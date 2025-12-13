Telangana Panchayat Elections Results2025

‘బస్తర్ ఒలింపిక్స్’లో 761 మంది మాజీ మావోయిస్టులు - సత్తా చాటేందుకు క్రీడాకారులుగా బరిలోకి

‘బస్తర్ ఒలింపిక్స్’లో క్రీడాకారులుగా మాజీ మావోయిస్టులు - పోటీల్లో పాల్గొంటున్న ఒక్కో మావోయిస్టు వెనుక ఒక్కో ఫ్లాష్ బ్యాక్ - నాడు అడవుల్లో ప్రాక్టీస్‌తో రాటుదేలారు

Maoists in Bastar Olympics
Maoists in Bastar Olympics (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 5:09 PM IST

Former Maoists In Bastar Olympics : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బస్తర్‌ ప్రాంతం ఒకప్పుడు మావోయిస్టుల కంచుకోట. డివిజన్ స్థాయి ‘బస్తర్ ఒలింపిక్స్’ క్రీడాపోటీలు డిసెంబరు 11న జగదల్‌పూర్‌లో ప్రారంభమయ్యాయి. బస్తర్‌ ప్రాంతం పరిధిలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి వేలాది మంది అథ్లెట్లు ఈ పోటీల్లో పాల్గొంటున్నారు. జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయిన 761 మంది మాజీ మావోయిస్టులు కూడా ఈ అథ్లెట్ల జాబితాలో ఉండటం విశేషం. వీరిలో చాలామంది మహిళలు సైతం ఉన్నారు. ఒకప్పుడు భద్రతా బలగాలు, పోలీసులపై దాడి కోసం శక్తియుక్తులను ఉపయోగించిన మాజీ మావోయిస్టులు, ఇప్పుడు తమ అథ్లెటిక్ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించి అందరితో భళా అనిపిస్తున్నారు.

నాడు అడవుల్లో నేడు ‘బస్తర్ ఒలింపిక్స్’లో
మాజీ మావోయిస్టులు గతంలో అడవుల్లో ఉన్నప్పుడు శారీరక ఫిట్‌నెస్‌ కోసం చాలా రకాల క్రీడలు ఆడేవారు. రన్నింగ్, హైజంప్, లాంగ్ జంప్, వాలీబాల్, కబడ్డీ, ఖోఖో, ఆర్చరీ వంటి క్రీడలను ప్రాక్టీస్ చేసేవారు. లాంగ్ జంప్, హై జంప్ ప్రాక్టీస్ కోసం చిన్నపాటి కాలువల పైనుంచి దూకేవాళ్లు. తుపాకులతో నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని గురిపెట్టి షూట్ చేయడాన్ని అభ్యాసం చేసేవారు. వీటికి తోడు రోజూ ఉదయాన్నే వ్యాయామాలు చేసేవారు. ఈ ఫిట్‌నెస్ దన్నుతో భద్రతా బలగాలు, పోలీసు టీమ్‌లపై దాడులు చేసేవారు. ఇప్పుడు జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయిన మాజీ మావోయిస్టులు తమ క్రీడా నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించేందుకు, ఫిట్‌నెస్‌ను చాటుకునేందుకు ‘బస్తర్ ఒలింపిక్స్’ క్రీడాపోటీల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు.

Maoists in Bastar Olympics
బస్తర్ ఒలింపిక్స్​లో మావోయిస్టులు (ETV Bharat)

అడవుల్లో అలా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్లం : మున్నా మాండవి, మాజీ మావోయిస్టు
‘‘నా పేరు మున్నా మాండవి. పాఠశాల దశలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని నారాయణపూర్ జిల్లా ఓర్చా బ్లాక్ పరిధిలోని ఒక ఆశ్రమంలో చదువుకునే వాడిని. ఆ సమయంలో మావోయిస్టు సంస్థ సభ్యులు చేతన థియేటర్ గ్రూప్ ద్వారా కళా ప్రదర్శనను నిర్వహించారు. నేను దాన్ని చూసి ప్రభావితుడినై మావోయిస్టులలో చేరిపోయాను. నాకు మావోయిస్టు సంస్థలోని బాల్ సంగం విభాగంలో ఒక పదవిని ఇచ్చారు. అనంతరం మావోయిస్టు పార్టీ సభ్యుడిగా మారాను. నాకు సింగిల్ షాట్ రైఫిల్‌ను ఇచ్చారు. దానితో రోజూ షూటింగ్‌ను ప్రాక్టీస్ చేయించేవారు. అడవుల్లో ఉండగా విల్లు, బాణాలతో ఆర్చరీని కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్లం. ఫిట్‌నెస్ కోసం మాతో వాలీబాల్, రన్నింగ్, హైజంప్, లాంగ్ జంప్ వంటి క్రీడలను మావోయిస్టులు ఆడించేవారు. కొంతకాలం క్రితమే నేను మావోయిస్టు సంస్థ నుంచి బయటికి వచ్చేశాను. ఇప్పుడు బస్తర్ ఒలింపిక్స్‌లో ఆర్చరీ విభాగంలో తలపడుతున్నాను’’ అని మాజీ మావోయిస్టు మున్నా మాండవి తెలిపారు.

Maoists in Bastar Olympics
బస్తర్ ఒలింపిక్స్​లో మావోయిస్టులు (ETV Bharat)

వాలీబాల్, లాంగ్ జంప్, హై జంప్‌లో సత్తా చాటుతా : శ్యామ్ కశ్యప్, మాజీ మావోయిస్టు
‘‘నా పేరు శ్యామ్ కశ్యప్. నేను 2018 సంవత్సరంలో మావోయిస్టు ఉద్యమంలో చేరాను. నాకు తుపాకులను ఇచ్చారు. వాటితో షూట్ చేయడాన్ని మావోయిస్టులు నేర్పించారు. ఫిట్‌నెస్‌ కోసం అడవుల్లోనే మాతో రన్నింగ్ చేయించేవారు. లాంగ్ జంప్, హై జంప్ ప్రాక్టీస్ చేయించేవారు. వాలీబాల్ ఆడించేవారు. కొంత కాలం క్రితమే నేను జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయాను. ఆనాడు భద్రతా బలగాలతో పోరాటం కోసం నా ఫిట్‌నెస్‌ను ఉపయోగించాను. నేడు నా ట్యాలెంట్‌ను చాటుకునేందుకు ‘బస్తర్ ఒలింపిక్స్’ క్రీడాపోటీల్లో పాల్గొంటున్నాను. వాలీబాల్, లాంగ్ జంప్, హై జంప్ విభాగాల్లో నా సత్తాను చాటుతాను’’ అని మాజీ మావోయిస్టు శ్యామ్ కశ్యప్ తెలిపారు.

Maoists in Bastar Olympics
బస్తర్ ఒలింపిక్స్​లో మావోయిస్టులు (ETV Bharat)

కాలువల పైనుంచి హై జంప్ చేసేవాళ్లం : సుబరు పొదియాం, మాజీ మావోయిస్టు
‘‘నా పేరు సుబరు పొదియాం. నేను 2009లో మావోయిస్టు సంస్థలో చేరాను. డీసీవీఎం పదవిని మావోయిస్టు సంస్థ ఆనాడు నాకు ఇచ్చింది. నా దగ్గర ఎస్‌ఎల్‌ఆర్ రైఫిల్‌ ఉండేది. దానితో రోజూ షూటింగ్‌ను ప్రాక్టీస్ చేయించేవారు. ప్రతిదినం మాతో అడవుల్లో రన్నింగ్ చేయించేవారు. హైజంప్, లాంగ్ జంప్ కోసం కాలువలను దాటించే వాళ్లు. ఎక్కువగా కబడ్డీ, ఖోఖో ఆడించేవారు. అప్పట్లో మావోయిస్టుల తరఫున భద్రతా బలగాలతో తలపడ్డాను. చివరకు తప్పును గ్రహించి 2025 అక్టోబరు మావోయిస్టు సంస్థ నుంచి బయటికి వచ్చేశాను. ఇప్పుడు నా క్రీడా నైపుణ్యాలను చూపించేందుకు ‘బస్తర్ ఒలింపిక్స్’ క్రీడాపోటీలకు వచ్చాను’’ అని మాజీ మావోయిస్టు సుబరు పొదియాం పేర్కొన్నారు.

Maoists in Bastar Olympics
బస్తర్ ఒలింపిక్స్​లో మావోయిస్టులు (ETV Bharat)

