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POKలో మారుతున్న సమీకరణాలు- పాకిస్థాన్ పాలకులపై స్థానికుల ఆగ్రహం- ఉగ్రమూకల మనుగడ ఇక కష్టమేనా!

పీఓకేలో ఇస్లామాబాద్ పాలకుల ఏకపక్ష విధానాలు- స్థానిక ఆకాంక్షల అణచివేత, జమ్మూకశ్మీర్ వలసదారుల రాజకీయ ఆధిపత్యంపై దశాబ్దాలుగా గూడుకట్టుకున్న అసంతృప్తి- ప్రస్తుతం హింసాత్మక నిరసనలు, తిరుగుబాటు

POK Protests Pakistan
పీఓకేలో జరిగిన నిరసనలు (AP)
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By Bilal Bhat

Published : August 9, 2026 at 2:12 PM IST

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POK Protests Pakistan : పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే) అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ రావల్‌కోట్ ప్రాంతం ప్రస్తుతం అశాంతి, నిరసనలతో అట్టుడుకుతోంది. ఇస్లామాబాద్ పాలకుల ఏకపక్ష నిర్ణయాలు, స్థానిక ప్రజల ఆకాంక్షల అణచివేత, జమ్మూకశ్మీర్ నుంచి వలస వచ్చిన వారి రాజకీయ ఆధిపత్యం నేపథ్యంలో దశాబ్దాలుగా స్థానికుల్లో నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉన్న వ్యతిరేకత ఒక్కసారిగా పెల్లుబికింది. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం, ఆ దేశ ఆర్మీ స్థానిక ప్రజల ఆకాంక్షలను కాలరాస్తూ, వారి రాజకీయ హక్కులను అణచివేస్తుందన్న కారణంతో పీఓకేలోని ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో జులై 27 నుంచి ఆగస్టు 1 మధ్యకాలంలో ఈ ప్రాంతంలో పరిస్థితులు పూర్తిగా అదుపుతప్పాయి. స్థానిక హక్కుల పరిరక్షణను కోరుతూ ప్రజలు చేపట్టిన ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. ఆందోళనకారులు ఆగ్రహంతో భద్రతా బలగాలకు చెందిన వాహనాలను దగ్ధం చేశారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు భద్రతా బలగాలు పలుచోట్ల జరిపిన కాల్పుల్లో ఇరువైపులా ప్రాణనష్టం సంభవించడంతో ఆ ప్రాంతంలో భయానక వాతావరణం నెలకొంది.

నిరసనలకు కారణాలు ఏంటి?
స్థానిక ప్రజల ఆకాంక్షలను పాకిస్థాన్ ఆర్మీ, ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్న అసంతృప్తి పీఓకే జనాల్లో ఉంది. దశాబ్దాల క్రితం జమ్మూకశ్మీర్ నుంచి వలస వచ్చి వచ్చి స్థిరపడిన వారు రాజకీయ ఆధిపత్యం చలాయించడం ఈ అసంతృప్తికి ఆజ్యం పోసింది. స్థానిక ఆకాంక్షలను పక్కనపెట్టి, పూర్తిగా పాకిస్థాన్ జాతీయ అజెండాకు అనుకూలంగా వలసదారులు వ్యవహరించడం స్థానికుల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించింది.

గిల్గిత్-బాల్టిస్థాన్ స్వయం ప్రతిపత్తిని కుదించేందుకు జరిగిన ప్రయత్నాలు, ఆ ప్రాంతాలను సాధారణ ప్రావిన్సులుగా మార్చాలన్న ఇస్లామాబాద్ పాలకుల ఆలోచనలు ఈ అగ్నికి మరింత ఆజ్యం పోశాయి. ఈ ప్రాంతాన్ని పూర్తిస్థాయిలో పట్టు బిగించాలని చూస్తున్న ఇస్లామాబాద్ పాలకులు, దశాబ్దాలుగా ఇక్కడి ప్రజల ప్రాథమిక రాజ్యాంగ హక్కులను కాలరాస్తూ వస్తున్నారు. ఇక్కడ సరైన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను అమలు చేయకుండా ప్రజలపై ఉక్కుపాదం మోపుతూ వచ్చింది.

370 రద్దు తర్వాత పరిణామాలు
2019లో ప్రధాని నేతృత్వంలోని కేంద్రం ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసింది. జమ్మూకశ్మీర్‌కు ఉన్న స్వయంప్రతిపత్తి హోదాను రద్దు చేసి, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా గుర్తించింది. ఈ పరిణామం సరిహద్దు అవతిలి వైపు ఉన్న పీఓకేలో తీవ్ర రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ముఖ్యంగా గిల్గిత్-బాల్టిస్థాన్‌తో పాటు పీవోకేలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థానిక రాజకీయ పార్టీలకు ఓ రకంగా ధైర్యాన్ని నూరిపోసింది. ఈ ప్రాంతాలను పాకిస్థాన్ రాజ్యాంగ చట్రంలోకి బలవంతంగా తీసుకురావడానికి, ప్రత్యేక హోదాను తొలగించడానికి ప్రయత్నాలు కూడా మొదలయ్యాయి.

2020లో ఇమ్రాన్ ఖాన్ నేతృత్వంలోని పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం గిల్గిత్-బాల్టిస్థాన్‌కు 'తాత్కాలిక ప్రావిన్షియల్ హోదా'ను కల్పించే ప్రయత్నం చేసింది. ఈ హోదా ఇస్తే అంతా ఈ ప్రాంతానికి మంచే జరుగుతుందని నమ్మంచింది. కానీ, స్థానికులు దానికి ఒప్పుకోలేదు. తమ ప్రాంతానికి శాశ్వత హోదా తేలేనంత వరకు దీనిని పాకిస్థాన్‌లో అధికారికంగా కలిపేయడం చట్టవిరుద్ధమంటూ వారు నినదించారు. తాత్కాలిక హోదా ముసుగులో పాకిస్థాన్ తమ ప్రాంతాన్ని శాశ్వతంగా ఆక్రమించుకోవాలని చూస్తోందని అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే పాకిస్తాన్ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఒక కొత్త తరహా ప్రతిఘటనకు సిద్ధమయ్యారు.

రాజకీయ ఆధిపత్యం వలసదారులదే
పీఓకే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జులై 27, ఆగస్టు 2, ఆగస్టు 10 తేదీల్లో మూడు విడతలుగా జరిగాయి. పీఓకే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో మొత్తం 53 స్థానాలు ఉండగా, జమ్మూకశ్మీర్ నుంచి వలస వచ్చిన శరణార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా 12 స్థానాలు రిజర్వ్ చేశారు. ఇందులో జమ్మూ, కశ్మీర్ వారికి చెరో 6 స్థానాలను కేటాయించారు. పాకిస్థాన్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన ఈ శరణార్థులు పాకిస్థాన్ జాతీయ పార్టీల తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ, ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ ఫలితాలను శాసిస్తున్నారు.

అయితే, ఈ 12 మంది సభ్యులు పీవోకే స్థానిక ప్రజల ఆకాంక్షలను ఏమాత్రం ప్రతిబింబించడం లేదని, కేవలం పాకిస్థాన్ రాజకీయ ప్రయోజనాలే నెరవేరుస్తున్నారని స్థానికులు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కశ్మీర్‌ను తమ 'ధమని'గా అభివర్ణిస్తూ, వేర్పాటువాద ఉద్యమానికి మద్దతునిచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో కశ్మీర్ నుంచి వచ్చిన వారిని వ్యతిరేకిస్తే అది ద్రోహంతో భావన ఒకప్పుడు ఉండేది. రానురానూ పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వాలు వారికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత పెరగడం, స్థానికుల మనోభవాలను పట్టించుకోకపోవడం జరగుతూ వచ్చింది. శరణార్థుల రాజకీయ ప్రాభవం కూడా భారీగా పెరిగింది. ఈ పరిణాణాలతో స్థానిక ప్రజల్లో ఆగ్రహ జ్వాలలు కట్టలు తెంచుకున్నాయి.

అప్పుడు జమ్ముకశ్మీర్‌లో, ఇప్పుడు పీఓకేలో హింస
ఒకప్పుడు జమ్మూకశ్మీర్‌లోని 10 జిల్లాల్లో ఎన్నికలు ఉంటే భారీగా బలగాలను మోహరించేవారు. పోలింగ్ కేంద్రాలకు ప్రత్యేకంగా బలగాలను కేటాయించేవారు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి జమ్మూకశ్మీర్‌లో లేదు. కానీ, అలాంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు పీఓకేలో తలెత్తున్నాయి హింసాత్మక వాతావరణం జమ్మూకశ్మీర్ నుంచి పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌కు పాకింది. గతంలో జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఎలాంటి వ్యతిరేకత ఉండేదో, ఇప్పుడు అక్కడి ప్రజలు పూర్తిగా పాకిస్థాన్ వ్యతిరేకంగా మారుతున్నారు.

జేఏఏసీ ఎన్నికల బహిష్కరణ- అట్టుడికిన ముజఫరాబాద్‌
కశ్మీర్, ఎల్ఓసీ అవతలి వైపు నుంచి స్వల్పకాలిక బస లేదా శాశ్వతంగా స్థిరపడేందుకు వచ్చిన వారికి ఒకప్పు స్వాగతం పలికిన పీఓకేలోని ముజఫరాబాద్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలో దద్దరిల్లింది. ఎన్నికలలో భాగంగా ముజఫరాబాద్‌లో నిర్వహించిన రెండో దశ పోలింగ్‌లో ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరాయి. అక్కడ ఉన్న మొత్తం 1,483 పోలింగ్ కేంద్రాలలో కేవలం 209 కేంద్రాలను మాత్రమే సాధారణమైనవిగా ఎన్నికల సంఘం గుర్తించింది. మిగిలిన అన్ని కేంద్రాలను సమస్యాత్మకమైనవిగా పేర్కొన్నదన్నదంటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

2023లో ఏర్పాటైన 'జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ' (జేఏఏసీ) జమ్మూకశ్మీర్ శరణార్థుల కోసం కేటాయించిన 12 రిజర్వుడ్ స్థనాలను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. స్థానిక హక్కులు, పౌర సమస్యలపై పోరాడుతున్న జేఏఏసీ ఈ ఎన్నికలను బహిష్కరించింది. తద్వారా స్థానికుల ఆకాంక్షలకు బలమైన గొంతుకగా నిలిచింది. స్థానికులను రెచ్చగొడుతుందన్న కారణంతో ప్రభుత్వం ఈ సంస్థపై నిషేధం విధించినప్పటికీ దీనికి ఉన్న ప్రజల మద్దతు మాత్రం ఏమత్రం తగ్గలేదు.

ఉగ్రవాద స్థావరాలపై తీవ్ర ప్రభావం
పీఓకేలో పెరుగుతున్న ప్రజాగ్రహం ఆ ప్రాంతంలో దశాబ్దాలుగా వేళ్లూనుకున్న ఉగ్రవాద సంస్థలు, కమాండర్లపై పెను ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ వంటి గ్రూప్‌లకు చెందిన మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాదులు భారత భద్రతా బలగాల మోస్ట్ వాంటెడ్ జాబితాలో ఉన్నారు. వీరికి ఇప్పటివరకు స్థానికంగా లభిస్తున్న మద్దతే ప్రధాన రక్షణగా నిలుస్తోంది. చేపకు నీరు ఎంత ముఖ్యమో, ఉగ్రవాద గ్రూప్‌లకు స్థానికుల మద్దతు అంత ముఖ్యం. ఈ చందంగా ఇప్పుడు స్థానిక ప్రజల్లో పాకిస్థాన్, దాని అనుకూల శక్తులపై అసంతృప్తి పెరిగిపోతుండటంతో, ఈ ఉగ్రవాద స్థావరాలకు లభిస్తున్న ఆదరణ క్రమంగా సన్నగిల్లుతోంది. స్థానిక మద్దతు కరువవుతున్న తరుణంలో ఉగ్రవాద కమాండర్ల మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందని, భవిష్యత్తులో ఇది మరింత అంతర్గత కలహాలకు దారితీసే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

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TAGGED:

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