ETV Bharat / bharat

భారత్, చైనా కఠోర శ్రమ వల్లే అద్భుతమైన అభివృద్ధి- ఇతరుల ఉదారత వల్ల కాదు : డ్రాగన్ రాయబారి

14వ చైనా- భారత్ యువజన చర్చల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చైనా రాయబారి జు ఫీహాంగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

China India Relations : భారత్- చైనా సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు డ్రాగన్​ రాయబారి జు ఫీహాంగ్. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా భారత్, చైనా సాధించిన అద్భుతమైన అభివృద్ధి ఇతరుల ఉదారత వల్ల కాదని, వారి కఠోర శ్రమ వల్లేనని వెల్లడించారు. బీజింగ్ ఆర్థిక ఎదుగుదలకు బయటి శక్తులే కారణమన్న ఆరోపణలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. అమెరికా ఉప విదేశాంగ మంత్రి క్రిస్టోఫర్ లాండౌ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఆయన ఈ మేరకు స్పందించారు. గతంలో చైనాకు అమెరికా అందించిన ఆర్థిక మద్దతు ఒక పొరపాటు అని, దిల్లీ విషయంలో వాషింగ్టన్ దానిని పునరావృతం చేయదని లాండౌ అన్నారు.

14వ చైనా- భారత్ యువజన చర్చల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చైనా రాయబారి దేశం పేరు ప్రస్తావించకుండా అమెరికాను పరోక్షంగా విమర్శించారు. కొన్ని శక్తులు చైనా- భారత్ సామరస్యంగా జీవించడాన్ని కోరుకోవడం లేదని చెప్పారు. ఈ విభేదాల నుంచి లాభం పొందాలనే ఆశతో చైనా ముప్పు అనే ముసుగులో దానిని పెంచుతున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్, చైనాలు తమ సొంత ప్రయత్నాల ద్వారా అభివృద్ధిని సాధించాలని, అదే సమయంలో పరస్పర ప్రయోజనకరమైన సహకారాన్ని కొనసాగించాలని చెప్పారు. ఒకరి విజయానికి మరొకరు మద్దతు ఇచ్చుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

"గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా చైనా- భారత్ రెండూ అద్భుతమైన అభివృద్ధిని సాధించాయి. ఈ విజయాలు మన ప్రజల కఠోర శ్రమ, వివేకం, ప్రపంచ సహకారంతోనే సాధ్యమయ్యాయి. ఇవి ఎంతమాత్రం ఇతరుల ఉదారత ఫలితం కాదు. చైనా- భారత్​ విడదీయలేని పొరుగు దేశాలు. ఇరుపక్షాలు మంచి పొరుగు మిత్రులుగా, భాగస్వాములుగా ఉంటూ ఒకరి విజయానికి ఒకరు సహాయపడాలి. డ్రాగన్-ఏనుగు కలయికను సాకారం చేసుకోవడమే సరైన ఎంపిక అవుతుంది. అయితే, చైనా- భారత్​ సామరస్యంగా జీవించడాన్ని కొందరు ఇష్టపడరు. వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా మన మధ్య ఉన్న విభేదాలను పెంచి పోషిస్తుంటారు. 'చైనా ముప్పు' అనే పదాన్ని అతిగా ప్రచారం చేస్తూ మన రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న విభేదాల నుంచి లాభం పొందాలని ఆశిస్తున్నారు. ఇలాంటి సంక్లిష్ట, మారుతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో యువత స్వతంత్రంగా ఆలోచించి వారి అబద్ధపు ప్రచారాల నుంచి బయటకు రావాలి."

--జు ఫీహాంగ్, భారత్​లో చైనా రాయబారి

TAGGED:

CHINA INDIA RELATIONS
CHINA INDIA RELATIONS IMPROVING
INDIA AND CHINA TIES
CHINA INDIA RELATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.