పార్లమెంట్లో ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం చెబుతా- ప్రతిపక్షమే సభను అడ్డుకుంటోంది: అమిత్ షా
విపక్షాల ఆందోళనలపై స్పందించిన అమిత్ షా- పార్లమెంట్లో చర్చకు సిద్ధమే అంటూ వెల్లడి
Published : August 12, 2026 at 1:04 PM IST
Amit Shah On Opposition : పార్లమెంటులో విపక్షాల ఆందోళనల నేపథ్యంలో కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్షా స్పందించారు. జులై 20న సీజేపీ ఇచ్చిన సంసద్ చలో పిలుపు సందర్భంగా విద్యార్థులపై పోలీసుల దమనకాండను నిరసిస్తూ విపక్షాలు ఆందోళన చేస్తున్నాయి. ఈ అంశంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ లోక్సభ కార్యక్రమాలను అడ్డుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో స్పందించిన అమిత్షా ప్రతిపక్షాలు స్పీకర్ లేఖ రాస్తే చర్చకు సిద్ధమన్నారు. పార్లమెంటు నిబంధనల మేరకు చర్చ జరగాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోందన్నారు. అందువల్ల సభలో చర్చ జరగాలా? లేక రచ్చ చేయాలా? అనేది ప్రతిపక్షాలే తేల్చుకోవాలని అమిత్ షా సూచించారు.
పార్లమెంట్ ఆవరణలో విలేకరులతో మాట్లాడిన అమిత్ షా, సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి తాను నిరంతరం పార్లమెంట్కు వస్తూ తన ఛాంబర్లోనే ఉంటున్నానని తెలిపారు. అయితే ప్రతిపక్షాలు ఉభయ సభలను సజావుగా సాగనివ్వకపోతే తాను సభలోకి వెళ్లి ఏం చేయగలనని ప్రశ్నించారు. నీట్ అంశంపై విద్యార్థుల నిరసనలకు సంబంధించిన ప్రతి విషయంపైనా చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారని గుర్తుచేశారు. చర్చకు ఒక సమయం నిర్ణయించాల్సి ఉందని, అందుకు ప్రతిపక్షాలు సిద్ధపడాలని అమిత్ షా అన్నారు.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "I want to tell the Opposition: submit a letter to the Speaker by 2:00 PM, we will start the discussion at 3:00 PM, and I will provide answers to everything by 3:00 PM tomorrow. There are established rules and procedures for… pic.twitter.com/Q8ZdZfvxdW— ANI (@ANI) August 12, 2026
"నేను వార్తా ఛానెళ్ల ద్వారా ప్రతిపక్షాలకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. మీరు (ప్రతిపక్షాలు) మధ్యాహ్నం 2గంటల లోపు స్పీకర్కు ఒక లేఖ రాసి ఇవ్వండి. మధ్యాహ్నం 3గంటల నుంచి చర్చను ప్రారంభిస్తాం. గురువారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు నేను అన్ని విషయాలకు సంబంధించి సమాధానం ఇస్తాను. పార్లమెంటులో చర్చించడానికి కొన్ని నిర్దిష్టమైన నియమాలు, పద్ధతులు ఉన్నాయి. పైపైన చర్చ జరపటం సాధ్యంకాదు. బహుశా అది మీ(ప్రతిపక్షాల) పద్ధతి కావొచ్చు. కానీ పార్లమెంటరీ పద్ధతి మాత్రం అది కాదు. స్పీకర్ అనుమతిస్తే ప్రశ్నోత్తరాల సమయాన్ని కూడా రద్దు చేయడానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం. గురువారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నేను చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాను."
- అమిత్ షా, కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి
దీనిపై సుదీర్ఘంగా చర్చ జరగాలి
నీట్ పేపర్ లీక్ వంటి తీవ్రమైన అంశంపై కేవలం ఒక ప్రకటన చేయాలని కోరడం సరైన పార్లమెంటరీ విధానం కాదని అమిత్ షా అన్నారు. పార్లమెంట్లో ఇలాంటి అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చ జరగాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రతిపక్షాలు స్పీకర్కు లేఖ ఇస్తే బుధవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచే చర్చ ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమని చెప్పారు. అవసరమైతే బుధవారం రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు చర్చ కొనసాగించవచ్చని, గురువారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు కూడా చర్చను కొనసాగించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. స్పీకర్ అనుమతిస్తే ప్రశ్నోత్తరాల సమయాన్ని కూడా వాయిదా వేసి చర్చ కొనసాగించడానికి అభ్యంతరం లేదన్నారు. చర్చ జరిగినంతసేపు తానే స్వయంగా సభలో కూర్చుంటానని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. ప్రతిపక్షాలు లేవనెత్తే ప్రతి అంశాన్ని నమోదు చేసుకుని, వాటన్నింటికీ సమాధానాలు ఇస్తానని తెలిపారు. తద్వారా నీట్ వివాదంపై దేశ ప్రజలకు పూర్తి స్పష్టత వస్తుందని అన్నారు.
STORY | Govt ready to discuss students' protests; let the House function: Amit Shah to opposition— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2026
Home Minister Amit Shah on Wednesday said the government is ready to discuss all issues in Parliament, including students' protests, and asked the opposition to let the House… https://t.co/gXCPQbS96R
"చర్చలో పాల్గొనాలా? లేక సభలో గందరగోళం సృష్టించాలా? అనేది ప్రతిపక్షాలే నిర్ణయించుకోవాలి" అని అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు. తీవ్రమైన అంశాలపై పార్లమెంటరీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. కేవలం ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్ చేయడం వల్ల సమస్యకు పరిష్కారం లభించదని పేర్కొన్నారు. నీట్ పరీక్షలో అవకతవకలు, ప్రశ్నపత్రం లీక్ ఆరోపణలు, విద్యార్థుల ఆందోళనలు, నిరసనకారులపై పోలీసుల చర్యల అంశాలపై ప్రభుత్వం నుంచి సమాధానాలు కోరుతూ ప్రతిపక్షాలు పార్లమెంట్లో ఆందోళన చేస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారం కారణంగా పార్లమెంట్ కార్యకలాపాలకు పలుమార్లు అంతరాయం ఏర్పడింది.
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