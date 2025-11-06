ETV Bharat / bharat

ప్రేమించుకున్న ఇద్దరు యువతులు - స్థానికుల సాయంతో వివాహం

బంగాల్​లో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన ఇద్దరు మహిళలు- అండగా స్థానికులు

Same Sex Marriage In West Bengal
Same Sex Marriage In West Bengal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 6, 2025 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Same Sex Marriage In West Bengal : ప్రేమ ఎప్పుడు పుడుతుందో, ఎక్కడ మొదలవుతుందో, ఎవరి మధ్య చిగురిస్తుందో అస్సలు చెప్పలేం. అందుకే లవ్​లో ఉన్నవారు తమ ప్రేమను గెలిపించుకోవడానికి చాలా కష్టపడతారు. అచ్చం అలాంటి ఘటనే బంగాల్​లోని సుందర్​బన్స్ జిల్లాలో జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ప్రేమ పుట్టింది అమ్మాయి, అబ్బాయి మధ్య కాదు. ఇద్దరు అమ్మాయిల మధ్య. ఈ క్రమంలో వారు అనేక ఇబ్బందులను ఎదురొడ్డి మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. తాజాగా వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఆ మహిళలు ఎవరు? వారి మధ్య ప్రేమ చిగురించడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలోని మందిర్ బజార్​కు చెందిన రియా సర్దార్, సుందర్​బన్స్ జిల్లాలోని బకుల్తాలాకు చెందిన రాఖీ నస్కర్ ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు. అయితే ఇద్దరు మహిళలు తమ ప్రేమను పెద్దలకు తెలియజేశారు. అయితే రాఖీ తల్లిదండ్రులు రియాతో పెళ్లికి అంగీకరించలేదు. దీంతో రాఖీ ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయింది. మరోవైపు, రియా కుటుంబ సభ్యులు ఆమె ప్రేమకు అండగా నిలిచారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు మహిళల పెళ్లి కోసం రియా కుటుంబం ఇరుగుపొరురువారితో, స్థానిక క్లబ్​తో మాట్లాడింది.

గుడిలో వివాహం
ఫోన్లు, టీవీల్లో అక్కడి స్థానికులు స్వలింగ వివాహాల గురించి విన్నారు. కానీ నిజ జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదు. అయితే వారెవరూ ఇద్దరు మహిళల వివాహానికి అభ్యంతరం చెప్పలేదు. స్థానికంగా ఉన్న ఒక ఆలయంలో రియా, రాఖీ పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేశారు. అక్కడే ఇద్దరు మహిళలు పూల దండలు పరస్పరం మార్చుకుని ఒక్కటయ్యారు.

'కలిసి బతకడానికి ప్రేమే ముఖ్యం'
తాను, రాఖీ కలిసి జీవించాలని నిర్ణయించుకున్నామని రియా చెప్పింది. తన కుటుంబం అందుకు అంగీకరించిందని పేర్కొంది. అందుకే తాము వివాహం చేసుకున్నామని వెల్లడించింది. తాము గత రెండేళ్లుగా కలిసి ఉంటున్నామని స్పష్టం చేసింది. ఇద్దరు వ్యక్తులు జీవితాన్ని పంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు లింగం అడ్డంకి కాదని, ప్రేమ సరిపోతుందని అభిప్రాయపడింది.

తాను రియా ఇంట్లో ఏడెనిమిది నెలలు ఉన్నానని రాఖీ వెల్లడించింది. అప్పుడు ఎటువంటి సమస్య లేకుండా ఆనందంగా ఉన్నామని చెప్పింది. తరువాత తన తండ్రి తమ పెళ్లికి అంగీకరించడానికి నిరాకరించాడని పేర్కొంది. అందుకే తాను ఇల్లు వదిలి పెట్టి వచ్చి రియాను వివాహం చేసుకున్నానని వెల్లడించింది.

'వారు కలకాలం కలిసుండాలి'
ఇద్దరు అమ్మాయిలు వివాహం చేసుకున్నారని స్థానికుడు జలధర్ మండల్ తెలిపాడు. తాను ఇలాంటి వివాహాల గురించి వార్తలు చదివానని, ఎప్పుడూ చూడలేదని పేర్కొన్నాడు. ఇద్దరు మహిళలు కలిసి సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామని అన్నాడు. అందుకే తమ క్లబ్ వారికి సహాయం చేసిందని వెల్లడించాడు.

ఇదే తొలిసారి కాదు
బంగాల్​లో ఇద్దరు మహిళలు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతేడాది సెప్టెంబర్​లో బీర్భూమ్​లో ఇద్దరు మహిళలు వివాహం చేసుకున్నారు. నమితా దాస్, సుష్మితా బెనర్జీ మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో వీరిద్దరికి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారి పెళ్లి పీటల వరకు వెళ్లింది. మరోవైపు, బీర్భూమ్​కు చెందిన బసుదేవ్ తన పురుష భాగస్వామిని వివాహం చేసుకోవడానికి తన భార్యకు విడాకులు ఇచ్చేశాడు. అప్పట్లో ఈ ఘటన సంచలనమైంది.

స్వలింగ సంపర్కుల వివాహానికి చట్టబద్ధత లేదు
స్వలింగ సంపర్కుల వివాహాలకు చట్టబద్ధత కల్పించేందుకు సుప్రీంకోర్టు రెండేళ్ల క్రితం నిరాకరించింది. స్వలింగ సంపర్కుల పెళ్లిళ్లను ప్రత్యేక వివాహాల చట్టం కింద చట్టబద్ధత కల్పించాలంటే దానికి తగ్గట్టు చట్టాన్ని మార్చే పరిధి పార్లమెంటుకు మాత్రమే ఉందని తెలిపింది. కోర్టులు చట్టాలను రూపొందించబోవని, వాటికి భాష్యం చెప్పి అమలయ్యేలా చేస్తాయని వెల్లడించింది. స్వలింగ సంపర్కులు వివక్షకు గురికాకుండా వారి గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించి, హక్కుల్ని కాపాడాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆదేశించింది. తమ వివాహానికి రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రాథమిక హక్కు ఉన్నట్లు స్వలింగ సంపర్కులు చెప్పుకోజాలరని స్పష్టం చేసింది.

'మాకు పురుషులు వద్దు'- పెళ్లి చేసుకున్న ఇద్దరు యువతులు

సేమ్​ సెక్స్​ మ్యారేజ్​ ఇక లీగల్- ఒకేరోజు వందల పెళ్లిళ్లు

TAGGED:

TWO WOMEN MARRIED
TWO WOMEN MARRIED TO EACH OTHER
TWO WOMEN MARRIED WEST BENGAL
TWO MARRIED WOMEN FALL IN LOVE
SAME SEX MARRIAGE IN WEST BENGAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇంట్లో చిన్న పిల్లలున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.