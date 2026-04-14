2029లో మహిళా కోటాను అమల్లోకి తెస్తే భారత ప్రజాస్వామం మరింత బలోపేతం : ప్రధాని మోదీ
చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్లు వనితల హక్కు- ఇంకా ఆగమని వారికి చెప్పలేం- రాజ్యాంగ సవరణల ఆమోదం కోసం నన్ను ఆశీర్వదించండి- దేశ మహిళలకు ప్రధాని మోదీ లేఖ
Published : April 14, 2026 at 10:44 AM IST
PM Modi On Womens Quota : 2029 లోక్సభ, అసెంబ్లీ ఎన్నికల నుంచి మహిళా కోటాను అమల్లోకి తెస్తే భారత ప్రజాస్వామ్యం మరింత బలంగా, చైతన్యవంతంగా మారుతుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, చట్టసభల్లోనూ వారి భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడం సముచితమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈమేరకు సందేశంతో దేశంలోని మహిళలకు ప్రధాని మంగళవారం ఓ లేఖ రాశారు. దీన్ని తన వ్యక్తిగత ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో మోదీ పోస్ట్ చేశారు. చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే చట్టాన్ని 2029 నుంచే అమల్లోకి తేవాలనే తమ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనను యావత్ భారత్లోని మహిళలు అభినందిస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు. దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న ఈ ప్రతిపాదనను వీలైనంత త్వరగా అమల్లోకి తేవాలనే బలమైన నిబద్ధతతో తమ ప్రభుత్వం ఉందని మోదీ స్పష్టం చేశారు. నారీశక్తి వందన్ అధినియం చట్టానికి సంబంధించిన సవరణలు ఏప్రిల్ 16 నుంచి జరగనున్న 3 రోజుల పార్లమెంటు ప్రత్యేక సెషన్లో తప్పకుండా ఆమోదాన్ని పొందాలన్నారు. ఒకవేళ ఇందులో ఏదైనా జాప్యం జరిగితే, అది దురదృష్టకర ఘట్టంగా, భారత మహిళలకు తీరని అన్యాయంగా మిగిలిపోతుందని ప్రధాని వ్యాఖ్యానించారు.
మహిళలంతా స్థానిక ఎంపీలకు లేఖలు రాయండి
"చట్టసభల్లోనూ రిజర్వేషన్లు పొందడం అనేది భారతీయ వనితల హక్కు. దాన్ని పొందేందుకు ఇంకా ఆగమని వాళ్లకు మనం చెప్పలేం. దేశంలోని చట్టసభల్లో (లోక్సభ, అసెంబ్లీలు) మహిళలు బలమైన వాణిని వినిపించే అవకాశాలు ఏర్పడితే, దేశ ప్రజాస్వామిక వాణి సైతం మరింత బలాన్ని సంతరించుకుంటుంది. ఏప్రిల్ 16 నుంచి జరగనున్న పార్లమెంటు ప్రత్యేక సెషన్ సందర్భంగా రాజ్యాంగ సవరణలను ఆమోదించేందుకు నేను యావత్ దేశంలోని కోట్లాది మహిళల ఆశీర్వాదాలు కోరుతున్నాను. దీనిపై మీరంతా మీ స్థానిక ఎంపీలకు లేఖలు రాయండి. ఈ చారిత్రక పార్లమెంటు సెషన్లో తప్పకుండా పాల్గొనమని వారిని కోరండి" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
Women across India are appreciating the initiative to ensure reservation for women in legislative bodies.— Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2026
Here is my letter to India’s Nari Shakti, reiterating our commitment to implement what has been pending for decades…. pic.twitter.com/Z36xTCfsHx