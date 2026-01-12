ETV Bharat / bharat

ఆహారం కోసం ఆవుతో పోరు- తొకముడిచిన చిరుత- వీడియో వైరల్

ఆహారం కోసం ఆవుపై దాడి చేసిన చిరుత- తీవ్రంగా పోరాడిన ఆవు- పారిపోయిన చిరుతపులి

Leopard Cow Fighting In Kota
Leopard Cow Fighting In Kota (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 8:56 PM IST

Leopard Cow Fighting In Kota : ఆహారం కోసం ఆవుపై దాడి చేసిన చిరుతకు చుక్కులు కనిపించాయి. ఆవు ప్రతిఘటించడంతో చివరికి చిరుత తోకముడిచి పారిపోయింది. దీంతో ఆవు ప్రాణాలు నిలిచాయి. ఈ ఆసక్తికరమైన ఘటన రాజస్థాన్​లో జరిగింది. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

చిత్తోర్‌గఢ్ జిల్లా ముకుంద్రా హిల్స్ టైగర్ రిజర్వ్‌లో ఆసక్తికరమైన ఘటన జరిగింది. అడవిలోని కొలిపుర ప్రాంతంలో మేత కోసం ఓ ఆవు వచ్చింది. ఇంతలో ఆవును చూసిన చిరుత దానిపై దాడి చేసింది. బెదరకుండా పులితో తీవ్రంగా ప్రతిఘటించింది. కొంతసేపటి వరకు అవి రెండూ పెనుగులాడాయి. చిరుత తన శక్తినంతా ఉపయోగించి ప్రయత్నించినా ఆవును మాత్రం బలి తీసుకోలేకపోయింది. ఆవు ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా ధైర్యంగా ఎదురుదాడి చేసింది. చివరికి చిరుత తోకముడిచి అడవిలోకి పారిపోయింది. దీంతో ఆవు సురక్షితంగా ప్రాణాలతో బయటపడింది.

ఈ దృశ్యాలను సమీపంలోని రహదారిపై వాహనాల్లో వెళ్తున్న కొందరు తమ మొబైల్ చిత్రీకరించారు. వీడియోను ఆదివారం రోజున చిత్రీకరించినట్లుగా తెలిసిందని అధికారులు తెలిపారు. వీడియోను ఎవరు తీసారన్నది ఇంకా స్పష్టత లేదని, స్థానికుడు అయి ఉంటాడని అధికారులు చెప్పారు.

ఈ ఘటనపై స్పందించిన ముకుంద్రా హిల్స్ టైగర్ రిజర్వ్ డిప్యూటీ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ (DCF) ముత్తు సోమసుందరం స్పందించారు. ఈ వీడియో రిజర్వ్ ప్రాంతానిదేనని ధృవీకరించారు. ప్రస్తుతం ఈ రిజర్వ్​లో ఆరు పులులు మాత్రమే ఉన్నాయని తెలిపారు. రిజర్వ్ పరిసర ప్రాంతాలు, బయటి సరిహద్దుల్లో సుమారు 100కిపైగా చిరుతలు సంచరిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

ఆవుతో పోరు- తొకముడిచిన చిరుత- వీడియో వైరల్ (ETV Bharat)

MUKUNDRA HILLS TIGER RESERVE
LEOPARD COW VIRAL VIDEO IN KOTA
LEOPARD COW FIGHTING IN KOTA

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

