బిహార్ ఎన్నికల్లో అత్యంత పేద అభ్యర్థులు- రూ.5వేల లోపే బ్యాంకు బ్యాలెన్స్లు- సంపన్నులతో ఢీ!
రూ.1,000, రూ.2,000 బ్యాంకు బ్యాలెన్స్లతో ఎన్నికల బరిలోకి- అత్యంత పేద అభ్యర్థితో 'ఈటీవీ భారత్' చిట్చాట్
Published : November 1, 2025 at 7:32 PM IST
Poorest Candidate in Bihar Polls : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన నేతల్లో అత్యధికులు కోటీశ్వరులే. అయితే కొందరు సామాన్యులు సాహసం చేసి వీరితో తలపడుతున్నారు. స్థిర, చరాస్తులేవీ లేకున్నా, బలం, బలగం కలిగిన దిగ్గజ నేతలను ఢీకొంటున్నారు. కేవలం రూ.1,000, రూ.2,000, రూ.5,000 బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కలిగిన పలువురు అభ్యర్థులు నవంబరు 6న తొలి విడత పోలింగ్ జరగనున్న పలు స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ అభ్యర్థులు ఎన్నికల ప్రచారం ఎలా చేస్తున్నారు ? ప్రచార ఖర్చులకు నిధులను ఎలా సమకూర్చుకుంటున్నారు ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సామాన్యుల ఆత్మస్థైర్యం
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థి నామినేషన్ వేయడానికి రూ.10వేలను డిపాజిట్ చేయాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు రూ.5వేలను డిపాజిట్ చేసి నామినేషన్ వేయాలి. ఇంతకంటే తక్కువ రేంజులో ఆస్తులు, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కలిగిన పలువురు వ్యక్తులు ఆత్మస్థైర్యంతో నామినేషన్లు వేశారు. భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కును సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. వారంతా మేం సైతం ఎన్నికల ప్రచార బరిలోనూ దూసుకెళ్తున్నారు. తమతమ స్థాయిల్లో ప్రజలను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
అభ్యర్థుల సగటు ఆస్తి విలువ : రూ.3.26 కోట్లు
అసోసియేషన్ ఫర్ డెమొక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ఏడీఆర్), బిహార్ ఎలక్షన్ వాచ్ కీలకమైన సమాచారంతో తాజాగా ఓ సంయుక్త నివేదికను విడుదల చేశాయి. దాని ప్రకారం, నవంబరు 6న తొలి విడత పోలింగ్ జరగనున్న 121 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో మొత్తం 1,303 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేశారు. ఈ అభ్యర్థుల సగటు ఆస్తుల విలువ రూ.3.26 కోట్లు.
ముజాహిద్ ఆలం : ఆస్తుల విలువ రూ.1000
బిహార్లోని దర్భంగ అర్బన్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి మహ్మద్ ముజాహిద్ ఆలం పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన ఎస్యూసీఐ (కమ్యూనిస్ట్) పార్టీ తరఫున ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు. బిహార్ ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్న అత్యంత పేద అభ్యర్థి ఆయనే. ముజాహిద్ ఆలం చరాస్తుల విలువ వెయ్యి రూపాయలే అని ఎన్నికల అఫిడవిట్లో ఉంది. గణిత శాస్త్ర గ్రాడ్యుయేట్ అయిన ముజాహిద్ ఆలం, ప్రస్తుతం ఓ ప్రైవేటు స్కూలులో టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు.
శత్రుఘ్న వర్మ : ఆస్తుల విలువ రూ.1000
పట్నాలోని బార్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పీపుల్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున శత్రుఘ్న వర్మ పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన మొత్తం ఆస్తుల విలువ కూడా వెయ్యి రూపాయలే.
శివ కుమార్ యాదవ్ : ఆస్తుల విలువ రూ.2,023
ముజఫర్పూర్ జిల్లాలోని మినాపూర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి శివ కుమార్ యాదవ్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన మొత్తం ఆస్తుల విలువ కేవలం రూ.2,023.
కయాముద్దీన్ అన్సారీ : బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ రూ.5వేలు
అరా అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి విపక్ష మహా ఘట్బంధన్ కూటమిలోని సీపీఐ-ఎంఎల్ పార్టీ తరఫున కయాముద్దీన్ అన్సారీ పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన వద్ద రూ.20వేల నగదు, రూ.5వేల బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి.
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన అత్యంత నిరుపేద అభ్యర్థి మహ్మద్ ముజాహిద్ ఆలంతో 'ఈటీవీ భారత్' మాట్లాడింది. ఎన్నికల కోసం సన్నద్ధత, ప్రచార ఖర్చులు, పోటీలో ఉన్న సంపన్న అభ్యర్థుల వివరాలపై ఆయన అభిప్రాయాలను సేకరించింది.
ఈటీవీ భారత్ : ఈ ఎన్నికల్లో ఎందుకు పోటీ చేస్తున్నారు ?
'నేను ప్రజల్లో మార్పును తెచ్చేందుకు, వారిని చైతన్యపర్చేందుకే ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నాను. నేను ఎస్యూసీఐ (కమ్యూనిస్ట్) పార్టీ సభ్యుడిని. మా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు సీవై ఘోశ్ ఎన్నికలను మోసపూరిత విధానంగా అభివర్ణించారు. ప్రజా ఉద్యమాలతోనే సామాజిక మార్పు సాధ్యమవుతుందన్నారు. ప్రజలు ఎన్నికల్లో పాల్గొంటారు. అందుకే మా పార్టీ కూడా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తోంది. తద్వారా ప్రజలకు చేరువ అవుతోంది. ఈ చనువుతో భవిష్యత్తులో ప్రజా ఉద్యమాలు చేస్తాం' అని ముజాహిద్ ఆలం సమాధానిమిచ్చారు.
ఈటీవీ భారత్ : మీకు పోటీగా కోటీశ్వరులు ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు, ప్రజా మద్దతును ఎలా కూడగడుతున్నారు ?
ముజాహిద్ ఆలం : అన్ని పార్టీలు పెట్టుబడిదారీ వర్గం నుంచి వచ్చే విరాళాలతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాయి. కానీ మేం ప్రజలు, ఉపాధ్యాయులు, మేధావుల మద్దతుతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాం. ప్రజలే నన్ను ఈ ఎన్నికలకు నామినేట్ చేశారు. చరిత్ర నుంచి మనం చాలా నేర్చుకున్నాం. ప్రేమ్చంద్, భగత్ సింగ్ లాంటి మహనీయులు ఆస్తులేం లేకున్నా దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడారు.
ఈటీవీ భారత్ : ప్రజలు మిమ్మల్ని ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నారా ?
ముజాహిద్ ఆలం : అవును, ప్రజలు ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం బిహార్ ప్రజల్లో తీవ్ర నిరాశావాదం ఉంది. వారు మార్పును కోరుకుంటున్నారు. ఈ తరుణంలో నా లాంటి అభ్యర్థులకు ప్రజలకు అండగా నిలుస్తారు. ప్రజాశక్తిని మనం తక్కువ అంచనా వేయలేం.
ఈటీవీ భారత్ : ఎన్నికల ప్రచారం అంటే అనేక ఖర్చులు ఉంటాయి, మీరు వాటిని ఎలా భరిస్తున్నారు ?
ముజాహిద్ ఆలం : ఇందుకోసం మేం ప్రజల నుంచి విరాళాలు సేకరిస్తున్నాం. సమాజంలోని అన్ని వర్గాల నుంచి మద్దతు కోరుతున్నాం. ఓట్లు వేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం.
ఎమ్మెల్యేల్లో ఎంతమంది సంపన్నులు ?
బిహార్లోని ఎమ్మెల్యేలలో 194 మంది (80 శాతం) కోటీశ్వరులే అని అసోసియేషన్ ఫర్ డెమొక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ఏడీఆర్) తెలిపింది. వారంతా అధికారికంగా ప్రకటించిన మొత్తం ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ.1,12,161 కోట్లు. దీని అర్థం బిహార్ శాసనసభలోని చాలా మంది సభ్యులు చాలా ధనవంతులు.
బిహార్లోని కోటీశ్వర ఎమ్మెల్యేల లెక్కను పార్టీలవారీగా చూస్తే, నంబర్ 1 స్థానంలో విపక్ష ఆర్జేడీ పార్టీ ఉంది. ఈ పార్టీకి చెందిన 72 మంది ఎమ్మెల్యేలలో 63 మంది (88 శాతం) కోటీశ్వరులే.
బీజేపీకి చెందిన 72 మంది, జేడీయూకు చెందిన 39 మంది, కాంగ్రెస్కు చెందిన 13 మంది, హెచ్ఏఎమ్ (సెక్యులర్)కు చెందిన ఇద్దరు, సీపీఐ(ఎంఎల్)కు చెందిన ఒకరు, సీపీఐ, సీపీఎం, మజ్లిస్ పార్టీలకు చెందిన చెరొక్కరు, ఇద్దరు స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేలు కోటీశ్వరులే.