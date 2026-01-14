ETV Bharat / bharat

ఆ రాష్ట్రంలోని గ్రామాలకు నేపాలీ టెలికాం కంపెనీల నుంచి మొబైల్ సిగ్నల్స్- దీంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ఫోన్ వినియోగదారులు- తమ ప్రాంతంలో టవర్లు ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి

Nepali Mobile Signals In Uttarakhand
ETV Bharat Telugu Team

January 14, 2026

Nepali Mobile Signals In Uttarakhand : మనం ఫోన్​లో మాట్లాడాలన్నా, వీడియో కాల్ చేయాలన్నా, గూగుల్ సెర్చ్ చేయాలన్నా, యూట్యూబ్ చూడాలన్నా సిగ్నల్స్ ఉండాల్సిందే. లేదంటే ఇవేవీ సాధ్యం కాదు. అయితే మన దేశంలోని ఓ ప్రాంతానికి పొరుగు దేశం నుంచి మొబైల్ సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో అందుకు గల కారణాలు ఏంటి? భారతీయులు సిగ్నల్స్ అందుకుంటున్న వేరే దేశమేదో? తెలుసుకుందాం పదండి.

నేపాల్ నుంచి భారతీయులకు సిగ్నల్స్
ఉత్తరాఖండ్ సరిహద్దులో ఉన్న పిథోర్​గఢ్‌ జిల్లా నేపాల్​తో బోర్డర్​ను పంచుకుంటోంది. ఈ జిల్లాలోని అనేక గ్రామాలకు భారతీయ టెలికాం కంపెనీల నుంచి కాకుండా నేపాలీ టెలికాం కంపెనీల నుంచి సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి. జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం పిథోర్​గఢ్ నుంచి కేవలం 18-20 కి.మీల దూరంలో ఉన్న కొన్ని గ్రామాల్లో భారతీయ టెలికాం కంపెనీలకు సంబంధించిన టవర్లు ఎక్కువగా లేవు. దీంతో సరైన సిగ్నల్స్ రాకపోవడంతో ఆ ఊర్ల ప్రజలకు తిప్పలు తప్పట్లేదు. దీంతో మొబైల్ యూజర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వీడియో కాల్స్, ఇతర సేవల కోసం నానావస్థలు పడుతున్నారు.

నేపాల్ సరిహద్దుకు ఆనుకుని ఉన్న పిథోరగఢ్ గ్రామం

పిథోర్​గఢ్ జిల్లాలోని మునకోట్ బ్లాక్ నేపాల్ సరిహద్దుకు ఆనుకొని ఉంది. అయితే భారత భూభాగంలో పరిమిత టెలికాం కంపెనీల టవర్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. దీంతో మునకోట్ లోని వడ్డా, బాడాల్, ఝులఘాట్ పరిసర గ్రామాలు వీక్ సిగ్నల్స్ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాయి. అంతేకాకుండా నేపాల్​లోని టవర్ల నుంచి ఆ గ్రామాల మొబైల్ వినియోగదారులకు సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి. అయితే దేశీయ టెలికాం కంపెనీల నుంచి మొబైల్ సిగ్నల్స్ రాకపోవడం ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

విద్యార్థులకు అవస్థలు
సరిగ్గా సిగ్నల్స్ అందకపోవడం విద్యార్థులు ఆన్​లైన్​లో చదువుకోలేకపోతున్నారని సమస్య ఎదుర్కొంటున్న గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. వంట గ్యాస్​ను కూడా బుకింగ్ చేసుకోలేకపోతున్నామని వాపోతున్నారు. వీడియో కాల్ ఇప్పటికీ తమకు ఒక కలగానే మిగిలిపోయిందని అంటున్నారు.

ప్రపంచం డిజిటల్ యుగంలో ఉన్నప్పటికీ, తాము పురాతన కాలంలో జీవిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుందని సామాజిక కార్యకర్త అనిల్ చంద్ తెలిపారు. "మా గ్రామం పిథోర్ గఢ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి కేవలం 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. మా ఊర్లో జనాభా కాస్త ఎక్కువ. మొబైల్ సిగ్నల్ రాకపోవడం వల్ల మట్కోడా, బసేరా, సిర్కుచ్, జఖ్పంత్, మజిర్కండ, చ్యౌడి, జర్కాని, ధోలాఖోల్, కటియాని ప్రజలు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. మాయలేఖ్​లో టవర్ ఏర్పాటు చేస్తే మా గ్రామాల్లో కమ్యూనికేషన్ సేవలను మెరుగుపర్చవచ్చు" అని అనిల్ చంద్ పేర్కొన్నారు.

పిథోర్​గఢ్‌ గ్రామాలు

"మొబైల్ టవర్​ను కోరుతూ పలువురు రాజకీయ నాయకులు, అధికారులకు 1046 మెమోరాండమ్​లు సమర్పించాను. ఎమ్మెల్యే, ఎంపీని కూడా అనేక సార్లు కలిసి ఇదే విషయంపై విజ్ఞప్తి చేశాను. ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రికి సైతం మా సమస్యను లేఖ ద్వారా తెలియజేశాను. అయినా ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకపోయింది." అని అనిల్ చంద్ వెల్లడించారు.

సిగ్నల్ సమస్యతో ప్రజలు ఇబ్బందులు
నేపాల్ సరిహద్దులో ఉన్న కనాలిచ్చినా, ధార్చులా డెవలప్ మెంట్ బ్లాక్​లలో వేలాది మంది ఇప్పటికీ మొబైల్ సిగ్నల్ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ధార్చులా-పంచేశ్వర్ వరకు 100 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో భారతీయ మొబైల్ కంపెనీలకు బదులుగా నేపాలీ టెలికాం కంపెనీల నుంచి సిగ్నల్స్ అందుకుంటున్న గ్రామాలు ఇప్పటికీ చాలా ఉన్నాయి. బీఎస్ఎన్ఎల్​తో సహా ప్రైవేట్ కంపెనీలు చాలా ప్రాంతాలలో టవర్లను ఏర్పాటు చేశాయి. అయినప్పటికీ యూజర్లకు ఇప్పటికీ సరైన సిగ్నల్స్ రావడం లేదు.

నేపాల్ మొబైల్ సిగ్నల్స్ వస్తున్న గ్రామాలు

కలెక్టర్ ఏమన్నారంటే?
పిథోర్​గఢ్ జిల్లాలోని కొన్ని గ్రామాల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సిగ్నల్స్ సమస్యపై ఆ జిల్లా కలెక్టర్ ఆశిశ్ స్పందించారు. ఈ సమస్యపై మొబైల్ కంపెనీలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. "ఇప్పటికే ఈ విషయంలో బీఎస్ఎన్ఎల్​కు ఆదేశాలు జారీ చేశాం. జిల్లాలోని కమ్యూనికేషన్ సేవలు లేని ప్రాంతాల్లో త్వరలో టవర్లను ఏర్పాటు చేస్తామని బీఎస్ఎల్ హామీ ఇచ్చింది. టవర్లు లేని చోట వాటిని ఏర్పాటు చేయాలని టెలికాం కంపెనీలకు సూచించాం. నేపాల్ సరిహద్దులో ఉన్న గ్రామాల్లో బీఎస్ఎన్ఎల్, జియో టవర్ల ఏర్పాటుకు చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతాలలో కమ్యూనికేషన్ సేవలు త్వరలో పునరుద్ధరిస్తారు." అని ఆశిశ్ పేర్కొన్నారు.

నేపాలీ మొబైల్ సిగ్నల్స్ ఏమైనా ముప్పు ఉందా?
సాధారణంగా ప్రతి దేశం ఇతర దేశాల మొబైల్ సిగ్నల్‌ లను నిరోధించడానికి దాని సరిహద్దుల వెంట జామర్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది. విదేశీ మొబైల్ సిగ్నల్స్ భద్రతా ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తాయి. పొరుగు దేశాలకు చెందిన ముఖ్యమైన వ్యక్తుల లొకేషన్, కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. విదేశీ మొబైల్ నెట్​వర్క్​లు నేరస్థులు, ఉగ్రవాదులు దేశ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడటానికి సహాయపడతాయి.

