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బెంచ్​ను ఏర్పాటు చేసే అధికారం NCLTకి లేదు : సుభాశ్ చంద్ర

వ్యక్తిగత దివాలా కేసులో ఐదుగురు సభ్యులతో బెంచ్‌ ఏర్పాటు చేయడంపై సుభాశ్ చంద్ర అభ్యంతరం- ఎన్‌సీఎల్‌టీకి అలాంటి బెంచ్‌ ఏర్పాటు చేసే అధికారం లేదన్న సీనియర్‌ న్యాయవాది

Subhash Chandra on NCLT Bench
ఎస్సెల్‌ గ్రూప్‌ ఛైర్మన్‌ సుభాశ్ చంద్ర (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2026 at 4:33 PM IST

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Subhash Chandra on NCLT Bench : ఎస్సెల్‌ గ్రూప్‌ ఛైర్మన్‌ సుభాశ్ చంద్ర వ్యక్తిగత దివాలా కేసులో న్యాయపరమైన వివాదం మరో మలుపు తిరిగింది. కేసును విచారించేందుకు నేషనల్‌ కంపెనీ లా ట్రైబ్యునల్‌ (ఎన్​సీఎల్​టీ) ఏర్పాటు చేసిన ఐదుగురు సభ్యుల బెంచ్‌పై సుభాశ్ చంద్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. అలాంటి బెంచ్‌ను ఏర్పాటు చేసే అధికారం ఎన్‌సీఎల్‌టీకి లేదని బుధవారం ఆయన తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది సస్మిత్‌ పాత్ర, నేషనల్‌ కంపెనీ లా అప్పిలేట్‌ ట్రైబ్యునల్‌ (ఎన్​సీఎల్​ఏటీ) ముందు వాదించారు. ఎన్‌సీఎల్‌టీ తీసుకున్న నిర్ణయం తప్పిదపూరితమైనదని, చట్టపరంగా సరైనది కాదని పాత్ర పేర్కొన్నారు. ఐదుగురు సభ్యులతో బెంచ్‌ ఏర్పాటు చేసేందుకు ట్రైబ్యునల్‌కు ఉన్న అధికారంపై ఆయన ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.

సుభాశ్ చంద్ర వ్యక్తిగత దివాలా కేసులో ఎన్‌సీఎల్‌టీ డివిజన్‌ బెంచ్‌ గతంలో భిన్నాభిప్రాయాలతో కూడిన తీర్పు ఇచ్చింది. దీంతో మూడో సభ్యుడిగా నీలేశ్‌ శర్మను నియమించారు. ఈ మూడో సభ్యుడి ఉత్తర్వును ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన బెంచ్‌ మంగళవారం నిలిపివేసింది. దీనిపైనే సుభాశ్ చంద్ర తరఫు న్యాయవాది అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఐదుగురు సభ్యుల బెంచ్‌ ఏ అధికారంతో మూడో సభ్యుడి ఉత్తర్వును నిలిపివేసిందని ప్రశ్నించారు. అసలు ఆ ఐదుగురు సభ్యులు ఎప్పుడు కలిసి విచారణ జరిపారు? ఎలాంటి ప్రక్రియ చేపట్టారు? ఒకే ఉత్తర్వును నిలిపివేయడానికి ఆ బెంచ్‌కు ఏ ఆధారం ఉందని ప్రశ్నించారు. బెంచ్​ను ఏర్పాటు చేశాక మూడో సభ్యుడు నీలేశ్‌ శర్మ ఇచ్చిన ఉత్తర్వును మాత్రమే నిలిపివేయడం కూడా సరికాదని వాదించారు. ఒకవేళ బెంచ్‌ ఈ కేసులో జోక్యం చేసుకోవాల్సి వస్తే, డివిజన్‌ బెంచ్‌ ఇచ్చిన భిన్నాభిప్రాయాల ఉత్తర్వులతో సహా మూడు ఉత్తర్వులనూ పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉందన్నారు. సొలిసిటర్‌ జనరల్‌ దాఖలు చేసిన అప్పీల్‌ను ఉపసంహరించుకోవాలన్న ప్రతిపాదననూ ఆయన వ్యతిరేకించారు.

'మూడు భిన్న అభిప్రాయాలు వచ్చాయి'
రుణదాతల తరఫున వాదించిన సొలిసిటర్‌ జనరల్‌ తుషార్‌ మెహతా, మూడో సభ్యుడి ఉత్తర్వుపై దాఖలైన అప్పీల్‌ను ప్రస్తుతానికి పరిష్కరించి, అవసరమైతే తిరిగి విచారణకు తీసుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని సూచించారు. ఈ కేసులో పరిస్థితులు చాలా ప్రత్యేకమైనవని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇప్పటివరకు మూడు వేర్వేరు అభిప్రాయాలు వెలువడ్డాయని, అవి పరస్పరం భిన్నంగా ఉన్నందున పెద్ద బెంచ్‌ ఈ అంశాన్ని పరిశీలించడం సముచితమని వాదించారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీ కార్యనిర్వహణ ఛైర్‌పర్సన్‌ జస్టిస్‌ యోగేశ్‌ ఖన్నా నేతృత్వంలోని బెంచ్‌ స్పందించింది. ఐదుగురు సభ్యుల బెంచ్‌ ఏర్పాటు అంశం ప్రస్తుతం తమ ముందున్న ప్రధాన సవాలు కాదని వ్యాఖ్యానించింది. దీనిపై తుషార్‌ మెహతా స్పందిస్తూ, ఐదుగురు సభ్యుల బెంచ్‌ ఏర్పాటు ఉత్తర్వును సుభాశ్ చంద్ర తరఫు వారు విడిగా సవాలు చేసేందుకు అనుమతించాలని సూచించారు. అయితే ప్రస్తుత అప్పీల్‌ మాత్రం కొనసాగాలని కోరారు. దీనికి ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీ అంగీకరించలేదు.

'మీడియా కోసం కోర్టును వాడొద్దు'
విచారణ సందర్భంగా సుభాశ్ చంద్ర తరఫు న్యాయవాది మరో అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. రూ.22,006 కోట్ల రుణదాతల క్లెయిమ్‌లకు రూ.6.5 కోట్ల చెల్లింపు ప్రతిపాదన కారణంగా సుభాశ్ చంద్రపై దేశవ్యాప్తంగా విమర్శలు వచ్చాయని చెప్పారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఆ చెల్లింపు ప్రణాళికకు తుది ఆమోదం లభించలేదని తెలిపారు. దీనిపై సొలిసిటర్‌ జనరల్‌ తుషార్‌ మెహతా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. కోర్టు వేదికను న్యాయపరమైన అంశాలకు కాకుండా బయట ప్రచారం కోసం ఉపయోగించకూడదని అన్నారు. ఈ వాదనలు మరుసటి రోజు మీడియాలో ప్రచురించేందుకు కోర్టులో ప్రస్తావిస్తున్నట్లుగా ఉండకూడదని వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీ బెంచ్‌ కూడా దీనికి అనుకూలంగా స్పందించింది. ఏవైనా అభ్యంతరాలు లేదా ఫిర్యాదులు ఉంటే, కేసు ఇప్పటికే ఎన్‌సీఎల్‌టీ ముందు పెండింగ్‌లో ఉన్నందున అక్కడే వాటిని ప్రస్తావించాలని సూచించింది. తదుపరి విచారణను అక్టోబర్‌ 7కు వాయిదా వేసింది.

రూ.6.5 కోట్ల చెల్లింపు ప్రతిపాదనపై వివాదం
ఈ కేసులో సుభాశ్ చంద్ర గ్రూప్‌ సంస్థల రుణాలకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత హామీల అంశం ప్రధానంగా ఉంది. దాదాపు రూ.22,006 కోట్ల మేర రుణదాతల క్లెయిమ్‌లు ఉండగా, వాటిలో సుమారు రూ.6.5 కోట్లను చెల్లించే ప్రతిపాదనకు సంబంధించిన అంశంపై వివాదం నెలకొంది. సుభాశ్ చంద్ర ఆస్తులను ఇతరులకు బదిలీ చేయకుండా ఎన్‌సీఎల్‌టీ ఇటీవల ఆంక్షలు విధించింది. వ్యక్తిగత హామీలకు సంబంధించిన క్లెయిమ్‌లను పరిష్కరించేందుకు అనుమతించిన గత ఉత్తర్వును కూడా నిలిపివేసింది. ఇదే అంశంపై రుణదాతల తరఫున ఎల్‌ఐసీ హౌసింగ్‌ ఫైనాన్స్‌, కెనరా బ్యాంక్‌, యూనియన్‌ బ్యాంక్‌ తదితర సంస్థలు అప్పీల్‌ చేశాయి. ఈ వివాదం చివరకు ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీ ముందుకు చేరింది.

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