికి 1,057 గ్యాలెంట్రీ, సేవా పతకాలు

Representative Image
Representative Image (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 10:23 AM IST

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Independence Day Gallantry Awards : దేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కేంద్ర హోంశాఖ 1057 శౌర్య, సేవా పతకాలను ప్రకటించింది. ఇందులో పోలీసు, అగ్నిమాపక, హోంగార్డ్స్​& సివిల్ డిఫెన్స్​, కరెక్షనల్ సర్వీసెస్​కు చెందిన మొత్తం 1057 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు.

గ్యాలెంట్రీ అవార్డ్స్
కేంద్ర హోంశాఖ ఈసారి 301 గ్యాలెంట్రీ అవార్డులను ప్రకటించింది. అందులో 272 మంది పోలీసులు, 29 మంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఉన్నారు. ప్రాంతాల వారీగా చూసుకుంటే, నక్సలైట్​ (ఎల్​డబ్ల్యూఈ) ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పనిచేసిన 197 మందికి, జమ్మూకశ్మీర్​- 51, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు-12, ఇతర ప్రాంతాలు- 41 మందికి ఈ గ్యాలెంట్రీ పతకాలు ప్రకటించారు. సమాజంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడడంలో, నేరాలను అదుపులో ఉంచడంలో, ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలను నివారించడంలో ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడిన సిబ్బందికి 'మెడల్ ఫర్​ గ్యాలెంట్రీ' పతకాన్ని అందజేస్తారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్యాలెంట్రీ మెడల్ వచ్చింది వీరికే

  • కొర్లాన మల్లేశ్​ - ఏఆర్ హెడ్​​ కానిస్టేబుల్​ (ఏపీ)
  • పైడి శ్రీరామమూర్తి - ఏఆర్ హెడ్​​ కానిస్టేబుల్​ (ఏపీ)
  • ఆడారి హేమసుందరరావు- ఏఆర్ పోలీస్​​​ కానిస్టేబుల్​ (ఏపీ)
  • చింతపల్లి సత్యనారాయణ- ఏఆర్ పోలీస్​​​ కానిస్టేబుల్​ (ఏపీ)
  • రౌతు మహేశ్​- ఏఆర్ పోలీస్​​​ కానిస్టేబుల్​ (ఏపీ)
  • ఆబోతుల అప్పలనాయుడు- ఏఆర్ పోలీస్​​​ కానిస్టేబుల్​ (ఏపీ)
  • రుత్తల కన్నబాబు- ఏఆర్ పోలీస్​​​ కానిస్టేబుల్​ (ఏపీ)
  • బి. సత్యారావు - జూనియర్ కమాండో (తెలంగాణ)
  • కె.సందీప్​ కుమార్​- జూనియర్ కమాండో (తెలంగాణ)
  • జె.వంశీకృష్ణ- జూనియర్ కమాండో (తెలంగాణ)

సేవా పతకాలు
విధి నిర్వహణలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి 'రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పతకం' (పీఎస్​ఎం), నిరంతర అంకితభావతంతో పనిచేసిన వారికి 'మెరిటోరియస్​ సేవా పతకం' (ఎంఎస్​ఎం) అందజేస్తారు. ఈసారి కేంద్ర హోంశాఖ 92 మందికి రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పతకాలను ప్రకటించింది. విభాగాల వారీగా చూసుకుంటే పోలీస్​ సర్వీస్​- 83, అగ్నిమాపక విభాగం- 4, సివిల్ డిఫెన్స్ అండ్​ హోంగార్డ్స్​- 3, కరెక్షనల్ సర్వీస్​- 02 చొప్పున ప్రకటించారు.

పీఎస్​ఎం పతకాలు

  • విజయ్​ కుమార్ గుడి - ఇన్​స్పెక్టర్ జనరల్ (ఏపీ)
  • వెంకటరామి రెడ్డి బాలంకరి, ఇన్​స్పెక్టర్ జనరల్ (ఏపీ)
  • నర్సయ్య జోగుల, అడిషనల్​ డిప్యూటీ కమిషనర్​ ఆఫ్ పోలీస్​ (తెలంగాణ)
  • ఆర్ జగదీశ్వర్​ రెడ్డి, పోలీస్​ సూపరింటెండెంట్​ (తెలంగాణ)

ఎంఎస్​ఎం పతకాలు
ఈ ఏడాది 664 మందికి మెరిటోసియస్ సేవా పతకాలను ప్రకటించారు. పోలీస్​ సర్వీస్​-606, అగ్నిమాపక సిబ్బంది-28, సివిల్ డిఫెన్స్​ అండ్ హోంగార్డ్స్​- 18, కరెక్షనల్​ సర్వీస్​- 12 మెడల్స్ చొప్పున ప్రకటించారు.

  • గీతాదేవి వెలగా - పోలీస్​ సూపరింటెండెంట్​ (ఏపీ)
  • సుబ్బారావు తుమ్మల- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్​ ఆఫ్ పోలీస్​ (ఏపీ)
  • జగ్గు నాయుడు పెంట- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్​ ఆఫ్ పోలీస్​ (ఏపీ)
  • రామకృష్ణ ఐ- అసిస్టెంట్​ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏపీ)
  • చంద్రమోహన్ సాదేపల్లి- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏపీ)
  • కంజక్షన్​ పసుపులేటి- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏపీ)
  • మహబూబ్​ బాషా సయ్యద్​, అసిస్టెంట్​ కమాండెంట్​ (ఏపీ)
  • శ్రీనివాస రాజు మంతిన - హెడ్​ కానిస్టేబుల్​ (ఏపీ)
  • ఎం రామప్రసాద్- ఆర్మ్​డ్​ పోలీస్​ సబ్​ ఇన్​స్పెక్టర్​ (ఏపీ)
  • మోహనరావు యలపు - అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్​స్పెక్టర్​ (ఏపీ)
  • శేషపాణి పగడాల- ఆర్మ్​డ్​ పోలీస్ సబ్ ఇన్​స్పెక్టర్​ (ఏపీ)
  • రాజారావు రోలుపల్లి- హెడ్​ కానిస్టేబుల్​ (ఏపీ)
  • బసవయ్య పొదిలి, ఆర్మ్​డ్​ పోలీస్​ సబ్​ఇన్​స్పెక్టర్​ (ఏపీ)
  • చెంచురామయ్య నడిపినేని- అసిస్టెంట్​ సబ్ ఇన్​స్పెక్టర్ (ఏపీ)
  • పి.జగదీశ్వర్​ - ఇన్​స్పెక్టర్​ (తెలంగాణ)
  • పి. వెంకటరమణ - అడిషనల్​ డిప్యూటీ కమిషనర్​ ఆఫ్ పోలీస్ (తెలంగాణ)
  • భూమన రవికుమార్ రెడ్డి- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్​ (తెలంగాణ)
  • బచలకూర రమేశ్- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్​ (తెలంగాణ)
  • గంగారాం అశాల - అసిస్టెంట్​ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్​ (తెలంగాణ)
  • ఆర్​.జి.శివమారుతి- అసిస్టెంట్​ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (తెలంగాణ)
  • సి.రాములు- హెడ్​ కానిస్టేబుల్​ (తెలంగాణ)
  • డి.సత్యనారాయణ- అసిస్టెంట్ కమాండెంట్​ (తెలంగాణ)
  • కె. తిరుపతిరాజు- హెడ్ కానిస్టేబుల్​ (తెలంగాణ)
  • భూపతి శ్రీనివాసరావు- డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్​ (తెలంగాణ)

1947 ఆగస్టు 15న బ్రిటీష్ పాలన నుంచి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం లభించింది. ఈ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం మనం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాం. ఆనవాయితీ ప్రకారం, ఈ ఏడాది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో దిల్లీలోని ఎర్రకోటలో 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు జరగనున్నాయి.

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