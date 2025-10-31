ETV Bharat / bharat

RSSను బ్యాన్ చేయాలి- దేశంలో అనేక సమస్యలు అందుకే!: ఖర్గే

బీజేపీ- ఆరెస్సెస్‌ కారణంగానే అనేక సమస్యలంటున్న ఖర్గే

Kharge On RSS
Kharge On RSS (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2025 at 2:32 PM IST

Mallikarjun Kharge On RSS : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్వచ్ఛంద సంస్థగా ఉన్న రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్‌ సంఘ్‌ (RSS)పై నిషేధం విధించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే డిమాండ్ చేశారు. అది తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయమని తెలిపారు. దేశంలోని అనేక శాంతిభద్రతల సమస్యలు బీజేపీ- ఆరెస్సెస్‌ కారణంగానే తలెత్తుతున్నాయని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు దిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీకి రాసిన లేఖను ప్రస్తావించిన ఖర్గే
అదే సమయంలో గుజరాత్​లో సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్ భారీ విగ్రహం వద్ద ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కాంగ్రెస్​ను ఉద్దేశించి చేసిన విమర్శలపై స్పందించారు. 1948లో జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ హత్య తర్వాత ఆరెస్సెస్​ను విమర్శిస్తూ పటేల్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉదహరించారు. పటేల్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీకి రాసిన లేఖను ప్రస్తావించారు. అందులో మహాత్మా గాంధీ హత్య విషాదానికి దారితీసిన వాతావరణాన్ని ఆరెస్సెస్ సృష్టించిందని అప్పటి హోంమంత్రి వల్లభభాయ్​ పటేల్ అన్నారు.

పటేల్, ఇందిర గొప్ప నాయకులు
నేడు (అక్టోబర్​ 31) పటేల్ జయంతితోపాటు మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ వర్ధంతి కూడా ఉందని గుర్తు చేశారు. వల్లభభాయ్ పటేల్​తోపాటు ఇందిరా గాంధీ గొప్ప నేతలు అంటూ కొనియాడారు. ఒకరు ఉక్కు మనిషి అయితే, మరికొరు ఉక్కు మహిళ అంటూ వర్ణించారు. ఇద్దరూ దేశానికి గొప్ప కృషి చేశారని తెలిపారు. ఐక్యతను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించారని చెప్పుకొచ్చారు.

చీలికలు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారు!
భారతదేశ ఐక్యతను రూపొందించినందుకు పటేల్‌ను మాజీ ప్రధాని జవహర్​లాల్​ నెహ్రూ ప్రశంసించారని, పటేల్ నెహ్రూను దేశానికి ఆదర్శంగా అభివర్ణించారని తెలిపారు. ఇద్దరి మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. కానీ వారి మధ్య చీలికలు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. అయితే బ్రిటిష్ పాలన తర్వాత కశ్మీర్​ భారత్​లో ఏకం చేయాలన్న పటేల్​ అభిప్రాయంతో నెహ్రూ అంగీకరించలేదని మోదీ వ్యాఖ్యానించాక ఖర్గే ఇలా స్పందించారు.

భారత రాజ్యాంగానికి ఆత్మగా నిలిచాయి!
మరోవైపు, వల్లభభాయ్ పటేల్​కు నివాళులు అర్పిస్తూ మల్లికార్జున ఖర్గే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. పటేల్‌ను భారతదేశ ఐక్యత స్థాపకుడని అప్పటి ప్రధాని నెహ్రూ అభివర్ణించేవారని ఖర్గే గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కరాచీ కాంగ్రెస్‌లో ప్రాథమిక హక్కులపై ఆమోదించిన తీర్మానాలు భారత రాజ్యాంగానికి ఆత్మగా నిలిచాయని వివరించారు. సామరస్యం, సోదరభావాన్ని ప్రబోదించే సర్దార్‌ వల్లభాయ్‌ పటేల్‌ ఆలోచనలు కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతంలో అంతర్భాగమని వెల్లడించారు.

బలమైన పునాది వేసిన పటేల్
ఐక్యత, సమగ్రత అనే దారంతో దేశాన్ని ఏకం చేసిన సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్‌కు నివాళి అర్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా నివాళులు అర్పించారు. భారతదేశాన్ని ఏకం చేయడం ద్వారా దేశ ఐక్యత, సమగ్రతకు సర్దార్‌ వల్లభభాయ్‌ పటేల్‌ బలమైన పునాది వేశారని రాహుల్‌ గాంధీ అన్నారు. ఆయన అజేయ ధైర్యం, దార్శనికత, ఆదర్శాలు ఎల్లప్పుడూ మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయని చెప్పారు.

పటేల్ అభిప్రాయాలను గౌరవించని నెహ్రూ- కాంగ్రెస్ వల్లే కశ్మీర్​లో ఉగ్రవాదం: మోదీ

పటేల్​ భారీ విగ్రహం వద్ద మోదీ నివాళులు- ప్రజలతో ప్రధాని ఐక్యతా ప్రతిజ్ఞ

