ప్రతి రెండు ఇళ్లలో ఒక ఉపాధ్యాయుడు- 'గురు గ్రామ్స్'గా పేరు- టీచర్స్ విలేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసా?
టీచర్ ఉద్యోగాల సాధనలో ఆ రెండు గ్రామాలు అదుర్స్- ఆ రెండు ఊర్లలో 120 మంది ఉపాధ్యాయులు- రైల్వే, ఇతర ప్రభుత్వ జాబ్స్ను సాధించిన గ్రామస్థులు
Published : July 29, 2026 at 7:05 PM IST
Teachers Villages In Bihar : ఏదైనా చిన్న ఊర్లో పది లేదంటే పదిహేను మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉండడం సాధారణమే. గ్రామంలో ఎన్ని ఇళ్లు ఉన్నాయో అందులో సగం సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులు ఉండడం చాలా అరుదు. అయితే బిహార్ రాష్ట్రం నలంద జిల్లాలోని రాజ్గిర్ ప్రాంతం మాత్రం టీచర్ ఉద్యోగాల్లో దూసుకెళ్తోంది. రాజ్గిర్ పరిధిలోని గంజ్పర్ టోలాలో 100 ఇళ్లు ఉంటే 50 మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. అలాగే ఆ గ్రామానికి పక్కనే ఉన్న ఉపాధ్యాయ్ టోలాలో 70 మంది టీచర్స్ ఉన్నారు. అంటే ఆ రెండు చిన్న గ్రామాల్లో కలిపి ఏకంగా 120 మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారన్నమాట. అందుకే రాజ్గిర్ ప్రాంతంలోని ఈ రెండు ఊర్లను 'గురు గ్రామ్స్'గా పిలుస్తున్నారు.
నీతీశ్ ప్రభుత్వ చొరవతో
2005లో నీతీశ్ కుమార్ సర్కార్ 'సర్టిఫికేట్ చూపించండి, ఉద్యోగం పొందండి' అనే విధానంతో శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయుల నియామక ప్రక్రియను ప్రారంభించినప్పుడు ఈ గ్రామాల తలరాత మారింది. గంజ్పర్ టోలా, ఉపాధ్యాయ్ టోలాకు చెందిన యువత నాగ్పుర్లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని పెద్ద సంఖ్యలో టీచర్ జాబ్స్ను సాధించారు. దీంతో స్ఫూర్తి పొందిన మరికొందరు శిక్షణ తీసుకుని తదుపరి ఊపాధ్యాయ నియామక పరీక్షల్లో జాబ్ కొట్టారు. క్రమంగా రెండు గ్రామాల్లో ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య పెరిగింది. నేడు ఈ రెండు ఊర్లలో సుమారు 120 మంది టీచర్స్ ఉన్నారు.
ఈ విజయానికి అక్కడ బీజం పడింది!
ఈ గ్రామాల్లో విద్యా విప్లవానికి ప్రధాన కారణం దివంగత కిశోరి ప్రసాద్ యాదవ్. స్వతహాగా టీచర్ అయిన కిశోరి ప్రసాద్ 1990లలో శారదా హోటల్ సమీపంలోని ఒక టీ స్టాల్ వద్ద నాగ్పుర్కు చెందిన కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ వివేక్కు కలవడంతో ఈ గ్రామాల దశ మారింది. వివేక్, కిశోరి ప్రసాద్ చర్చించుకుని గ్రామాల్లోని యువతకు ఉపాధ్యాయ సంబంధిత శిక్షణ ఇప్పించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కిశోరి ప్రసాద్ యువతను శారీరక విద్య (B.P.Ed ) శిక్షణ కోసం నాగ్పుర్కు పంపడం ప్రారంభించారు. అలా ఆ గ్రామాల్లో చాలా మంది టీచర్ ఉద్యోగాలను సాధించారు.
ఎన్నో స్ఫూర్తిదాయక జీవితాలు
గంజ్పర్ టోలాకు చెందిన అనేకమంది ఉపాధ్యాయుల విజయగాథలు అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నాయి. ఆ ఊరికి చెందిన చిత్రరంజన్ అనే వక్తి ఫూలే దంపతులకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ఎక్కువగా చదివేవారు. అలాగే ఫూలే ఆలోచనల ద్వారా ఎంతో ప్రభావితమయ్యారు. ఆయన బీఈడీ, ఎల్ఎల్బీ పూర్తి చేశారు. పట్నా సివిల్ కోర్టులో ఐదేళ్లపాటు న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ చేశారు. అయినప్పటికీ టీచర్ కావాలనే ఆశయంతో కష్టపడి చదివి విజయం సాధించారు.
తండ్రి బాటలో తనయ
ఆ ఊరికి చెందిన మాధవి కుమారి కూల్ సిలావ్లోని అప్గ్రేడెడ్ సెకండరీ స్కూల్కు ప్రిన్సిపల్గా పనిచేస్తున్నారు. మగధ్ యూనివర్సిటీలో గణితం,సైన్స్ విభాగాల అధిపతిగా పనిచేసిన తన తండ్రి డాక్టర్ రామ్ లఖన్ ప్రసాద్ స్ఫూర్తితో ఆమె ఉపాధ్యాయురాలిగా మారారు. "నేను రాస్ బిహారీ హైస్కూల్లో 13 ఏళ్లపాటు ఫిజిక్స్ టీచర్గా పనిచేశాను. 2023లో బిహార్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులరాలయ్యాను. ప్రస్తుతం ఉపక్రమిత్ మాధ్యమిక్ విద్యాలయకు ప్రిన్సిపల్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాను" అని మాధవి కుమారి తెలిపారు. మరోవైపు, టీచర్స్ నియామక విధానంపై బిహార్ రాష్ట్ర సెకండరీ ఉపాధ్యాయుల సంఘం అధ్యక్షుడు డాక్టర్ గణేశ్ శంకర్ పాండే అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగ నియామక విధానంలో గతానికి, ఇప్పటికి చాలా తేడా ఉందన్నారు. గతంలో బీఈడీ, శిక్షణ ఆధారంగా ఉపాధ్యాయ నియామకాలు సులభంగా జరిగేవని చెప్పారు. టీచర్స్కు పెన్షన్లు, నిర్ణీత వేతన శ్రేణుల వంటి ప్రయోజనాలు లభించేవన్నారు. అయితే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయుల నియామక ప్రక్రియను చాలా క్లిష్టతరం చేసిందని పేర్కొన్నారు.
స్ఫూర్తిదాయకంగా గ్రామాలు
రాజ్గిర్లోని ఉన్న గంజ్పర్ టోలా, ఉపాధ్యాయ్ టోలా అనే గ్రామాలు విద్యా కుసుమాలను నిరంతరం వ్యాప్తి చేస్తున్నాయి. ఈ రెండు గ్రామాల యువత టీచర్ ఉద్యోగాలను సాధించి జీవితంలో స్థిరపడుతున్నారు. అలాగే తమ వద్ద చదివే విద్యార్థులకు బాగా విద్యా భోదన చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో స్టూడెంట్స్ను మంచి విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ చిన్న పల్లెటూర్లు నలంద జిల్లా మొత్తంలో విద్యా నైపుణ్యానికి ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ గ్రామస్థులు టీచర్స్గానే కాకుండా రైల్వే వంటి వివిధ రంగాలలో ఉద్యోగాలు సంపాదించారు.
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