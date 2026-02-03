ఇది 'ట్రంప్-నిర్భరత'- భారత్ నిర్ణయాలను అమెరికా ముందే చెబుతోంది ఏంటో : ట్రెడ్ డీల్పై కాంగ్రెస్
భారత్–అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందంపై జైరాం రమేశ్ తీవ్ర విమర్శలు- ఇదొక గొప్ప విజయంగా అభివర్ణిస్తున్న కేంద్ర మంత్రులు
Published : February 3, 2026 at 7:40 AM IST
US India Trade Deal Reactions : భారత్ -అమెరికా దేశాల మధ్య కుదిరిన నూతన వాణిజ్య ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. కేంద్రం తీరుపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ మండిపడ్డారు. దేశానికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు భారత ప్రభుత్వం కంటే ముందుగా అమెరికా ప్రతినిధుల ద్వారానే బయటకు వస్తున్నాయని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. దీన్ని 'ట్రంప్-నిర్భరత' అని ఆయన అభివర్ణించారు. మరోవైపు వాణిజ్య ఒప్పందంపై బీజేపీ నేతలు, కేంద్ర మంత్రులు ఇదొక గొప్ప విజయంగా అభివర్ణించారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ప్రధాని మోదీతో తాను మాట్లాడానని, భారత వస్తువులపై సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గించేలా ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరిందని ప్రకటించారు. అయితే, ఈ విషయాన్ని భారత ప్రభుత్వం అధికారికంగా వెల్లడించకముందే, భారత్లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ ద్వారా వివరాలు బయటకు రావడంపై జైరాం రమేశ్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
He announced the halt of Op Sindoor from Washington DC.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 2, 2026
He announced the updates on India’s oil purchases from Russia and Venezuela from Washington.
He’s now announced an India-US Trade Deal from Washington, the full details of which are awaited,
President Trump clearly seems…
మన ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను వాషింగ్టన్ నుంచే తెలుసుకోవాల్సి రావడం ఇప్పుడు ఆనవాయితీగా మారిందని జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. ఇది స్వయం నిర్భరత కాదు, ట్రంప్-నిర్భరత' అని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా 'ఆపరేషన్ సింధూర్' విరమణను, రష్యా-వెనిజులా నుంచి చమురు కొనుగోళ్ల వివరాలను కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంపే ముందు ప్రకటించిన విషయాన్ని జైరామ్ రమేశ్ గుర్తు చేశారు. ట్రంప్నకు మోదీ లొంగిపోయారని ఆరోపించారు. ఒకప్పుడు ఆలింగనాలతో కనిపించే ప్రధాని, ఇప్పుడు ట్రంప్తో కనిపించడానికే భయపడుతున్నారన్నారు. 'వాషింగ్టన్లో మొగాంబో ఖుష్ హై' అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.
రైతులు, ఎంఎస్ఎంఎఈలకు సరికొత్త అవకాశాల ద్వారం: గోయల్
భారత్- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 'ఈ చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నందుకు ప్రధాని మోదీ, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత్, అమెరికా ప్రజలకు అభినందనలు. ఉమ్మడి శ్రేయస్సు కోసం రెండు సమాన ఆలోచనలు కలిగిన ప్రజాస్వామ్య దేశాలు కలిసి పనిచేస్తే ఉండే శక్తికి ఇది ఒక నిదర్శనం. భారత్-అమెరికా సంబంధాలను బలోపేతం చేయడంలో ప్రధాని మోదీ, ట్రంప్ ప్రదర్శించిన దూరదృష్టి, నిర్ణయాత్మక నాయకత్వం, అచంచలమైన నిబద్ధతకు కృతజ్ఞతలు. భారత్, అమెరికా సహజ మిత్రదేశాలు. మన భాగస్వామ్యం ద్వారా సాంకేతికతలను సృష్టించడం, పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడం, శాంతి, వృద్ధి, ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం కలిసి ముందుకు సాగుదాం. ఈ ఒప్పందం రైతులకు, MSMEలకు, పారిశ్రామికవేత్తలకు, అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. ఇది కేవలం ఒప్పందం మాత్రమే కాదు. భారత్-అమెరికా సంబంధాలను పునర్నిర్మించే, వికసిత్ భారత్ 2047 దిశగా మన ప్రయాణాన్ని వేగవంతం చేసే ఒక చారిత్రాత్మక మలుపు' అని పియూశ్ గోయల్ తెలిపారు
Congratulations to Prime Minister @NarendraModi ji and President @RealDonaldTrump, as well as to the people of India and the United States, on the landmark trade agreement. This reflects the power of two like-minded, fair-trading democracies working together for shared…— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 2, 2026
చారిత్రాత్మక ఘట్టం: రాజ్నాథ్ సింగ్
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని చారిత్రాత్మక ఘట్టంగా కేంద్రమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అభివర్ణించారు. 'భారత్-అమెరికా సంబంధాలలో ఇది ఒక మైలురాయి వంటి సందర్భం. ఇరు దేశాల మధ్య చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారైంది. దీనివల్ల సుంకాలు గణనీయంగా 18 శాతానికి తగ్గాయి. ఈ నిర్ణయాత్మక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నందుకు ప్రధాని మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు అభినందనలు. ఈ ఒప్పందం మన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని గణనీయంగా బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, ఇరు దేశాలు, ప్రజలకు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ ఒప్పందంతో భారత్-అమెరికా ఆర్థిక సంబంధాలు సరికొత్త శిఖరాలకు చేరుకుంటాయి' అని రాజ్నాథ్ పేర్కొన్నారు.
Union Minister Rajnath Singh tweets, " a landmark moment for india-us relations as a historic trade deal has been finalised, bringing tariffs down to a significantly lower 18% and opening a new chapter of deeper and greater economic cooperation. i congratulate prime minister… pic.twitter.com/ETkXDtg9tn— ANI (@ANI) February 2, 2026
ఇదొక గొప్ప రోజు: అమిత్ షా
భారత్-అమెరికా సంబంధాల్లో ఇదొక గొప్ప రోజుగా కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షా అభివర్ణించారు. 'ఇది ఇరు దేశాల మధ్య బలమైన వాణిజ్య సంబంధాలు, పరస్పర వృద్ధికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఈ ఒప్పందం వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే కాకుండా, ఇరు దేశాలు, ప్రజలకు గొప్ప ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. భారత్-అమెరికా మధ్య వ్యాపార లావాదేవీలు మరింతగా వృద్ధి చెందుతాయి' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
Union Home Minister Amit Shah tweets, " a big day for india-us relations as the trade deal has been locked with a significantly reduced tariff of 18%, paving the way for stronger trade ties and mutual growth. i congratulate pm narendra modi and president donald trump for this… pic.twitter.com/NMom5NThHI— ANI (@ANI) February 2, 2026
US and India are world’s largest democracies. Both countries are natural allies. Together, India and US have huge potential to work for peace and development.— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 2, 2026
US and India have complementary strengths. Both countries can co-create technologies and co-develop solutions that will…
ఉమ్మడి శ్రేయస్సుకు సరికొత్త మార్గం: కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ
భారత్, అమెరికా మధ్య కుదిరిన చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర వృద్ధికి, ఆవిష్కరణలు, ఉమ్మడి శ్రేయస్సుకు కొత్త ద్వారాలు తెరుస్తుందని కేంద్ర వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. అభివర్ణించారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా రెండు సహజ ప్రజాస్వామ్య భాగస్వామ్య దేశాల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలు మరింత పటిష్టం కానున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
'దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఉత్సాహం'
ఈ ఒప్పందం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ తెలిపారు. ఇది ఆత్మనిర్భర్ భారత్., మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమాలకు కూడా కొత్తశక్తిని ఇస్తుందన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో దేశ యువతకు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయని నితిన్ నబీన్ కొనియాడారు.