'CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలగించి, అరెస్ట్ చేయండి'- SIR వివాదంపై విపక్షాల డిమాండ్
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్ఠను, విశ్వసనీయతను ఆయన పూర్తిగా దిగజార్చారని విమర్శలు
Published : September 23, 2026 at 10:02 PM IST
Opposition on CEC Gyanesh Kumar : దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ ప్రక్రియలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు మండిపడ్డాయి. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్ఠను, విశ్వసనీయతను ఆయన పూర్తిగా దిగజార్చారని ఆరోపించాయి. ఆయన్ను తక్షణమే సీఈసీ పదవి నుంచి తొలగించి, అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో తమ ప్రమేయం లేకుండా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారంటూ ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు గత 10 నెలల్లో 14 సార్లు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారంటూ ఓ వార్తా సంస్థ కథనం ప్రచురించడంతో ప్రతిపక్షాలు, సీఈసీ లక్ష్యంగా వాగ్బాణాలు సంధించాయి. ప్రధాని మోదీ, హోమంత్రి అమిత్ షా ఈసీని అడ్డుపెట్టుకుని ఓటు చోరీ చేస్తూ ఎన్నికల్లో గెలుస్తున్నారని ఆరోపించాయి. బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, ఎన్నికల సంఘం కుమ్మక్కై దేశద్రోహానికి పాల్పడ్డాయని విమర్శించాయి.
ఈసీని ఏదో అదృశ్యశక్తి నడిపిస్తోందని కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. ఏకాభిప్రాయం, మెజారిటీ సభ్యుల ఆమోదం లేకుండా తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నీ చట్టవిరుద్ధంగా భావించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఈసీ ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యంగా మారిందని సీపీఎం దుయ్యబట్టింది. ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్ల అభ్యంతరాలను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఓటరు జాబితా నుంచి అనేక మంది ఓట్లను తొలగించారని ఆరోపించింది. వెంటనే పార్లమెంటు సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసి సీఈసీ అభిశంసన ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేసింది.
Vote chori is a crime against the Indian people and a direct attack on our constitution.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 23, 2026
The BJP, RSS and EC who organised it have committed an act of treason.
Justice will be served. pic.twitter.com/30kX06CBiH
"ఓటు చోరీ రాజ్యాంగంపై జరుగుతోన్న ప్రత్యక్ష దాడి. దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతోన్న ఈ కార్యక్రమానికి జ్ఞానేశ్ కుమార్ ప్రధాన సూత్రధారి. మోదీ సహా పలువురు ప్రముఖ నేతలు తెర వెనక ఉండి చక్రం తిప్పుతున్నారని ప్రజలకు అర్ధమయ్యింది. భాజపా, ఆర్ఎస్ఎస్, ఈసీ దేశద్రోహానికి పాల్పడ్డాయి. వారు తగిన శిక్ష అనుభవించే రోజు దగ్గరలోనే ఉంది"
--రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
మరోవైపు శివసేన (యూబీటీ) చీఫ్, మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే సైతం తమ రాష్ట్రంలో మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ కచ్చితంగా జైలుకు వెళ్తారని శివసేన-యూబీటీ ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు సీఈసీని అభిశంసించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని టీఎంసీ రాజ్యసభ పక్ష నేత డెరిక్ ఒబ్రెయిన్ అన్నారు. "జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఎన్నికల ప్రక్రియను బలహీనపరిచారని మీడియా నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. దాని ద్వారానే మోదీ ఎన్నికల్లో గెలుస్తూ వస్తున్నారు. ఈ దారుణాలకు పాల్పడినందుకు జ్ఞానేశ్ కుమార్ను అరెస్టు చేసి, తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆయన నేతృత్వంలో జరిగిన దిల్లీ, మహారాష్ట్ర, బిహార్, బంగాల్, హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ ఎన్నికలను రద్దు చేసి మళ్లీ నిర్వహించాలి' అని ఆప్ కన్వీనర్ కేజ్రీవాల్ అన్నారు.
⦿ Two Election Commissioners wrote 10 letters to Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, reminding him not to destroy democracy and the voters' list.— Congress (@INCIndia) September 23, 2026
⦿ LoP Shri @RahulGandhi has been saying that Gyanesh Kumar is an agent of Narendra Modi.
⦿ Narendra Modi, Amit Shah and… pic.twitter.com/MTY4VX67c9
మరోవైపు ఇదే అంశంపై బంగాల్ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ స్పందించారు. బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, ఈసీ అక్రమాలకు పాల్పడ్డాయని ఇప్పుడు రుజువైందన్నారు. పాత ఓటర్ల జాబితాతో రాష్ట్రంలో మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. అదేవిధంగా సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ను అరెస్టు చేయాలని తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంపై చర్చించేందుకు 'ఇండీ' కూటమి త్వరలోనే సమావేశమవుతుందని వెల్లడించారు.
The Election Commission’s independence and impartiality are fundamental to India’s democracy. The concerns raised today by the Supreme Court and by Opposition leaders underline the need for a truly independent Election Commission, free from executive influence.— B M Sandeep (@BMSandeepAICC) September 23, 2026
The questions… pic.twitter.com/rQlMQW7bKK